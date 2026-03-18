Reply kondigt een partnerschap met Mistral AI aan om soevereine AI-oplossingen van bedrijfsniveau te ontwikkelen

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] maakte vandaag een nieuw samenwerkingsakkoord bekend met AI-leider Mistral AI, bedoeld om de toepassing van lokale, aanpasbare en veilige generatieve AI-oplossingen van bedrijfsniveau op schaal te versnellen.

Centraal in deze samenwerking staat een gedeelde visie van frontier AI, ontworpen om organisaties in staat te stellen AI-oplossingen toe te passen en tegelijk gegevenscontrole, bescherming van gevoelige informatie, naleving van de reglementaire voorschriften en integratie op Europese infrastructuren te verzekeren.

Door Mistral AI’s sterk presterende AI-modellen te combineren met Reply’s expertise in het ontwerpen en personaliseren van Large Language Models op basis van eigen en domeinspecifieke gegevens, kunnen organisaties in sterk gereglementeerde sectoren - zoals overheidsadministratie, defensie, financiële services, gezondheidszorg, telecommunicatie en energie & nutsvoorzieningen - op maat gemaakte AI-oplossingen inzetten die naadloos met bestaande systemen integreren. Deze oplossingen ondersteunen de transformatie van operationele processen, bevorderen beslissingname en verschaffen meetbare bedrijfswaarde, terwijl ze de hoogste standaarden op het vlak van beveiliging, gegevenssoevereiniteit en naleving verzekeren.

Een tweede kernpijler van de samenwerking tussen Reply en Mistral AI is geavanceerde AI-modelaanpassing. Reply wordt een wereldwijde Mistral Forge-lanceringspartner, die haar teams in staat stelt om Large Language Models te ontwerpen en te trainen op eigen en gespecialiseerde datasets afgestemd op complexe, data-intensieve domeinen en klaar voor operationeel gebruik.

In het kader van dit akkoord werken beide bedrijven samen met de Österreichische Akademie der Wissenschaften, gericht op de creatie van een aangepast Large Language Model voor het Grieks, gaande van oude, middeleeuwse en moderne teksten. Het model is ontworpen om onderzoekers te steunen die met bronnen in het Oudgrieks werken door geacanceerde tekstzoek- en tekstaanvullingscapaciteiten aan te bieden. Het is getraind op een zeer gespecialiseerde corpus die gepubliceerde Oudgriekse literatuur, gedigitaliseerde inscripties en papyri uit verschillende collecties en geselecteerde teksten in modern Grieks omvat, samengesteld uit publiekelijk beschikbare en wetenschappelijke bronnen. In het kader van dit initiatief werken Reply en Mistral AI samen aan de training en de evaluatie van het model om nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en praktische relevantie te verzekeren, teneinde aan te tonen hoe soevereine AI-infrastructuren en geavanceerde modelaanpassingscapaciteiten effectief gecombineerd kunnen worden, zelfs in zeer gespecialiseerde en data-intensieve domeinen.

“De integratie van het Mistral AI-ecosysteem met Reply’s ervaring in het ontwikkelen van AI-oplossingen afgestemd op specifieke bedrijfsprocessen zal organisaties in staat stellen om aangepaste, veilige en beheerbare modellen in te zetten, ontworpen om datasoevereiniteit en gegevensbescherming te verzekeren, die naadloos integreren in bestaande operationele workflows en op betrouwbare wijze binnen bedrijfsarchitecturen op schaal komen.” aldus Filippo Rizzante, CTO van Reply

Marjorie Janievicz, Chief of Revenue van Mistral AI, verklaart: "We zijn trots om met Reply samen te werken. Samen zullen we organisaties helpen om AI te integreren die aan hun behoeften op het vlak van prestaties, controle en aanpassing voldoet.”

Via deze samenwerking verschaffen Reply en Mistral AI een betrouwbare en veilige omgeving op Europese infrastructuren, die de toepassing van geavanceerde AI-oplossingen versnelt terwijl het organisaties die gebonden zijn door strikte voorschriften inzake regelgeving, privacy en gegevensbescherming in staat stelt om generatieve AI ten volle te benutten.

