SIMCON、プラスチック射出成形向けとして世界初の大規模工学モデルを発表

ドイツ、アーヘン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- SIMCONは本日、射出成形向けとして世界初となる大規模工学モデル「Cadmould AI Solver」の提供開始を発表しました。Emmi AIと共同開発した新しいトランスフォーマーベースのアーキテクチャーにより、従来の数値ソルバーと比べて最大1000倍の速度でシミュレーション結果を導き出すことが可能になっています。

これまで、長い計算時間はボトルネックとなり、開発工程でエンジニアが実務上検討できる設計バリエーションの数を制限してきました。Cadmould AI Solverはこの壁を打ち破り、充填パターン、圧力、温度に関するフィードバックを数秒で即時に返し、従来は1回のシミュレーションに数時間を要していた作業が、今では数秒で完了するため、開発初期の段階から桁違いに多くの設計代替案を検討できるようになります。

重要なのは、この新しいAI技術が従来の数値ソルバーを置き換えるのではなく、それを補完するものとして設計されている点です。この新たなアプローチでは、エンジニアは開発初期にCadmould AI Solverを使って解の候補をすばやく探り、最適な成形条件範囲を絞り込むことが可能です。理想的な設計が定まった段階で、Cadmould Flexに搭載された従来型の数値ソルバーを用い、最終製造承認に必要な最高精度の検証を行います。

「高精度シミュレーションには何時間もの計算が必要だという考え方が、この業界では何十年にもわたって受け入れられてきました」とSIMCONの最高経営責任者（CEO）であるバスティアン・アウト氏は述べています。同氏は続けて「Cadmould AI Solverの導入により、エンジニアは設計を繰り返し詰めていく段階で高速な『コンパス』を手にすることになります。一方で、Cadmould Flexは最終検証における決定版の『地図』であり続けます。この2つを組み合わせることで、驚異的なスピードと高い信頼性を兼ね備えたエンドツーエンドのワークフローが実現します」と付け加えています。

トランスフォーマーベースのニューラルネットワークアーキテクチャーを基盤とし、数百テラバイト規模のデータで学習したAI Solverは、優れた形状一般化性能を発揮します。モデルを再学習させることなく、未知の部品形状に対しても、複雑な物理挙動や充填パターンを高精度に予測します。

この節目を記念し、SIMCONはウェブブラウザー から直接利用できる無料のインタラクティブ研究プレビューを公開しました。

これと同時に、同社は関心を持つ実務者に対し、パートナープログラムへの応募を呼びかけています。産業向け企業を対象としたこのプログラムでは、収縮予測や反り予測といった今後提供予定の機能が利用可能になり次第、優先的にアクセス可能となります。パートナー企業はSIMCONのエンジニアリングチームと密接に意見交換を行いながら、自社形状を用いてAI Solverをベンチマーク評価し、そのフィードバックが製品ロードマップに直接反映される予定です。

SIMCONについて

SIMCONはドイツで創業した、射出成形シミュレーションおよび最適化ソリューションを専門とするソフトウエア企業です。30年以上にわたり、世界各地のプラスチック射出成形分野のリーディング企業を支援してきました。自動車、航空宇宙、コンシューマー・エレクトロニクス、医療などの分野で、数千社にのぼる顧客と連携し、プラスチック射出成形プロジェクトにおけるコスト、品質、スピードの改善に取り組んでいます。

EMMI AIについて

Emmi AIは、産業エンジニアリング向けの物理シミュレーション基盤の構築を進めています。2024年設立の同社は、航空宇宙、エネルギー、半導体、自動車、化学分野の製造業に向けて、幅広い用途に対応可能なAI駆動型の物理シミュレーション大規模工学モデルを開発しています。Emmi AIは流体力学、マルチフィジックス、固体力学の各領域における生産技術ワークフローで、設計・開発の反復を迅速化しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。