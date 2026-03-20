SIMCON推出全球首款适用于塑料注塑成型的大型工程模型

亚琛，德国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SIMCON今日宣布推出全球首款用于注塑成型的大型工程模型Cadmould AI Solver。该产品由SIMCON与Emmi AI联合开发，采用基于Transformer的全新架构，其模拟结果的生成速度比传统数值求解器快达1000倍。

漫长的计算时间长期一直是制约因素，限制了工程师在开发过程中实际能够探索的设计方案数量。Cadmould AI Solver通过在几秒内为工程师提供关于充填模式、压力和温度的即时反馈，彻底打破了这一瓶颈。过去每次模拟需要数小时，如今只需几秒钟，这使得工程师在开发初期能够探索数量级更多设计方案。

至关重要的是，这项新的人工智能技术旨在补充而非取代传统的数值求解器。在此新范式下，工程师可在早期阶段使用Cadmould AI Solver快速探索解空间，并缩小最优工艺窗口。一旦确定了理想设计，便会使用Cadmould Flex中的经典数值求解器，进行最终制造确认所需的最高精度验证。

“几十年来，业界一直认为高保真仿真需要数小时的计算时间。”SIMCON首席执行官Bastiaan Oud表示，“通过推出Cadmould AI Solver，我们为工程师在迭代设计阶段提供了高效指南，而Cadmould Flex则依然是最终验证的权威地图。二者结合，构成了既快速又可靠的端到端工作流程。”

AI Solver基于Transformer神经网络架构构建，并经过数百太字节数据的训练，展现了真正的几何泛化能力。它能够准确预测前所未见的全新部件拓扑结构的复杂物理行为和填充模式，且无需重新训练模型。

为纪念这一里程碑，SIMCON推出了一款免费的互动式研究预览版，用户可直接通过网页浏览器访问。

与此同时，该公司正邀请感兴趣的从业者申请加入其合作伙伴计划。该计划专为工业企业设计，可让合作伙伴在相关功能（例如缩水率和翘曲率预测）上线后优先使用。合作伙伴将与SIMCON的工程团队密切合作，利用自身的产品几何数据对AI Solver进行性能测试，其反馈将直接影响产品路线图的制定。

关于SIMCON

SIMCON是一家成立于德国的软件公司，专注于注塑成型仿真与优化解决方案。30多年来，SIMCON一直为全球塑料注塑成型领域的一流企业提供支持。SIMCON与来自汽车、航空航天、消费电子和医疗等行业的数千家客户合作，致力于提升其塑料注塑成型项目的成本效益、质量和速度。

关于EMMI AI

Emmi AI致力于构建面向工业工程的物理仿真层。该公司成立于2024年，致力于开发适用于航空航天、能源、半导体、汽车和化工制造领域的通用型、基于人工智能的物理仿真大型工程模型。Emmi AI正通过流体动力学、多物理场和固体力学等领域的技术，为生产工程工作流程带来更快的迭代速度。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。