Samsung Bioepis schließt Partnerschaftsvereinbarung mit Sandoz über bis zu fünf Biosimilar-Kandidaten der nächsten Generation

INCHEON, Korea--(BUSINESS WIRE)--Samsung Bioepis Co., Ltd. gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine globale Lizenz-, Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung (DCA) mit Sandoz über bis zu fünf von Samsung Bioepis entwickelte Biosimilar-Kandidaten geschlossen hat, darunter SB36, ein Biosimilar-Kandidat, der auf Entyvio1 (Vedolizumab) basiert. Die weiteren Bedingungen der Vereinbarung bleiben vertraulich.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird Samsung Bioepis für die Entwicklung, die behördliche Zulassung in Schlüsselmärkten und die Herstellung der Biosimilars verantwortlich sein, während Sandoz für die Vermarktung auf den globalen Märkten zuständig sein wird, mit Ausnahme von China, Hongkong, Taiwan, Macau und der Republik Korea.

„Wir freuen uns sehr, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Sandoz auszuweiten und eine Vermarktungsvereinbarung für mehrere Biosimilar-Produkte zu sichern, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Die Vereinbarung ist ein bedeutender Fortschritt bei der Verbesserung des Zugangs zu biologischen Arzneimitteln für Patienten mit schweren Erkrankungen, die nur begrenzten Zugang zu lebensverändernden Medikamenten haben“, sagte Kyung-Ah Kim, Präsidentin und Chief Executive Officer von Samsung Bioepis. „Bei Samsung Bioepis werden wir unser anhaltendes Engagement für Biosimilars weiterhin unter Beweis stellen, indem wir unsere Pipeline weiter stärken und deren Verfügbarkeit für Patienten und Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt ausweiten.“

SB36, das sich bei Samsung Bioepis in der präklinischen Entwicklung befindet, bezieht sich auf Entyvio (Vedolizumab), das für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und Pouchitis indiziert ist. .2

Die Vereinbarung baut auf der im September 2023 geschlossenen globalen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen für PYZCHIVA 1 Entyvio ist eine eingetragene Marke von Takeda Pharmaceuticals® (Ustekinumab) auf. PYZCHIVA wurde erstmals im Juli 2024 in Europa und im Februar 2025 in den Vereinigten Staaten auf den Markt gebracht. Im Dezember 2025 unterzeichneten die Unternehmen zudem eine Vereinbarung über die Vermarktung von EPYSQLI™, einem Biosimilar zu Soliris 3 (Eculizumab), für die Region Naher Osten und Afrika.

Über Samsung Bioepis Co., Ltd.

Samsung Bioepis wurde 2012 gegründet und ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich für eine Gesundheitsversorgung einsetzt, die für alle zugänglich ist. Durch Innovationen in der Produktentwicklung und ein festes Bekenntnis zur Qualität strebt Samsung Bioepis an, das weltweit führende biopharmazeutische Unternehmen zu werden. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Epis Holdings treibt Samsung Bioepis eine breite Pipeline von biologischen Wirkstoffkandidaten voran, die ein Spektrum von Therapiebereichen abdecken, darunter Immunologie, Onkologie, Ophthalmologie, Hämatologie, Nephrologie und Endokrinologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungbioepis.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X .

1 Entyvio ist eine eingetragene Marke von Takeda Pharmaceuticals 2 Europäische Arzneimittelagentur (EMA). Entyvio. Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels. Verfügbar unter: Entyvio, INN-Vedolizumab. Letzter Zugriff März 2026 3 Soliris ist eine eingetragene Marke von Alexion Pharmaceuticals Expand

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