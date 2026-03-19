Andersen Consulting renforce son offre en matière de cybersécurité grâce à un accord de collaboration conclu avec Trillium Information Security Systems

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi de renforcer ses capacités en matière de technologie et de gestion des risques par le biais d’un accord de collaboration passé avec Trillium Information Security Systems (TISS), un cabinet spécialisé dans la cybersécurité.

Implanté au Canada et au Pakistan, TISS offre des solutions complètes de cybersécurité aux organisations des secteurs des services financiers, des télécommunications et du secteur public. L’équipe du cabinet propose une large gamme de services, notamment des évaluations de la sécurité, des opérations de sécurité gérées, des services de hackers éthiques (ou « red team »), des solutions de criminalistique numérique, des services de gestion des incidents, ainsi que des conseils en matière de gouvernance, de risque et de conformité (GRC). Fort de près de vingt ans d’expérience, TISS fournit des solutions de défense adaptatives et fondées sur le renseignement qui aident ses clients à anticiper l’évolution des cybermenaces et à y faire face.

« Chez TISS, nous œuvrons pour créer un environnement numérique plus sûr en donnant aux organisations les moyens de travailler en toute sécurité et en toute confiance », a déclaré Mahir Mohsin Sheikh, PDG de TISS. « Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet d’associer notre expertise technique approfondie à un cadre de conseil mondial, offrant ainsi à nos clients à travers le monde la possibilité d’élaborer des stratégies de cybersécurité proactives, évolutives et résilientes. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen, a confié pour sa part : « TISS s’est imposé comme un leader dans les domaines de la cybersécurité, ainsi que de la protection des infrastructures critiques et des systèmes d’entreprise. Notre collaboration renforce notre capacité à proposer une technologie holistique et des solutions et de gestion des risques qui aident nos clients à se protéger, à s’adapter et à se développer dans un environnement en constante évolution. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

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