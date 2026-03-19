Bentley Systems 宣布 2026 基础设施数字化光辉大奖赛启动，表彰全球基础设施工程软件的创新应用典范

美国，宾夕法尼亚州，埃克斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 基础设施工程软件公司 Bentley Systems, Incorporated（纳斯达克股票代码：BSY）今日宣布基础设施数字化光辉大奖赛项目提交通道开启，以表彰使用 Bentley 软件在基础设施的设计、建造和运营中实现的数字化创新。项目提交截止时间为美国东部夏令时 5 月 3 日晚上 11:59。

Schnitger Corporation 创始人、总裁兼首席分析师 Monica Schnitger 表示：“最初，Bentley 光辉大奖赛旨在表彰利用三维技术提高效率的设计师。如今，评审标准侧重于大型项目如何构建并利用海量数据资产，在项目从初始投资决策到设计与施工的全生命周期内创造价值。”

在过去的二十年里，全球已有超过 5500 个重要的基础设施项目参加了 Bentley 主办的光辉大奖赛。往届的获奖者包括一些地标性项目，比如梵蒂冈圣彼得大教堂结构监测数字孪生模型、法国塞纳北欧运河、英国泰晤士河潮汐隧道、德国 Siemensstadt 广场、澳大利亚悉尼机场、印度乌代浦尔费尔蒙皇宫酒店、中国京张高铁、加拿大安大略线地铁以及美国最大的农业水回收设施之一 EchoWater。这些项目展示了数字化创新如何带来可衡量的经济、环境和社会影响。

Bentley Systems 的首席营销官 Cate Lochead 表示：“全球的基础设施专业人士利用 Bentley 软件来设计、建造和运营具有更高的灾后快速恢复以及适应变化能力、更高效率和更可持续的基础设施。基础设施数字化光辉大奖赛旨在表彰在实景设计、互连数据和人工智能等领域不断创新的团队所取得的实际成果。将这些成就作为最佳实践进行推广非常重要，因为这些成就可以为整个基础设施生态系统的发展可能性树立新的标准。”

参赛项目将由行业专家组成的独立评委会基于数字化进步和可量化成果进行评选，包括效率、成本效益、灾后快速恢复和适应变化能力与可持续性方面的提升。

2026 基础设施数字化光辉大奖赛旨在表彰基础设施各个专业的卓越成就和创新，奖项类别包括：桥梁和隧道、城市和设施、施工、能源生产、地理空间和实景建模、项目交付、轨道交通、公路和高速公路、结构工程、地下建模和分析、能源输送和通信网络、给排水。作为光辉大奖赛的一项内容，决赛入围者将通过详细的项目案例、数字化解决方案应用和演示分享，为行业做出贡献。

项目提交详细信息：

提交通道开启 ：2026 年 3 月 18 日

：2026 年 3 月 18 日 提交截止 ：美国东部夏令时 2026 年 5 月 3 日晚上 11:59

：美国东部夏令时 2026 年 5 月 3 日晚上 11:59 资格条件 ：应用 Bentley 软件的任何规模或阶段的项目

：应用 Bentley 软件的任何规模或阶段的项目 决赛入围者和获奖者：决赛入围者名单将于 2026 年 8 月公布。决赛入围者将获邀参加 10 月 6 日到 7 日在新加坡举办的纵览基础设施大会，并在大会上演示其项目，大会期间将揭晓各个奖项类别的获奖者。

要获取更多信息或提交参赛项目，请访问光辉大奖赛 | 纵览基础设施大会 | Bentley Systems。

# # #

关于 Bentley Systems

全球的基础设施专业人士利用 Bentley 软件来设计、建造和运营更优质、具有更高的灾后快速恢复以及适应变化能力的交通、水务、能源、城市等行业基础设施。Bentley 软件成立于 1984 年，由工程师为工程师而创立，是全球工程公司和业主运营商的首选合作伙伴，软件涵盖了工程专业、行业领域以及基础设施全生命周期的各个阶段。我们的数字孪生解决方案帮助基础设施专业人士挖掘数据的价值，转变项目交付方式，提升资产性能。

© 2026 Bentley Systems, Incorporated. Bentley 和 Bentley 徽标是 Bentley Systems, Incorporated 的注册商标。其他品牌和产品名称均为其各自所有者的商标。