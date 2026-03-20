Andersen Consulting breidt technologieplatform uit in Frankrijk

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn aanbod op het gebied van digitale transformatie uit door middel van een samenwerkingsovereenkomst met Teolia Consulting, een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in project- en productbeheer, engineering van cloudplatforms, datatransformatie, en de integratie en aanname van de Atlassian-suite.

Teolia Consulting, opgericht in 2014, helpt organisaties hun digitale prestaties te verbeteren – variërend van de toepassing van wendbare methodologie tot oplossingen voor een snellere time-to-market. De expertise van het bedrijf richt zich op het leveren van geïntegreerde strategieën die technologie afstemmen op organisatorische veranderingen. Het bedrijf is actief in diverse sectoren, waaronder de bank- en verzekeringssector, mode en retail, en stelt klanten in staat hun veerkracht te vergroten en hun digitale volwassenheid te versnellen.

"Bij Teolia Consulting zijn we van mening dat echte transformatie plaatsvindt wanneer technologie en mensen samen evolueren," aldus Lucienne Jacquet, Managing Partner bij Teolia. "Door samen te werken met Andersen Consulting vergroten we niet alleen onze impact, maar krijgen we ook toegang tot een wereldwijde organisatie van gelijkgestemde professionals. Dankzij deze synergie kunnen we op wereldwijde schaal geïntegreerde oplossingen leveren, naadloos samenwerken in verschillende markten en onze diepgaande technische expertise inzetten voor klanten die hun prestaties willen optimaliseren."

"Teolia Consulting combineert diepgaande technologische expertise met bewezen capaciteiten op het gebied van digitale transformatie," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "De technische kracht en innovatieve oplossingen van het bedrijf vormen een perfecte aanvulling op ons platform, waardoor we praktische, resultaatgerichte oplossingen kunnen bieden aan klanten die voor complexe digitale uitdagingen staan."

Andersen Consulting is een wereldwijde adviespraktijk die een uitgebreid dienstenpakket aanbiedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting is geïntegreerd in het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en strategisch advies. Dit gebeurt via een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals en een aanwezigheid op ruim 1.000 locaties, gerealiseerd door aangesloten en samenwerkende firma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap die adviesoplossingen aanbiedt via zijn aangesloten en samenwerkende firma's over de hele wereld.

