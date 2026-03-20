SIMCON revela el primer modelo de ingeniería grande del mundo para moldeo por inyección de plástico

AQUISGRÁN, Alemania--(BUSINESS WIRE)--SIMCON anunció hoy el lanzamiento de Cadmould AI Solver, el primer modelo de ingeniería grande del mundo para moldeo por inyección. Desarrollado de forma conjunta con Emmi AI, la nueva arquitectura basada en Transformer ofrece resultados de simulación hasta 1000 veces más rápido que los solucionadores numéricos tradicionales.

Históricamente, los tiempos de cómputo prolongados funcionaron como cuellos de botella, al limitar la cantidad de variaciones de diseño que los ingenieros pueden explorar de forma práctica durante el proceso de desarrollo. Cadmould AI Solver elimina esta barrera, ya que ofrece a los ingenieros información instantánea sobre el patrón de llenado, la presión y la temperatura en cuestión de segundos. Lo que solía llevar horas por simulación ahora tarda segundos, y esto hace que los ingenieros puedan explorar varios órdenes de magnitud más en alternativas de diseño durante la fase de desarrollo inicial.

Fundamentalmente, la nueva tecnología de IA está diseñada para complementar y no para reemplazar a los solucionadores numéricos tradicionales. En este nuevo paradigma, los ingenieros utilizan Cadmould AI Solver en las fases iniciales para explorar rápidamente el espacio de solución y acotar la ventana de proceso óptima. Una vez que se identifica el diseño ideal, se utiliza el solucionador numérico clásico interno de Cadmould Flex para realizar la validación de más alta precisión y de última instancia requerida para la autorización de fabricación final.

“Durante décadas, la industria aceptó que la simulación de alta calidad requiere horas de cómputo”, afirmó Bastiaan Oud, director ejecutivo de SIMCON. “Al presentar Cadmould AI Solver, ofrecemos a los ingenieros una brújula de alta velocidad que pueden utilizar durante la fase de diseño iterativo, mientras Cadmould Flex sigue siendo el mapa definitivo para la validación final. Juntos, crean un flujo de trabajo integral que es increíblemente rápido y confiable”.

Diseñado sobre una arquitectura de red neural basada en Transformer y entrenada con miles de terabytes de datos, AI Solver demuestra una verdadera generalización geométrica. Predice de manera precisa comportamientos físicos complejos y patrones de llenado de topologías para piezas nuevas y nunca vistas sin que se necesite volver a entrenar el modelo.

Para celebrar este hito, SIMCON lanzó una vista previa de investigación interactiva y gratuita, a la que se puede acceder directamente desde un navegador web.

En simultáneo, la empresa está invitando a los profesionales interesados a que se postulen a su programa de socios. Diseñado para empresas industriales, el programa otorga a los socios acceso prioritario a las futuras funcionalidades, como predicción de contracción y deformación, a medida que están disponibles. Los socios podrán realizar una evaluación comparativa de AI Solver contra sus propias geometrías trabajando codo a codo con el equipo de ingeniería de SIMCON, y sus comentarios serán un insumo directo para la hoja de ruta del producto.

Acerca de SIMCON

SIMCON, fundada en Alemania, es una empresa de software especializada en soluciones de optimización y simulación de moldeo por inyección. Durante más de 30 años, SIMCON ha ayudado a líderes en el ámbito del moldeo por inyección de plástico en todo el mundo. SIMCON trabaja con miles de clientes en las industrias automotriz, aeroespacial, de electrónica de consumo y de productos médicos para mejorar el costo, la calidad y la velocidad de los proyectos de moldeo por inyección de plástico.

Acerca de EMMI AI

Emmi AI está construyendo la capa de simulación física para la ingeniería industrial. Fundada en 2024, la empresa desarrolla modelos de ingeniería grandes de simulación física con tecnología de IA y aplicación universal para manufacturas en las industrias aeroespacial, de energía, de semiconductores, automotriz y de productos químicos. Emmi AI permite realizar iteraciones más rápidas en los flujos de trabajo de ingeniería de producción en los ámbitos de dinámica de fluidos, multifísica y mecánica de sólidos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.