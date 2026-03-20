ヒルトン、ライフスタイル分野におけるグローバル展開拡大に向け、YOTELとの独占契約を発表

MCLEAN, Va. & LONDON--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ヒルトン（NYSE：HLT）はYOTELとの独占契約を発表しました。本契約により、ヒルトンの拡大を続けるグローバル・ポートフォリオに新たな滞在の選択肢が加わります。都市部市場において効率性の高いホテルを展開するYOTELは、スマートな客室設計や巧みにテクノロジーを活用した機能を備えた滞在体験を通じて、宿泊客の変化するニーズに先駆的に応えてきました。

YOTELとのフランチャイズ契約により、ヒルトンのネットワークは拡大し、同社が実績を有するアセットライトモデルに沿って、拡大するライフスタイル分野における特定の顧客ニーズに対応します。YOTELは引き続き、10か国・23ホテルでブランドの運営およびライセンス供与を独立して継続し、今後数年間でポートフォリオを3倍以上に拡大することを目指します。

YOTELは、新たに設立された「Select by Hilton」初のブランドとなります。Select by Hiltonは、ヒルトンに期待される信頼性、安心感、および特典を備えつつ、宿泊客に新たな滞在体験を提供するブランドとしての成長を目指しています。Select by Hiltonに参画する高品質で実績のあるホテルブランドは、それぞれの独自性およびブランド運営を維持しながら、受賞歴を有するロイヤルティー・プログラム「ヒルトン・オナーズ（Hilton Honors）」と連携し、ヒルトンの優れた販売網およびテクノロジー・プラットフォームのメリットを享受します。

YOTELは2007年にロンドンで誕生し、ボタンひとつでフラットベッドからソファへ変形する「YOTEL SmartBed™」を備えたスマートで効率的な客室設計や、自動荷物預かりなどの先進的なテクノロジー機能を特徴として、ニューヨーク、東京、アムステルダム、グラスゴー、シンガポールなどの主要市場において革新的なブランドを拡大してきました。

「YOTELがヒルトンのネットワークに加わることは、ヒルトンの既存ブランド・ポートフォリオを補完する関係を通じて資本効率の高い成長に対するヒルトンの取り組みを示す最新の事例であるとともに、世界の主要都市において、ヒルトンでの滞在に新たな形をもたらす、考え抜かれたデザインと洗練性を備えた宿泊体験をお客様に提供するものです」と、ヒルトンのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高開発責任者であるクリスチャン・シャルノーは述べました。「本契約により、YOTELのように高い支持を集める独立系ブランドを、強力なヒルトン・オナーズのネットワークおよび商業流通網と連携させることで、当社のネットワーク効果はさらに強化されます。同時に、同ブランドの独自性も維持されます。」

ヒルトンのブランドは、YOTELらしさを形づくる体験を損なうことなく、その認知度と需要を高めます。YOTELは引き続き、同様の品質、インテリジェントなデザイン、そしてサービススタイルで運営されます。

「ヒルトンは、YOTELのブランドおよび事業に対して、比類のないグローバルな販売網とロイヤルティー・プログラムの規模をもたらします」と、YOTELの最高経営責任者であるフィル・アンドレオプロスは述べました。「ヒルトンとの関係により、当社は自社の本質を維持しながらリーチを拡大することが可能になります。YOTELにとって変わるのはアイデンティティではなくアクセスであり、これを資本効率が高くスケーラブルな形で実現します。」

ヒルトンのネットワークに統合されると、対象となるYOTELホテルに宿泊するヒルトン・オナーズ会員は、ヒルトンが展開する世界クラスのブランドのための受賞歴を有するロイヤルティー・プログラム「ヒルトン・オナーズ」の特典を利用できるようになります。ヒルトンの公式チャネルを通じて直接予約を行う約2億5,000万人のヒルトン・オナーズ会員は、業界をリードするヒルトン・オナーズ・アプリを通じて、即時特典および非接触型テクノロジーを利用できます。

最初のホテルは、2026年後半にヒルトンの公式チャネルを通じて予約可能となる見込みです。

ヒルトンについて

ヒルトン（NYSE：HLT）は、143の国と地域において、9,100軒以上のホテルと130万室超を展開する、27の世界クラスのブランドからなるポートフォリオを有する、世界有数のホスピタリティ企業です。創業時のビジョンである「ホスピタリティの光と温かさで世界を満たす」ことの実現に注力してきたヒルトンは、100年以上の歴史の中で40億人を超えるお客様をお迎えしてきました。ヒルトンは、Great Place to Workおよびフォーチュン誌により「働きがいのあるグローバル企業 世界ランキング」で第1位に選出されており、世界中の50万人のチームメンバーにとって最高の企業文化の創出を目指しています。ヒルトンは、デジタル・キーの共有機能、自動で適用される無料客室アップグレード、コネクティングルームの確約予約機能など、ゲスト体験の向上を目的とした業界をリードするテクノロジー強化を導入しています。受賞歴を有するゲスト・ロイヤルティー・プログラムであるヒルトン・オナーズを通じて、ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約した約2億5,000万人のヒルトン・オナーズ会員は、ホテルでの滞在や金銭では得られない体験に利用できるポイントを獲得することができます。無料のヒルトン・オナーズ・アプリを利用することで、お客様はスマートフォンから宿泊予約、客室の選択、チェックイン、デジタル・キーによる客室の解錠、チェックアウトまでを行うことができます。詳細については、stories.hilton.comをご覧ください。また、Facebook、X、LinkedIn、Instagram、YouTubeでもヒルトンとつながることができます。

