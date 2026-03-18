Samsung Bioepis 與 Sandoz 達成合作協議，共同開發多達五款新一代生物相似藥候選藥物

韓國仁川--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Samsung Bioepis Co., Ltd. 今日宣佈，公司已與 Sandoz 簽訂一項全球授權、開發及商業化協議 (DCA)。該協議涵蓋最多五款由 Samsung Bioepis 正在研發的生物相似藥候選藥物，其中包括以 Entyvio1 (vedolizumab) 為參考藥物的候選藥物 SB36。協議的其他條款暫時保密。

根據協議條款，Samsung Bioepis 將負責生物相似藥的開發、主要市場的監管機構註冊以及生產工作；而 Sandoz 則負責在全球市場（中國內地、中國香港、中國台灣、中國澳門及韓國除外）進行商業化推廣。

「我們非常高興能與 Sandoz 擴展互惠的合作關係，並就多項處於早期開發階段的生物相似藥項目達成商業化協議。對於身患頑疾且缺乏合適治療的患者而言，此次協議在提升生物製劑可及性方面邁出了重要一步，」Samsung Bioepis 總裁兼行政總裁 Kyung-Ah Kim 表示，「Samsung Bioepis 將繼續加強研發管線，致力讓全球各地的患者和醫療體系受惠，以兌現我們對發展生物相似藥的長期承諾。」

SB36 目前正處於 Samsung Bioepis 的臨床前開發階段，其參考藥物 Entyvio (vedolizumab) 適用於治療成年的克隆氏症、潰瘍性結腸炎及儲袋炎患者。2

兩家公司早前於 2023 年 9 月就 PYZCHIVA® (ustekinumab) 建立全球合作夥伴關係，此次協議進一步深化了雙方的合作。PYZCHIVA 已分別於 2024 年 7 月及 2025 年 2 月在歐洲和美國正式上市。此外，兩家公司亦於 2025 年 12 月就 Soliris3 (eculizumab) 生物相似藥 EPYSQLI™ 在中東及非洲地區的商業化簽署了合作協議。

關於Samsung Bioepis Co., Ltd.

Samsung Bioepis 成立於 2012 年，是一家致力於實現普及醫療的生物製藥公司。透過創新的產品開發及對品質的堅定承諾，Samsung Bioepis 矢志成為全球頂尖的生物製藥企業。作為 Samsung Epis Holdings 的全資附屬公司，Samsung Bioepis 持續推進廣泛的生物製藥候選藥物管線，涵蓋免疫科、腫瘤科、眼科、血液科、腎病科及內分泌科等多個治療領域。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.samsungbioepis.com，或在 LinkedIn 及 X 上追蹤我們的最新動態。

1 Entyvio 是 Takeda Pharmaceuticals 的註冊商標。 2 歐洲藥品管理局 (EMA)。Entyvio 產品特性摘要。詳見：Entyvio, INN-vedolizumab。最後瀏覽日期為 2026 年 3 月。 3 Soliris 是 Alexion Pharmaceuticals 的註冊商標。 Expand

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