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Hilton宣布与YOTEL达成独家合作协议，加速拓展全球生活方式酒店版图

  • 以设计驱动的独立品牌YOTEL将依托Hilton全球分销平台进一步扩大国际影响力
  • Hilton Honors会员将可解锁更具现代感与设计感的全新住宿体验
  • YOTEL将成为Hilton全新推出的“Select by Hilton”品牌体系中的首个独立品牌
original YOTEL波士顿

YOTEL波士顿

美国弗吉尼亚州麦克莱恩及英国伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Hilton（NYSE：HLT）今日宣布与YOTEL达成独家合作协议，进一步丰富其不断扩展的全球酒店组合，为宾客提供更多元化的入住选择。YOTEL专注于在城市核心市场打造高效运营的酒店产品，通过智能化客房设计与巧妙融合的科技功能，创新性地回应不断演进的宾客需求，呈现契合当代出行方式的全新住宿体验。

此次与YOTEL签署的特许经营协议将进一步拓展Hilton的全球网络，在持续增长的生活方式酒店细分领域中精准满足差异化客户需求，同时亦与其成熟且经验证的轻资产运营模式保持高度一致。YOTEL将继续以独立品牌身份，在全球10个国家运营并授权其23家酒店，并计划在未来数年内将其酒店规模扩大至目前的三倍以上。

YOTEL将成为Hilton全新推出的“Select by Hilton”品牌体系中的首个品牌。“Select by Hilton”旨在为宾客打造全新的住宿选择，同时延续其对Hilton所信赖的品质保障、服务标准与会员礼遇。加入该品牌体系的优质成熟酒店品牌，在保持自身品牌定位与独立运营管理的同时，将接入屡获殊荣的Hilton Honors会员计划，并共享Hilton领先的分销网络及先进技术平台所带来的协同优势。

YOTEL成立于2007年，发源于伦敦，并已将其创新型品牌理念拓展至纽约、东京、阿姆斯特丹、格拉斯哥及新加坡等全球核心市场。品牌以智能高效的客房设计为特色，标志性的YOTEL SmartBed™可通过一键操作在平躺床与沙发形态之间切换，并辅以自动化行李存储等前沿科技配置，打造兼具效率与现代感的全新住宿体验。

Hilton执行副总裁兼首席发展官Christian Charnaux表示：“YOTEL的加入，是我们持续推进资本高效增长战略的又一重要体现。本次合作不仅与现有品牌组合形成有效互补，更将在全球核心城市为宾客带来兼具设计感与现代风格的全新入住选择。通过将备受青睐的独立品牌YOTEL接入强大的Hilton Honors会员体系及商业分销网络，我们的网络效应将进一步增强，同时亦充分保留品牌自身的独特基因与差异化优势。”

借助Hilton品牌的加持，YOTEL的市场曝光度与需求潜力将进一步提升，同时不会对其核心品牌体验产生影响。YOTEL仍将坚持既有的品质标准、智能化设计理念及独特的服务风格，延续其鲜明且一致的品牌定位。

YOTEL首席执行官Phil Andreopoulos表示：“Hilton为我们的品牌与业务带来了卓越的全球分销能力及庞大的会员体系优势。通过与Hilton的合作，我们能够在坚守自身品牌定位的同时，进一步拓展市场触达。对YOTEL而言，此次合作所带来的改变在于‘渠道与触达能力’的提升，而非‘品牌本质’的转变，并将以轻资产、可复制的方式实现规模化发展。”

在完成与Hilton网络的整合后，入住参与项目的YOTEL酒店的Hilton Honors会员，将可享受这一屡获殊荣的会员忠诚计划所提供的各项专属礼遇。通过Hilton优选官方渠道直接预订的近2.5亿名会员，还可依托业内领先的Hilton Honors应用程序，尊享即时权益及无接触式数字化服务体验。

