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Hilton annuncia la sottoscrizione di un accordo esclusivo con YOTEL per l'espansione della presenza globale nel segmento lifestyle

  • Il brand indipendente all'insegna del design YOTEL amplia la propria presenza attraverso la piattaforma di distribuzione globale di Hilton
  • I membri Honors di Hilton possono accedere a una nuova elegante maniera moderna di soggiornare
  • YOTEL sarà il primo brand indipendente a far parte del marchio di nuova creazione Select by Hilton
original YOTEL Boston

YOTEL Boston

MCLEAN, Virginia e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Hilton (NYSE: HLT) ha annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo esclusivo con YOTEL che offrirà agli ospiti un nuovo modo di soggiornare all'interno del portafoglio globale in crescita del leader nel settore della ricettività. Grazie alla presenza di hotel altamente efficienti in mercati urbani, YOTEL ha aperto la strada a nuovi modi per soddisfare le esigenze in evoluzione degli ospiti tramite soggiorni che offrono un design elegante delle camere e funzionalità intelligenti orientate alla tecnologia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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CONTATTI PER I MEDIA:
HILTON: hilton_pr@hilton.com
YOTEL: hq.press@yotel.com

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