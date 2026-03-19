Andersen Consulting refuerza su oferta de ciberseguridad gracias a la colaboración con Trillium Information Security Systems

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting refuerza sus capacidades tecnológicas y de gestión de riesgos mediante un acuerdo de colaboración con Trillium Information Security Systems (TISS), una empresa de ciberseguridad.

Con presencia en Canadá y Pakistán, TISS ofrece soluciones integrales de ciberseguridad a organizaciones de los sectores financiero, de telecomunicaciones y público. El equipo de la firma ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen evaluaciones de seguridad, operaciones de seguridad gestionadas, servicios de equipos rojos, análisis forense digital y respuesta a incidentes, y asesoría en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC). Con casi dos décadas de experiencia, TISS proporciona defensas adaptables basadas en inteligencia que ayudan a sus clientes a anticipar y responder a las amenazas cibernéticas en constante evolución.

“En TISS, trabajamos para crear un entorno digital más seguro, permitiendo a las organizaciones operar con seguridad y confianza“, comentó Mahir Mohsin Sheikh, CEO de TISS. “Nuestra colaboración con Andersen Consulting nos permite combinar nuestra amplia experiencia técnica con un marco de consultoría global, lo que permite a clientes de todo el mundo desarrollar estrategias de ciberseguridad proactivas, escalables y resilientes“.

Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen, agregó: “TISS se ha consolidado como líder en ciberseguridad, protegiendo infraestructuras y sistemas empresariales críticos. Esta colaboración fortalece nuestra capacidad para ofrecer soluciones tecnológicas y de gestión de riesgos integrales que ayudan a los clientes a protegerse, adaptarse y crecer en un entorno en constante cambio”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación de IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo servicios de consultoría, impuestos, asesoría legal, valoración, movilidad global y consultoría de primer nivel en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que proporciona soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

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