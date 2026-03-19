Hilton annuncia la sottoscrizione di un accordo esclusivo con YOTEL per l'espansione della presenza globale nel segmento lifestyle

MCLEAN, Virginia e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Hilton (NYSE: HLT) ha annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo esclusivo con YOTEL che offrirà agli ospiti un nuovo modo di soggiornare all'interno del portafoglio globale in crescita del leader nel settore della ricettività. Grazie alla presenza di hotel altamente efficienti in mercati urbani, YOTEL ha aperto la strada a nuovi modi per soddisfare le esigenze in evoluzione degli ospiti tramite soggiorni che offrono un design elegante delle camere e funzionalità intelligenti orientate alla tecnologia.

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