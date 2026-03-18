Samsung Bioepis firma un acuerdo de colaboración con Sandoz que incluye hasta cinco candidatos a biosimilares de última generación

INCHEON, Corea--(BUSINESS WIRE)--Samsung Bioepis Co., Ltd. anuncia que la empresa ha firmado un acuerdo global de licencia, desarrollo y comercialización (DCA, por sus siglas en inglés) con Sandoz para un máximo de cinco candidatos a biosimilares que Samsung Bioepis tiene en fase de desarrollo, incluido el SB36, un candidato a biosimilar basado en Entyvio1 (vedolizumab). Los demás términos del acuerdo son confidenciales.

Según los términos del acuerdo, Samsung Bioepis se encargará del desarrollo, el registro regulatorio en mercados clave y la fabricación de los biosimilares, mientras que Sandoz se encargará de la comercialización en los mercados globales, excluidos China, Hong Kong, Taiwán, Macao y la República de Corea.

“Nos complace enormemente ampliar nuestra exitosa colaboración con Sandoz y haber alcanzado un acuerdo de comercialización para varios activos biosimilares que se encuentran en las fases iniciales de desarrollo. Este acuerdo supone un importante avance para mejorar el acceso a los medicamentos biológicos que necesitan los pacientes que padecen enfermedades debilitantes y que tienen un acceso limitado a tratamientos que pueden cambiarles la vida”, declaró Kyung-Ah Kim, presidenta y directora ejecutiva de Samsung Bioepis. “En Samsung Bioepis, seguiremos demostrando nuestro compromiso inquebrantable con los biosimilares mediante el fortalecimiento de nuestra cartera de productos y la ampliación de su disponibilidad para los pacientes y los sistemas de salud de todo el mundo”.

El fármaco SB36, en fase de desarrollo preclínico en Samsung Bioepis, se basa en Entyvio (vedolizumab) y está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y pouchitis.2

El acuerdo toma como base la alianza global entre ambas empresas para PYZCHIVA® (ustekinumab), establecida en septiembre de 2023. PYZCHIVA se lanzó por primera vez en Europa en julio de 2024 y en Estados Unidos en febrero de 2025. En diciembre de 2025, las empresas también firmaron un acuerdo para la comercialización de EPYSQLI™, un biosimilar de Soliris3 (eculizumab), para la región de Medio Oriente y África.

Acerca de Samsung Bioepis Co., Ltd.

Fundada en 2012, Samsung Bioepis es una empresa biofarmacéutica comprometida con ofrecer acceso universal a la atención sanitaria. Gracias a la innovación en el desarrollo de productos y un firme compromiso con la calidad, Samsung Bioepis apunta a consolidarse como líder mundial en el sector biofarmacéutico. Como filial de propiedad exclusiva de Samsung Epis Holdings, Samsung Bioepis sigue avanzando en una amplia cartera de candidatos a fármacos biológicos que cubre diversas áreas terapéuticas, entre ellas inmunología, oncología, oftalmología, hematología, nefrología, neurología y endocrinología. Para más información, visite www.samsungbioepis.com y síganos en LinkedIn y X .

1 Entyvio es una marca registrada de Takeda Pharmaceuticals 2 Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Entyvio. Ficha técnica. Disponible en: Entyvio, INN-vedolizumab. Último acceso en marzo de 2026 3 Soliris es una marca registrada de Alexion Pharmaceuticals Expand

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