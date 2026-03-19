Bentley Systems annuncia l’edizione 2026 dell’evento Year in Infrastructure e degli YII Awards, dedicati alle applicazioni più innovative dei software per l’ingegneria delle infrastrutture
Bentley Systems annuncia l’edizione 2026 dell’evento Year in Infrastructure e degli YII Awards, dedicati alle applicazioni più innovative dei software per l’ingegneria delle infrastrutture
- Forte di una tradizione ventennale nel riconoscimento dell’innovazione, il programma stabilisce il riferimento per l’eccellenza negli asset infrastrutturali chiave su scala mondiale
- Le candidature sono aperte; il termine per la presentazione è il 3 maggio 2026
Bentley Systems announced the opening of submissions for the Year in Infrastructure event and YII Awards program, which recognizes digital innovation in how infrastructure is designed, built, and operated using Bentley software. Submissions will be accepted through May 3, at 11:59 p.m. EST. (Video courtesy of Bentley Systems)
EXTON, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (NASDAQ: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi l'apertura delle candidature per l'evento Year in Infrastructure e il programma YII Awards, che premia l'innovazione digitale nella progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture attraverso il software Bentley. Il termine per la presentazione delle candidature è il 3 maggio alle 23:59 EDT.
"In origine, i premi Bentley riconoscevano il lavoro dei progettisti che si avvalevano della tecnologia 3D per migliorare l’efficienza", afferma Monica Schnitger, founder, president e principal analyst di Schnitger Corporation. "Oggi valutano in che modo progetti complessi creano e valorizzano asset di dati avanzati per generare valore lungo l’intero ciclo di vita del progetto, dalle decisioni finanziarie iniziali fino alla progettazione e alla costruzione."
Nel corso degli ultimi vent’anni, hanno partecipato al programma dei premi Bentley oltre 5500 tra i più importanti progetti infrastrutturali al mondo. Tra i vincitori delle passate edizioni figurano progetti di rilevanza globale, come il digital twin per il monitoraggio strutturale della Basilica di San Pietro; il Canale Seine Nord Europe in Francia; il Thames Tideway Tunnel nel Regno Unito; Siemensstadt Square in Germania; l'aeroporto di Sydney in Australia; il Fairmont Udaipur Palace in India; la linea ad alta velocità Beijing-Zhangjiakou in Cina; la metropolitana Ontario Line in Canada; ed EchoWater, uno dei più grandi impianti statunitensi per il riciclo delle acque a uso agricolo. Questi progetti dimostrano come l’innovazione digitale possa generare un impatto economico, ambientale e sociale tangibile e misurabile.
"In tutto il mondo, i professionisti delle infrastrutture si affidano al software Bentley per progettare, costruire e gestire infrastrutture più resilienti, efficienti e sostenibili", ha dichiarato Cate Lochead, chief marketing officer di Bentley Systems. "Gli YII Awards valorizzano i risultati concreti ottenuti dai team che stanno innovando in ambiti come la progettazione basata sui dati del terreno, i dati connessi e l’intelligenza artificiale. È fondamentale promuovere queste esperienze come best practice, poiché il successo di questi progetti sta ridefinendo gli standard di ciò che è possibile nell’ecosistema delle infrastrutture."
Le candidature sono valutate da giurie indipendenti composte da esperti del settore, in base al livello di maturità digitale e ai risultati misurabili conseguiti, inclusi miglioramenti in termini di efficienza e prestazioni in termini di costi, resilienza, sostenibilità.
Gli YII Awards 2026 riconoscono l’eccellenza nell’intero panorama delle discipline infrastrutturali e dell’innovazione, con categorie che includono ponti e gallerie, strutture, campus e città, edilizia, produzione di energia, modellazione geospaziale e reality modeling, project delivery, ferrovie e trasporti, strade e autostrade, ingegneria strutturale, modellazione e analisi del sottosuolo, trasmissione e distribuzione, acqua e acque reflue. I progetti finalisti contribuiscono al progresso del settore attraverso case study dettagliati, playbook digitali e presentazioni condivise nell’ambito del programma dei premi.
Informazioni sul processo di candidatura:
- Apertura candidature: 18 marzo 2026
- Termine presentazioni: 3 maggio 2026, 23:59 EDT
- Idoneità: progetti che utilizzano il software Bentley, indipendentemente dalle dimensioni e dalla fase di realizzazione
- Finalisti e vincitori: i finalisti saranno annunciati ad agosto 2026 e saranno invitati a presentare i loro progetti all'evento Year in Infrastructure, che si terrà a Singapore il 6 e 7 ottobre. In occasione dell'evento saranno svelati i vincitori nelle diverse categorie.
Per ulteriori informazioni o per candidare un progetto, visita Awards | The Year in Infrastructure | Bentley Systems.
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Informazioni su Bentley Systems
In tutto il mondo, i professionisti delle infrastrutture si affidano al software Bentley Systems per progettare, costruire e gestire infrastrutture migliori e più resilienti nell'ambito dei trasporti, idrico, energetico, delle città e non solo. Fondata nel 1984 da ingegneri per ingegneri, Bentley è il partner di riferimento delle società di ingegneria e dei proprietari-operatori di tutto il mondo, con software pensati per le diverse discipline ingegneristiche, nei vari settori industriali e in tutte le fasi del ciclo di vita delle infrastrutture. Attraverso le nostre soluzioni Digital Twin, aiutiamo i professionisti delle infrastrutture a sbloccare il valore dei loro dati, per trasformare la project delivery e le prestazioni degli asset.
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