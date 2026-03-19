Stray Kids x Bioré UV： 全新單曲《Endless Sun》形象廣告影片將於3月19日（日本時間）全球同步上線

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Kao Corporation旗下防曬品牌Bioré UV將自2026年3月19日20:30（日本時間）起，在全球超過15個國家及地區啟動由Stray Kids領銜的全球宣傳活動「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT」。

這次活動亮點包括由Stray Kids親自作詞、作曲及監製的全新原創歌曲《Endless Sun》形象廣告影片，以及一系列主要視覺影像與全球推廣計畫。此外，日本大阪及韓國首爾聖水洞將同步開設限時快閃店，提供沉浸式的聯乘內容及產品體驗。

透過本次宣傳活動，Bioré UV向全球傳達其核心價值：以適合日常使用的舒適質感，提供高效紫外線防護。

活動特設網站：https://www.kao.co.jp/bioreuv/sunlightisyourspotlight/en/

本次全球宣傳活動的背景

隨著全球氣溫上升及紫外線環境變化，更多人在陽光下活動時變得謹慎。有鑑及此，Bioré UV重新定義了陽光：它不再是需要躲避的威脅，而是能讓每個人閃耀自信的聚光燈。

自2025年起，Bioré UV開始與全球知名K-pop團體Stray Kids合作，傳遞「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT」的訊息。今年是合作的第二年，本次宣傳活動也是品牌首個音樂聯乘的重要里程碑。

《Endless Sun》由Stray Kids為本次宣傳活動量身打造，成員全程參與作詞、作曲及製作。

形象廣告影片體現了Bioré UV的品牌使命：透過強效紫外線防護，讓每個人信心滿滿地在陽光下活動。

《Endless Sun》：與Stray Kids共同創作的品牌形象廣告歌曲，傳遞品牌願景

串流網址：

Spotify https://bit.ly/40ZAv6P

Apple Music https://bit.ly/4brUq3h

YouTube Music https://bit.ly/4rzQ28l

Amazon Music https://bit.ly/4sGElgY

Stray Kids感言

「我們非常榮幸能與Bioré UV合作創作這首歌。在日常活動中，我們親身體驗到Bioré UV帶來的安心感與正能量，讓我們即使在陽光下也能展現最真實、閃耀的自己。我們將這些情感融入了歌曲當中。希望鼓勵每個人都能自信地邁向陽光。」

關於形象廣告影片「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT」。

形象廣告影片（60秒版本）：

http://youtube.com/watch?v=40S9ZH1gVH4

形象廣告影片描繪了Stray Kids成員以各自的方式與陽光自由互動。影片開首為Felix凝視太陽並低低語：「I wanna kiss you back.」（我想回吻你），隨後各成員穿梭於灑滿陽光的城市。透過光影的流轉與反射，每位成員都自信地走向自己的方向，展現在陽光下閃耀的美麗。影片最後以集體訊息作結，鼓勵所有人勇敢邁向陽光。

日韓限時快閃店活動：「Bioré UV × Stray Kids 『STAY in Spotlight』」

Bioré UV將於大阪及首爾聖水洞舉辦限時快閃店活動。值得注意的是，Bioré UV將於2026年全面進駐韓國市場。訪客不僅可以親身體驗Bioré UV產品，現場更設有宣傳活動影像、Stray Kids親筆簽名等身人型立牌、拍攝時穿著的服裝展示、產品陳列以及包括抽獎在內的互動環節。

韓國首爾（聖水洞）

日期：2026年3月20日（週五）至3月29日（週日）

地點：LECT Seongsu

地址：65 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul, South Korea

開放時間：中午12:00至晚上8:00（韓國時間）

入場方式：透過Naver預約或當日排隊入場

日本大阪（心齋橋）

日期：2026年3月30日（週一）至6月30日（週二）

地點：Kao Wow

地址：1F Taiko Building, 3-6-13 Minamikyuhojimachi, Chuo-ku, Osaka, Japan

開放時間：上午11:00至下午6:00（日本時間）

（逢週、日及公眾假期休息）

入場方式：現場排隊入場

展覽內容及入場安排或會有所變動。

全球宣傳活動將於各地區陸續展開

我們將在Bioré UV開展業務的全球各個市場陸續推出各種宣傳活動。*請注意，各個國家和地區的活動安排、時間及具體細節將有所不同。

委任Stray Kids作為代言人的背景

Bioré UV目前在全球39個國家及地區銷售。Stray Kids自練習生時期起便不斷挑戰全球舞台，完美體現了「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT」的理念。透過本次合作，Bioré UV旨在深化與全球大眾的互動，成為日常生活中不可或缺的存在。

關於Stray Kids

Stray Kids為JYP Entertainment旗下的男子組合，於2018年出道。組合名稱中的「Stray」寓意突破傳統、框架及既有制度。

成員積極參與詞曲創作及音樂製作。2025年，他們創下K-pop專輯在美國最高銷量紀錄。

自去年11月發行的專輯《SKZ IT TAPE ‘DO IT’》榮獲美國Billboard 200專輯榜冠軍後，該組合已連續八次取得登榜即奪冠的佳績。此前未曾有任何歌手達成連續八張專輯奪冠的紀錄，在全球範圍內創下歷史紀錄。因此，Stray Kids被公認為2000年代Billboard 200榜單上表現最出色的組合之一。

此外，去年該組合圓滿結束了其史上最大規模的世界巡迴演唱會「Stray Kids World Tour [dominATE]」。他們的影響力已超越日韓，成為席捲美國乃至全球的現象級偶像。

關於Bioré

Bioré是Kao Corporation旗下的全球護膚品牌，提供高效面部清潔、毛孔護理、身體護理及防曬產品，旨在完美融入日常生活。憑藉Kao多年研發積累的專利技術，Bioré針對多元化的肌膚需求，提供兼具卓越功效與舒適質感的解決方案。

目前Bioré的業務遍及亞洲、美洲及歐洲等66個國家及地區，全球影響力不斷擴大，深受全球消費者青睞。

Bioré UV品牌官方網站：https://www.kao.co.jp/bioreuv/

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