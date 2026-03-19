SIMCON推出全球第一款大型塑膠射出成型工程模型

德國，亞琛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SIMCON今天宣布推出全球第一款大型射出成型工程模型「Cadmould人工智慧求解器」(Cadmould AI Solver)。與Emmi AI共同開發的這款新架構以變換器 (transformer) 為基礎，模擬速度比傳統數值求解器快上1000倍。

長久以來，冗長的計算時間一直是個無法突破的瓶頸，限制工程師在開發過程中可實際評估的設計方案數量。Cadmould人工智慧求解器打破這一困境，在幾秒鐘內便能為工程師提供關於填充模式、壓力和溫度的即時反饋。過去需要幾個小時才能完成的模擬，現在只需要幾秒鐘即可完成，使工程師能夠在早期開發階段評估更多設計方案。

最重要的是，這項全新人工智慧技術旨在補充——而非取代——傳統數值求解器。採用這種新模式的工程師在早期階段使用Cadmould人工智慧求解器快速大範圍評估多種解決方案，並縮小最佳製程窗口。一旦敲定理想設計，便改用Cadmould Flex中的經典數值求解器執行最終製造驗收所需的最高精度驗證。

「這個產業幾十年來一直忍受高保真模擬需要幾個小時才能完成計算的無奈事實。」SIMCON執行長Bastiaan Oud說，「我們推出Cadmould人工智慧求解器，為工程師提供一部在迭代設計階段使用的高速羅盤；Cadmould Flex仍是最終把關的權威工具。兩者並用，可開發出快速可靠的端到端工作製程。」

這台人工智慧求解器按照以變換器為基礎的神經網路架構設計，並經過數百太位元的資料訓練，展現出貨真價值的幾何一般化能力。它能夠正確預測前所未見的全新零件拓樸結構所呈現的複雜物理行為及填充模式，無需重新訓練模型。

為紀念這項里程碑式成果，SIMCON已在網頁瀏覽器上推出免費互動式研究預覽。

該公司同時誠邀有興趣的從業者申請加入其合作計畫。該計劃專為工業企業而設計，合作夥伴可優先體驗即將推出的新功能，像是收縮和翹曲預測。合作夥伴將與SIMCON的工程團隊密切合作，利用人工智慧求解器對自己的幾何模型進行基準測試並提出反饋，直接影響產品路線圖的發展。

關於SIMCON

成立於德國的SIMCON是一家專精射出成形模擬和最佳解決方案的軟體公司。30多年來，SIMCON不斷支援全球塑膠射出成型產業的領導者。SIMCON與來自汽車、航太、消費性電子和醫療等產業的數千家客戶合作，幫助他們降低成本、提高品質並加速完成塑膠射出成型計畫。

關於EMMI AI

Emmi AI專門建構工業工程領域的實體模擬。該公司成立於2024年，開發可普及應用的人工智慧驅動「大型工程模型」(Large Engineering Models)，服務航太、能源、半導體、汽車及化學等製造業。Emmi AI跨流體動力學、多物理場以及固態力學等多個領域為生產工程製程加速迭代能力。

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