首批酒店预计将于2026年晚些时候通过Hilton官方渠道正式开放预订。

关于Hilton

Hilton（NYSE：HLT）是全球领先的酒店管理公司之一，旗下拥有27个世界级品牌，在全球143个国家和地区运营超过9,100家酒店，客房总数逾130万间。公司始终致力于践行其创立愿景——“让世界充满热情好客的光与温暖”，在逾百年的发展历程中，已累计接待超过40亿人次宾客。Hilton荣膺Great Place to Work与《财富》杂志联合评选的“全球最佳职场”第一名，并持续致力于为全球约50万名团队成员打造卓越的企业文化。在持续提升宾客体验方面，Hilton不断推出行业领先的数字化创新，包括Digital Key Share（数字钥匙共享）、自动化免费客房升级以及可预订确认连通房等功能。通过屡获殊荣的Hilton Honors会员计划，近2.5亿名通过Hilton官方渠道直接预订的会员可在住宿及专属体验中赚取积分，兑换难以用金钱衡量的独特体验。借助免费的Hilton Honors应用程序，宾客可通过智能手机完成预订、选房、办理入住、使用数字钥匙开启房门以及退房等全流程操作。欲了解更多信息，请访问stories.hilton.com，或通过FacebookXLinkedInInstagramYouTube关注Hilton。

关于YOTEL

YOTEL是一家全球化酒店集团，目前在多个优质目的地运营23家酒店。品牌致力于让宾客“睡得更好、行动更高效、尽享目的地”，无论是在充满活力的都市，还是在繁忙的国际机场，YOTEL始终提供时间的高效利用、优越地段的便捷可达以及探索发现的乐趣，贯穿每一次入住体验。

集团总部位于伦敦，旗下拥有三大品牌：YOTEL（城市中心酒店）、YOTELPAD（长住型产品）及YOTELAIR（机场酒店）。目前，YOTEL已进驻全球多个城市，包括阿姆斯特丹、波士顿、爱丁堡、日内瓦、格拉斯哥、伦敦、曼彻斯特、迈阿密、纽约、波尔图、旧金山、新加坡、东京及华盛顿特区，并布局于伦敦盖特威克、阿姆斯特丹史基浦、巴黎戴高乐、伊斯坦布尔及新加坡樟宜等主要国际机场。未来计划开业项目包括吉隆坡（2026 年）、雅典（2027 年）、贝尔法斯特（2028 年）、里斯本（2028 年）及 NEOM（2029 年）。

YOTEL的主要股东包括Talal Jassim Al-Bahar Group、United Investment Portugal及Kuwait Real Estate Company（AQARAT）。

YOTEL由YO!创始人Simon Woodroffe OBE创立，其灵感源自头等舱旅行体验，并将这一理念、表达方式与设计语言融入紧凑而精致的客房之中。更多信息请访问：www.yo.co.ukwww.yotel.com

前瞻性声明

本新闻稿包含根据经修订的《1933年证券法》第27A条及经修订的《1934年证券交易法》第21E条所界定的前瞻性声明。该等声明包括但不限于与公司业务表现预期、未来经营成果及其他非历史性事项相关的表述。在部分情况下，前瞻性声明可通过使用“展望（outlook）”、“相信（believes）”、“预期（expects）”、“预测（forecasts）”、“潜在（potential）”、“持续（continues）”、“可能（may）”、“将（will）”、“应当（should）”、“可以（could）”、“致力于（seeks）”、“预计（projects）”、“预判（predicts）”、“拟（intends）”、“计划（plans）”、“估计（estimates）”、“预期（anticipates）”及其否定形式或其他类似表述加以识别。上述前瞻性声明受多项风险与不确定性因素影响，包括但不限于：酒店行业固有风险；公司无法控制的宏观经济因素（如通胀、利率变动、劳动力短缺或劳资纠纷带来的挑战，以及供应链中断）；关键高级管理人员流失；在酒店宾客、管理及特许经营合同方面的竞争；与第三方酒店业主开展业务相关的风险；信息技术系统的运行表现；系统外预订渠道的增长；境外经营风险；地缘政治冲突相关风险；美国及全球政治趋势、关税及其他政策所带来的不确定性（包括潜在的旅行、贸易及移民限制）以及其他地缘政治事件；以及公司负债水平相关风险。可能导致实际结果与前瞻性声明所述情况存在重大差异的其他因素，详见公司截至2025年12月31日财年的10-K年度报告中“第一部分—第1A项：风险因素”章节。该报告已提交美国证券交易委员会（“SEC”），并可在其官方网站 www.sec.gov 查阅。上述因素可能会在公司向SEC提交的定期报告中不时更新。因此，存在或将存在若干重要因素可能导致实际结果或业绩与前述声明存在重大差异。上述因素不应被视为穷尽性列举，且应结合本新闻稿及公司向SEC提交文件中所载的其他警示性声明一并理解。除法律另有规定外，公司不承担因新信息、未来发展或其他原因而对任何前瞻性声明进行公开更新或修订的义务。

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