YOTELについて

YOTELは、世界中の人気ロケーションに23軒のホテルを展開するグローバルなホテルグループです。YOTELは、宿泊客がよりよい睡眠をとり、よりスムーズに移動し、旅先でのひとときをより豊かに楽しめることを目的としています。活気あふれる都市からにぎわう空港まで、YOTELは、時間という贅沢、優れた立地へのアクセス、そして発見の楽しさを、すべてのご滞在においてお届けします。

本社をロンドンに構える同グループのポートフォリオは、YOTEL（都市中心部のホテル）、YOTELPAD（長期滞在向けブランド）、YOTELAIR（空港ホテル）の3つのブランドで構成されています。YOTELは、アムステルダム、ボストン、エディンバラ、ジュネーブ、グラスゴー、ロンドン、マンチェスター、マイアミ、ニューヨーク、ポルト、サンフランシスコ、シンガポール、東京、ワシントンD.C.など世界各地の都市に加え、ロンドン・ガトウィック空港、アムステルダム・スキポール空港、パリ・シャルル・ド・ゴール空港、イスタンブール空港、シンガポール・チャンギ空港にも展開しています。今後の開業予定としては、クアラルンプール（2026年）、アテネ（2027年）、ベルファスト（2028年）、リスボン（2028年）、NEOM（2029年）などがあります。

YOTELの主要株主には、タラル・ジャシム・アル・バハール グループ（Talal Jassim Al-Bahar Group）、ユナイテッド インベストメント ポルトガル（United Investment Portugal）、およびクウェート不動産会社（Kuwait Real Estate Company, AQARAT）が含まれます。

YOTELは、YO!の創業者であるサイモン・ウッドロフ OBEにより設立され、ファーストクラスの旅行体験から着想を得て、その理念、表現、デザインをコンパクトで美しく設計された客室へと反映させました。詳細はwww.yo.co.uk、www.yotel.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、改正後の1933年証券法第27A条および改正後の1934年証券取引法第21E条に定義される将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述には、当社の事業の業績見通し、将来の結果に関する見通し、ならびにその他の過去の事実ではない記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。場合によっては、「見通し」「確信している」「予想する」「予測する」「潜在的な」「継続する」「可能性がある」「～する予定である」「～すべきである」「～する可能性がある」「目指す」「予測する」「予見する」「意図する」「計画する」「見積もる」「予期する」などの用語、またはこれらの否定形、あるいはこれらに類する用語の使用によって、将来の見通しに関する記述であることを識別することができます。このような将来の見通しに関する記述は、特に以下を含むさまざまなリスクおよび不確実性の影響を受けます。これには、ホスピタリティ業界に内在するリスク、インフレ、金利の変動、労働力不足または労使紛争による課題、サプライチェーンの混乱など、当社の管理の及ばないマクロ経済要因、主要な経営幹部の喪失、ホテル宿泊客の獲得ならびに運営契約およびフランチャイズ契約を巡る競争、第三者のホテル所有者との事業運営に関連するリスク、当社のITシステムの性能、当社のシステム外における予約チャネルの拡大、米国外での事業運営に伴うリスク、地政学的な紛争に関連するリスク、米国および世界の政治動向、関税およびその他の政策（渡航、貿易、移民に対する潜在的な障壁やその他の地政学的事象を含みます）に起因する不確実性、ならびに当社の負債が含まれます。当社の業績がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる結果となる可能性のある追加の要因については、当社の2025年12月31日に終了した会計年度のForm 10-K年次報告書の「Part I—Item 1A. Risk Factors」セクションに記載されています。同報告書は米国証券取引委員会（SEC）に提出されており、SECのウェブサイト（ www.sec.gov ）で閲覧可能です。これらの要因は、SECへの定期的な提出書類において随時更新される場合があります。したがって、実際の結果または業績がこれらの記述で示された内容と大きく異なる可能性をもたらす重要な要因が、現に存在し、または今後生じる可能性があります。これらの要因は網羅的なものとみなされるべきではなく、本プレスリリースおよびSECへの提出書類に含まれるその他の注意喚起に関する記述とあわせてご参照ください。当社は、法令により要求される場合を除き、新たな情報、将来の展開、その他の理由の有無にかかわらず、いかなる将来の見通しに関する記述についても、公に更新または見直しを行う義務を負いません。

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