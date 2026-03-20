Hilton annonce un accord exclusif avec YOTEL visant à étendre sa présence mondiale dans le segment Lifestyle

MCLEAN, Virginie et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Hilton (NYSE : HLT) a annoncé aujourd’hui un accord exclusif avec YOTEL qui offrira aux clients une nouvelle option d’hébergement au sein du portefeuille mondial en pleine expansion du leader de l’hôtellerie. Avec des hôtels hautement efficaces sur les marchés urbains, YOTEL a innové pour répondre aux besoins changeants des clients grâce à des séjours caractérisés par un design intelligent des chambres et des fonctionnalités technologiques astucieuses.

L’accord de franchise avec YOTEL élargit le réseau de Hilton, répondant à un besoin spécifique des clients dans le segment en pleine croissance du lifestyle, tout en restant fidèle à son modèle éprouvé d’exploitation allégée. YOTEL continuera à gérer et à concéder sous licence sa marque de manière indépendante dans 23 hôtels répartis dans 10 pays, avec pour objectif de plus que tripler son portefeuille dans les années à venir.

YOTEL sera la première marque à intégrer le tout nouveau Select by Hilton. Select by Hilton est conçu pour devenir une marque qui propose de nouvelles façons de séjourner aux clients, en leur offrant la confiance et les avantages qu’ils attendent de Hilton. Les marques hôtelières établies et de grande qualité qui rejoignent Select by Hilton conserveront leur propre identité et la gestion de leur marque tout en s’associant au programme de fidélité primé Hilton Honors et en bénéficiant des avantages des plateformes de distribution et technologiques de pointe de Hilton.

Lancée à Londres en 2007, YOTEL a étendu sa marque innovante à des hôtels situés sur des marchés clés tels que New York, Tokyo, Amsterdam, Glasgow et Singapour, avec des chambres au design intelligent et efficace, équipées du YOTEL SmartBed™, qui peut se transformer d’un lit plat en canapé d’une simple pression sur un bouton, et de fonctionnalités technologiques de pointe telles que le stockage automatisé des bagages.

« L’arrivée de YOTEL au sein du réseau Hilton est le dernier exemple en date de notre engagement en faveur d’une croissance efficace en termes de capital, grâce à une relation qui vient compléter notre portefeuille de marques existant tout en offrant aux clients de nouvelles façons élégantes et bien pensées de séjourner chez Hilton dans des villes clés à travers le monde », déclare Christian Charnaux, vice-président exécutif et directeur du développement chez Hilton. « Cet accord renforce encore notre effet de réseau en intégrant une marque indépendante très appréciée comme YOTEL au puissant réseau Hilton Honors et à son système de distribution commerciale, tout en préservant ce qui rend la marque unique. »

La marque Hilton accroît la visibilité et la demande pour YOTEL sans altérer l’expérience qui définit la marque YOTEL, qui continuera à fonctionner avec la même qualité, le même design intelligent et le même style de service.

« Hilton apporte à notre marque et à notre entreprise une distribution mondiale et une échelle de fidélisation inégalées », déclare Phil Andreopoulos, directeur général de YOTEL. « La relation de YOTEL avec Hilton nous permet d’étendre notre portée tout en restant fidèles à ce que nous sommes. Ce qui change pour YOTEL, c’est l’accès (et non l’identité) d’une manière peu coûteuse en capital et évolutive. »

Une fois intégrés au réseau Hilton, les membres Hilton Honors séjournant dans les établissements YOTEL participants bénéficieront des avantages de Hilton Honors, le programme de fidélité primé destiné aux clients des marques de classe mondiale de Hilton. Les quelque 250 millions de membres Hilton Honors qui réservent directement via les canaux Hilton privilégiés ont accès à des avantages immédiats et à la technologie sans contact exclusivement via l’application Hilton Honors, leader du secteur.

