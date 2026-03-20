SIMCON lancia il primo modello al mondo di ingegneria di grandi dimensioni per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche

AACHEN, Germania--(BUSINESS WIRE)--SIMCON ha annunciato oggi il lancio di Cadmould AI Solver, il primo modello al mondo di ingegneria di grandi dimensioni per lo stampaggio a iniezione. Sviluppata in collaborazione con Emmi AI, la nuova architettura basata su transformer fornisce risultati di simulazione fino a 1000 volte più rapidi rispetto ai tradizionali risolutori numerici.

Finora i lunghi tempi di calcolo hanno rappresentato un collo di bottiglia, limitando il numero di varianti di progettazione che gli ingegneri potevano realisticamente esplorare durante il processo di sviluppo. Cadmould AI Solver infrange questa barriera fornendo agli ingegneri un feedback pressoché istantaneo – alcuni secondi – su pattern di riempimento, pressione e temperatura. Ciò che prima richiedeva ore per ogni singola simulazione ora avviene nell’arco di secondi, consentendo agli ingegneri di analizzare un numero di alternative di progettazione di vari ordini di grandezza superiore già nelle prime fasi di sviluppo.

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