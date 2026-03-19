A Bentley Systems anuncia o evento Year in Infrastructure 2026 e os prêmios YII, que homenageiam o uso mais inovador dos softwares de engenharia de infraestrutura
A Bentley Systems anuncia o evento Year in Infrastructure 2026 e os prêmios YII, que homenageiam o uso mais inovador dos softwares de engenharia de infraestrutura
- Os prêmios refletem uma herança de duas décadas de inovação reconhecida, estabelecendo o padrão de excelência para os ativos de infraestrutura mais críticos do mundo
- As inscrições estão abertas e serão aceitas até 3 de maio de 2026
Bentley Systems announced the opening of submissions for the Year in Infrastructure event and YII Awards program, which recognizes digital innovation in how infrastructure is designed, built, and operated using Bentley software. Submissions will be accepted through May 3, at 11:59 p.m. EST. (Video courtesy of Bentley Systems)
EXTON, Pensilvânia--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (NASDAQ: BSY), a empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje a abertura das inscrições para o evento Year in Infrastructure e o prêmio YII, que reconhece a inovação digital na forma como a infraestrutura é projetada, construída e operada usando software da Bentley. As inscrição vão até 3 de maio, 23:59 EDT.
Monica Schnitger, Founder, President e Principal Analyst da Schnitger Corporation, destaca: “Originalmente, os prêmios da Bentley reconheciam projetistas que usavam tecnologia em 3D para ter mais eficiência. Agora, eles avaliam como projetos de grande porte estão sendo construídos e como utilizam dados robustos para criar valor ao longo de todo o ciclo de vida de um projeto, desde a decisão financeira inicial até o projeto e a construção”.
Nos últimos vinte anos, mais de 5.500 dos projetos de infraestrutura mais importantes do mundo participaram do programa de premiação da Bentley. Antigos vencedores incluem projetos emblemáticos, como o gêmeo digital para monitoramento estrutural da Basílica de São Pedro, na Cidade do Vaticano; o Canal Sena–Norte Europa (Seine-Nord Europe Canal), na França; o Túnel Thames Tideway, no Reino Unido; a Siemensstadt Square, na Alemanha; o Aeroporto de Sydney, na Austrália; o Fairmont Udaipur Palace, na Índia; a ferrovia de alta velocidade Pequim–Zhangjiakou, na China; a Linha Ontario (metrô), no Canadá; e o EchoWater, uma das maiores instalações de reciclagem de água agrícola dos Estados Unidos. Esses projetos demonstram como a inovação digital gera um impacto econômico, ambiental e social mensurável.
“Em todo o mundo, profissionais de infraestrutura confiam no software da Bentley para projetar, construir e operar infraestruturas que são mais resilientes, eficientes e sustentáveis. A premiação YII celebra resultados reais de equipes que estão inovando em áreas como projeto guiado pelo solo, dados conectados e IA. É importante promover esse trabalho como uma prática recomendada, pois essas conquistas estabelecem um novo padrão para o que é possível em todo o ecossistema de infraestrutura”, explica Cate Lochead, Chief Marketing Officer da Bentley Systems.
As inscrições são avaliadas por meio de painéis independentes de especialistas do setor, com base na evolução digital e em resultados quantificáveis, incluindo melhorias em eficiência, desempenho de custos, resiliência e sustentabilidade.
A premiação YII 2026 reconhece a excelência em todo o espectro de disciplinas de infraestrutura e inovação, com categorias que incluem Pontes e Túneis; Instalações e Cidades; Construção; Produção de Energia; Modelagem Geoespacial e de Realidade; Gestão de Projetos; Ferrovias e Transporte; Estradas e Rodovias; Engenharia Estrutural; Modelagem e Análise da Subsuperfície; Transmissão e Distribuição; e Água e Esgoto. Os projetos finalistas contribuem para o setor por meio de histórias detalhadas de projetos, guias digitais e apresentações compartilhadas como parte do programa de premiação.
Detalhes da inscrição:
- Abertura: 18 de março de 2026
- Encerramento: 3 de maio de 2026, às 23:59 BRT
- Elegibilidade: projetos de qualquer tamanho ou estágio que utilizem software da Bentley
- Finalistas e vencedores: os finalistas serão anunciados em agosto de 2026. Os finalistas serão convidados a apresentar seus projetos no evento Year in Infrastructure em Singapura, nos dias 6 e 7 de outubro, onde os vencedores das categorias serão revelados.
Para obter mais informações ou para enviar um projeto, acesse Prêmios | Year in Infrastructure | Bentley Systems.
# # #
Sobre a Bentley Systems
Em todo o mundo, profissionais de infraestrutura confiam no software da Bentley Systems para ajudá-los a projetar, construir e operar infraestruturas mais eficientes e resilientes para transporte, saneamento, energia, cidades e muito mais. Fundada em 1984 por engenheiros e para engenheiros, a Bentley é a parceira preferencial de empresas de engenharia e operadores-proprietários em todo o mundo, com software que abrange disciplinas de engenharia, setores da indústria e todas as fases do ciclo de vida da infraestrutura. Por meio de nossas soluções de gêmeos digitais, ajudamos profissionais de infraestrutura a extrair o máximo valor de seus dados para transformar a gestão de projetos e o desempenho dos ativos.
© 2026 Bentley Systems, Incorporated.Bentley e o logotipo da Bentley são marcas comerciais registradas da Bentley Systems, Incorporated.Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
Contacts
Para obter mais informações, entre em contato:
Imprensa da Bentley: Chris Phillips, PR@news.bentley.com
Investidores da Bentley: Eric Boyer, IR@bentley.com