Les premiers hôtels devraient être disponibles à la réservation via les canaux Hilton dans le courant de l’année 2026.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE : HLT) est un leader mondial de l’hôtellerie qui possède un portefeuille de 27 marques de renommée mondiale, comprenant plus de 9 100 établissements et plus de 1,3 million de chambres, répartis dans 143 pays et territoires. Fidèle à sa vision fondatrice, qui consiste à répandre la lumière et la chaleur de l’hospitalité à travers le monde, Hilton a accueilli plus de 4 milliards de clients au cours de son histoire centenaire. Nommée No. 1 World’s Best Workplace par Great Place to Work et Fortune, Hilton vise à créer la meilleure culture d’entreprise possible pour ses 500 000 collaborateurs à travers le monde. Hilton a mis en place des innovations technologiques de pointe pour améliorer l’expérience client, notamment le partage de clés numériques, les surclassements automatiques gratuits et la possibilité de réserver des chambres communicantes confirmées. Grâce au programme de fidélité primé Hilton Honors, les quelque 250 millions de membres Hilton Honors qui réservent directement auprès de Hilton peuvent gagner des points pour des séjours à l’hôtel et vivre des expériences que l’argent ne peut acheter. Avec l’application gratuite Hilton Honors, les clients peuvent réserver leur séjour, choisir leur chambre, s’enregistrer, déverrouiller leur porte avec une clé numérique et régler leur note, le tout depuis leur smartphone. Rendez-vous sur stories.hilton.com pour plus d’informations, et suivez Hilton sur Facebook, X, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de YOTEL

YOTEL est un groupe hôtelier international comptant 23 établissements situés dans des emplacements très prisés. YOTEL a pour vocation de permettre à ses clients de mieux dormir, de se déplacer plus rapidement et de profiter davantage de leur destination. Des villes animées aux aéroports en effervescence, YOTEL promet le luxe du temps, l’accès à des emplacements exceptionnels et le plaisir de la découverte. À chaque séjour.

Basé à Londres, le portefeuille du groupe compte trois marques : YOTEL (hôtels en centre-ville), YOTELPAD (séjours prolongés) et YOTELAIR (hôtels d’aéroport). YOTEL est présent dans des villes du monde entier, notamment Amsterdam, Boston, Édimbourg, Genève, Glasgow, Londres, Manchester, Miami, New York, Porto, San Francisco, Singapour, Tokyo et Washington DC, ainsi que dans les aéroports de Londres Gatwick, Amsterdam Schiphol, Paris Charles de Gaulle, Istanbul et Singapour Changi. Les prochaines ouvertures sont prévues à Kuala Lumpur (2026), Athènes (2027), Belfast (2028), Lisbonne (2028) et NEOM (2029).

Parmi les principaux actionnaires de YOTEL figurent Talal Jassim Al-Bahar Group, United Investment Portugal et Kuwait Real Estate Company (AQARAT).

YOTEL a été créé à l’origine par Simon Woodroffe OBE, fondateur de YO!, qui s’est inspiré de l’expérience du voyage en première classe et a transposé cette philosophie, ce langage et ce design dans des chambres petites, mais magnifiquement aménagées. www.yo.co.uk. www.yotel.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations relatives à nos attentes concernant la performance de notre activité, nos résultats futurs et d’autres déclarations non historiques. Dans certains cas, vous pouvez reconnaître ces déclarations prospectives à l’emploi de termes tels que « perspectives », « estime », « s’attend à », « prévoit », « potentiel », « continue », « pourrait », « sera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « projette », « prédit », « a l’intention de », « prévoit », « estime », « anticipe » ou la forme négative de ces mots ou d’autres termes comparables. Ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, notamment les risques inhérents au secteur de l’hôtellerie ; les facteurs macroéconomiques échappant à notre contrôle, tels que l’inflation, les variations des taux d’intérêt, les difficultés liées à la pénurie de main-d’œuvre ou aux conflits sociaux, ainsi que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ; le départ de membres clés de la direction ; la concurrence pour attirer la clientèle hôtelière et pour les contrats de gestion et de franchise ; les risques liés aux relations commerciales avec des propriétaires d’hôtels tiers ; les performances de nos systèmes informatiques ; la croissance des canaux de réservation en dehors de notre système ; les risques liés à l’exercice de nos activités en dehors des États-Unis ; les risques associés aux conflits géopolitiques ; l’incertitude résultant des tendances politiques aux États-Unis et dans le monde, des droits de douane et d’autres politiques, y compris les obstacles potentiels aux voyages, au commerce et à l’immigration, ainsi que d’autres événements géopolitiques ; et notre endettement. D’autres facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre nos résultats et ceux décrits dans les déclarations prospectives sont présentés dans la section intitulée « Partie I — Rubrique 1A. Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, qui est déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et accessible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov . Ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans nos documents périodiques déposés auprès de la SEC. En conséquence, il existe ou existera des facteurs importants susceptibles d’entraîner une divergence significative entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Ces facteurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs et doivent être lus conjointement avec les autres mises en garde incluses dans le présent communiqué de presse et dans nos documents déposés auprès de la SEC. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.