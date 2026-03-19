A Bentley Systems anuncia o evento Year in Infrastructure 2026 e os prêmios YII, que homenageiam o uso mais inovador dos softwares de engenharia de infraestrutura

EXTON, Pensilvânia--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (NASDAQ: BSY), a empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje a abertura das inscrições para o evento Year in Infrastructure e o prêmio YII, que reconhece a inovação digital na forma como a infraestrutura é projetada, construída e operada usando software da Bentley. As inscrição vão até 3 de maio, 23:59 EDT.

Monica Schnitger, Founder, President e Principal Analyst da Schnitger Corporation, destaca: “Originalmente, os prêmios da Bentley reconheciam projetistas que usavam tecnologia em 3D para ter mais eficiência. Agora, eles avaliam como projetos de grande porte estão sendo construídos e como utilizam dados robustos para criar valor ao longo de todo o ciclo de vida de um projeto, desde a decisão financeira inicial até o projeto e a construção”.

Nos últimos vinte anos, mais de 5.500 dos projetos de infraestrutura mais importantes do mundo participaram do programa de premiação da Bentley. Antigos vencedores incluem projetos emblemáticos, como o gêmeo digital para monitoramento estrutural da Basílica de São Pedro, na Cidade do Vaticano; o Canal Sena–Norte Europa (Seine-Nord Europe Canal), na França; o Túnel Thames Tideway, no Reino Unido; a Siemensstadt Square, na Alemanha; o Aeroporto de Sydney, na Austrália; o Fairmont Udaipur Palace, na Índia; a ferrovia de alta velocidade Pequim–Zhangjiakou, na China; a Linha Ontario (metrô), no Canadá; e o EchoWater, uma das maiores instalações de reciclagem de água agrícola dos Estados Unidos. Esses projetos demonstram como a inovação digital gera um impacto econômico, ambiental e social mensurável.

“Em todo o mundo, profissionais de infraestrutura confiam no software da Bentley para projetar, construir e operar infraestruturas que são mais resilientes, eficientes e sustentáveis. A premiação YII celebra resultados reais de equipes que estão inovando em áreas como projeto guiado pelo solo, dados conectados e IA. É importante promover esse trabalho como uma prática recomendada, pois essas conquistas estabelecem um novo padrão para o que é possível em todo o ecossistema de infraestrutura”, explica Cate Lochead, Chief Marketing Officer da Bentley Systems.

As inscrições são avaliadas por meio de painéis independentes de especialistas do setor, com base na evolução digital e em resultados quantificáveis, incluindo melhorias em eficiência, desempenho de custos, resiliência e sustentabilidade.

A premiação YII 2026 reconhece a excelência em todo o espectro de disciplinas de infraestrutura e inovação, com categorias que incluem Pontes e Túneis; Instalações e Cidades; Construção; Produção de Energia; Modelagem Geoespacial e de Realidade; Gestão de Projetos; Ferrovias e Transporte; Estradas e Rodovias; Engenharia Estrutural; Modelagem e Análise da Subsuperfície; Transmissão e Distribuição; e Água e Esgoto. Os projetos finalistas contribuem para o setor por meio de histórias detalhadas de projetos, guias digitais e apresentações compartilhadas como parte do programa de premiação.

Detalhes da inscrição:

Abertura : 18 de março de 2026

: 18 de março de 2026 Encerramento : 3 de maio de 2026, às 23:59 BRT

: 3 de maio de 2026, às 23:59 BRT Elegibilidade : projetos de qualquer tamanho ou estágio que utilizem software da Bentley

: projetos de qualquer tamanho ou estágio que utilizem software da Bentley Finalistas e vencedores: os finalistas serão anunciados em agosto de 2026. Os finalistas serão convidados a apresentar seus projetos no evento Year in Infrastructure em Singapura, nos dias 6 e 7 de outubro, onde os vencedores das categorias serão revelados.

Para obter mais informações ou para enviar um projeto, acesse Prêmios | Year in Infrastructure | Bentley Systems.

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Sobre a Bentley Systems

Em todo o mundo, profissionais de infraestrutura confiam no software da Bentley Systems para ajudá-los a projetar, construir e operar infraestruturas mais eficientes e resilientes para transporte, saneamento, energia, cidades e muito mais. Fundada em 1984 por engenheiros e para engenheiros, a Bentley é a parceira preferencial de empresas de engenharia e operadores-proprietários em todo o mundo, com software que abrange disciplinas de engenharia, setores da indústria e todas as fases do ciclo de vida da infraestrutura. Por meio de nossas soluções de gêmeos digitais, ajudamos profissionais de infraestrutura a extrair o máximo valor de seus dados para transformar a gestão de projetos e o desempenho dos ativos.

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