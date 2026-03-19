Bentley Systems、インフラストラクチャエンジニアリングソフトウェアの最も革新的な活用事例を表彰する「2026 Year in Infrastructure」イベントとYII Awardsの開催を発表

EXTON, Pa.--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- インフラストラクチャ・エンジニアリング・ソフトウェア・プロバイダのBentley Systems, Incorporated（NASDAQ: BSY）は、本日、Year in InfrastructureイベントおよびYII Awardsプログラムへの応募受付を開始したことを発表しました。同プログラムは、Bentleyのソフトウェアを活用してインフラの設計、建設、運用において実現されたデジタルイノベーションを表彰するものです。 応募の受付は、5月3日午後11時59分（米国東部夏時間）までです。

「元々、BentleyのAwardsは 3D技術を用いて効率を高めたデザイナーを評価するものでした」とSchnitger Corporationの創業者、社長兼プリンシパルアナリストのMonica Schnitger氏は述べました。「現在、この賞では、プロジェクトのライフサイクル全体を通じて価値を創出するために、大規模プロジェクトがどのように豊富なデータ資産を構築・活用しているかを評価しています。」

過去20年間にわたり、世界で最も重要なインフラストラクチャプロジェクト5,500件以上がBentleyの表彰プログラムに参加しています。過去の受賞プロジェクトには、バチカン市国のサンピエトロ大聖堂の構造モニタリングのためのデジタルツイン、フランスのセーヌ・ノール・ヨーロッパ運河、イギリスのテムズ・タイドウェイ・トンネル、ドイツのジーメンスシュタット広場、オーストラリアのシドニー空港、インドのフェアモント・ウダイプル・パレス、中国の北京張家口高速鉄道、カナダのオンタリオ・ライン地下鉄、そしてアメリカ合衆国で最大規模の農業用水リサイクル施設のひとつであるエコーウォーターなどがあります。これらのプロジェクトは、デジタルイノベーションが経済、環境、社会にどのような具体的な効果をもたらすかを示しています。

「世界中のインフラ専門家が、Bentleyソフトウェアを使用して、より強靭で、効率的かつ持続可能なインフラを設計、建設、運用しています。」とBentley Systemsのチーフマーケティングオフィサー、Cate Locheadは語りました。「YII Awardsは、現場データに基づく設計、データ連携、AIなどの分野でイノベーションを遂げているチームによる、実社会での成果を称えるものです。これらの成果はインフラエコシステム全体で何が可能かの新たな基準を打ち立てるものであり、こうした取り組みをベストプラクティスとして広めていくことが重要です。」

応募されたプロジェクトは、デジタル技術の進歩と効率性、コストパフォーマンス、レジリエンス、サステナビリティの向上など、定量化可能な成果に基づき、業界の専門家で構成される独立した審査委員会によって評価されます。

YII Award 2026は、橋梁・トンネル、都市・施設、建設、エネルギー生産、地理空間およびリアリティモデリング、プロジェクトデリバリ、鉄道・運輸、道路・高速道路、構造エンジニアリング、地下モデリングおよび解析、送配電、上下水道などのカテゴリーで、インフラ分野全般における卓越した成果とイノベーションを称えます。ファイナリストに選ばれたプロジェクトは、Awardsプログラムの一環として公開される詳細なプロジェクト事例、デジタルプレイブック、プレゼンテーションを通じて、業界の発展に貢献します。

応募の詳細：

受付開始 : 2026年3月18日

: 2026年3月18日 締切 : 2026年5月3日午後11:59（米国東部夏時間）

: 2026年5月3日午後11:59（米国東部夏時間） 応募資格 : 規模や開発段階を問わず、Bentleyのソフトウェアを活用するあらゆるプロジェクト

: 規模や開発段階を問わず、Bentleyのソフトウェアを活用するあらゆるプロジェクト ファイナリストおよび受賞者: ファイナリストは2026年8月に発表されます。ファイナリストは、10月6日から7日にかけてシンガポールで開催される「Year in Infrastructure」イベントでプロジェクトを発表していただくよう招待され、同イベントにて各部門の受賞者が発表されます。

詳細情報の確認やプロジェクトの提出については、Awards | Year in Infrastructure | Bentley Systemsをご覧ください。

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Bentley Systemsについて

世界中のインフラストラクチャの専門家が、輸送、水、エネルギー、都市などの、より優れた、より回復力のあるインフラストラクチャを設計、構築、運用するためにBentley Systemsのソフトウェアを活用しています。1984年にエンジニアによってエンジニアのために設立されたBentleyは、複数のエンジニアリング分野および業界セクター、およびインフラストラクチャライフサイクルのすべてのフェーズにわたってソフトウェアを開発しており、世界中のエンジニアリング会社やオーナーオペレータに選ばれるパートナーです。当社は、デジタルツインソリューションを通じて、インフラストラクチャの専門家がデータの価値を最大限に引き出し、プロジェクトデリバリと資産運用のパフォーマンスを変革できるよう支援します。

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