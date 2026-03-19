Andersen Consulting versterkt cybersecurity-aanbod door samenwerking met Trillium Information Security Systems

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn capaciteiten op het gebied van technologie en risicobeheer door middel van een samenwerkingsovereenkomst met Trillium Information Security Systems (TISS), een cybersecuritybedrijf.

Met vestigingen in Canada en Pakistan levert TISS uitgebreide cybersecurityoplossingen aan organisaties binnen de sectoren van financiële dienstverlening, telecommunicatie en overheid. Het team van het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, waaronder beveiligingsbeoordelingen, beheerde beveiligingsactiviteiten, 'red team'-diensten, digitale forensica en incidentrespons, en GRC-advies. Met bijna twee decennia aan ervaring biedt TISS adaptieve, op inlichtingen gebaseerde verdedigingsmechanismen die klanten helpen te anticiperen op en te reageren op evoluerende cyberdreigingen.

"Bij TISS werken we aan het creëren van een veiligere digitale omgeving door organisaties in staat te stellen veilig en vol vertrouwen te opereren," aldus Mahir Mohsin Sheikh, CEO van TISS. "Onze samenwerking met Andersen Consulting stelt ons in staat om onze diepgaande technische expertise te combineren met een wereldwijd advieskader, waardoor klanten over de hele wereld cybersecuritystrategieën kunnen ontwikkelen die proactief, schaalbaar en veerkrachtig zijn."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde eraan toe: "TISS heeft zich gevestigd als leider op het gebied van cybersecurity en beschermt kritieke infrastructuur en bedrijfssystemen. Onze samenwerking versterkt ons vermogen om holistische technologie- en risico-oplossingen te leveren die klanten helpen te beschermen, zich aan te passen en te groeien in een snel veranderende omgeving."

Andersen Consulting is een wereldwijde adviespraktijk die een uitgebreid pakket aan diensten biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en adviesdiensten via een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap die adviesoplossingen biedt via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

