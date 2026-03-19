Bentley Systems anuncia el evento Year in Infrastructure 2026 y los Premios YII en reconocimiento a los usos más innovadores del software de ingeniería de infraestructura en el mundo

EXTON, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (NASDAQ: BSY), la empresa de software de ingeniería de infraestructura, anunció hoy la apertura de las inscripciones para el programa Year in Infrastructure y los premios YII, que reconocen la innovación digital en el diseño, la construcción y la operación de la infraestructura mediante el uso del software de Bentley. Las inscripciones se aceptarán hasta el 3 de mayo, a las 11:59 p. m. EDT.

"Originalmente, los premios de Bentley reconocían a los diseñadores que utilizaban tecnología 3D para impulsar la eficiencia", dijo Monica Schnitger, founder, president y principal analyst de Schnitger Corporation. "Ahora evalúan cómo se están construyendo los proyectos masivos y aprovechando activos de datos enriquecidos para crear valor durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde la toma de decisiones financieras iniciales hasta el diseño y la construcción".

En las dos últimas décadas, más de 5500 de los proyectos de infraestructura más significativos del mundo han participado en el programa de premios de Bentley. Entre los ganadores anteriores se incluyen proyectos emblemáticos como el gemelo digital para el monitoreo estructural de la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano; el Canal Sena-Norte de Europa en Francia; el túnel Thames Tideway en el Reino Unido; la Plaza Siemensstadt en Alemania; el Aeropuerto de Sídney en Australia; el hotel Fairmont Udaipur Palace en India; el ferrocarril de alta velocidad Beijing Zhangjiakou en China; la línea de metro Ontario en Canadá; y EchoWater, una de las instalaciones de reciclaje de agua agrícola más grandes de los Estados Unidos. Estos proyectos demuestran cómo la innovación digital genera un impacto económico, ambiental y social medible.

“En todo el mundo, los profesionales de la infraestructura confían en el software de Bentley para diseñar, construir y operar una infraestructura que sea más resiliente, eficiente y sostenible”, dijo Cate Lochead, chief marketing officer de Bentley Systems. “Los premios YII celebran los resultados reales de equipos que están innovando en áreas que incluyen diseño basado en el conocimiento del terreno, datos conectados e IA. Es importante promover este trabajo como un buena práctica, ya que estos logros establecen un nuevo estándar de lo que es posible en todo el ecosistema de infraestructura”.

Las propuestas son evaluadas por paneles independientes de expertos de la industria en función del avance digital y de resultados cuantificables, incluidas mejoras en la eficiencia, el rendimiento de costos, la resiliencia y la sostenibilidad.

Los Premios YII 2026 reconocen la excelencia en todo el espectro de disciplinas e innovaciones en materia de infraestructura, con categorías que incluyen: puentes y túneles; instalaciones, campus y ciudades; construcción; producción de energía; modelado geoespacial y de realidad; ejecución del proyecto; red ferroviaria y de transporte; carreteras y autopistas; ingeniería estructural; modelado y análisis del subsuelo; transmisión y distribución; y agua y aguas residuales. Los proyectos finalistas contribuyen a la industria a través de historias detalladas de los proyectos, guías digitales y presentaciones compartidas como parte del programa de premios.

Detalles de la presentación:

Apertura : 18 de marzo de 2026

: 18 de marzo de 2026 Cierre : 3 de mayo de 2026, a las 11:59 p. m. (EDT)

: 3 de mayo de 2026, a las 11:59 p. m. (EDT) Elegibilidad : proyectos de cualquier tamaño o etapa que utilicen el software de Bentley

: proyectos de cualquier tamaño o etapa que utilicen el software de Bentley Finalistas y ganadores: Los finalistas se anunciarán en agosto de 2026. Los finalistas serán invitados a presentar sus proyectos en el evento Year in Infrastructure en Singapur, del 6 al 7 de octubre, donde se darán a conocer los ganadores de las distintas categorías.

Para obtener más información o enviar un proyecto, visite Premios | Year in Infrastructure | Bentley Systems.

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Acerca de Bentley Systems

En todo el mundo, los profesionales de infraestructura confían en el software de Bentley Systems para ayudarlos a diseñar, construir y operar una infraestructura mejor y más resiliente para el transporte, el agua, la energía, las ciudades y más. Fundada en 1984 por y para ingenieros, Bentley es el socio preferido de empresas de ingeniería y propietarios-operadores de todo el mundo. Bentley cuenta con distintos tipos de software que abarcan disciplinas de ingeniería, sectores industriales y todas las fases del ciclo de vida de la infraestructura. A través de nuestras soluciones de gemelos digitales, ayudamos a los profesionales de la infraestructura a desbloquear el valor de sus datos para transformar la ejecución del proyecto y el rendimiento de los activos.

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