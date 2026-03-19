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Andersen Consulting與Trillium Information Security Systems合作升級網路安全服務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與網路安全公司Trillium Information Security Systems (TISS)簽署合作協議，進一步強化自身的技術和風險管理能力。

TISS在加拿大和巴基斯坦經營業務，為金融服務、電信和公共部門的各類機構提供全方位網路安全解決方案。該公司的團隊提供廣泛的服務，包括安全評估、代管式安全操作維運、紅隊服務、數位取證與事件回應，以及治理、風險與法規遵循(GRC)顧問服務。憑藉近二十年的產業經驗，TISS打造了適應性強、由情報驅動的防禦體系，協助客戶預判並因應不斷演變的網路威脅。

TISS執行長Mahir Mohsin Sheikh表示：「TISS始終致力於打造更安全的數位環境，賦能各類機構安全、自信地經營業務。與Andersen Consulting的合作讓我們能夠將深厚的技術專長與全球化的顧問架構相結合，協助全球客戶打造具備前瞻性、可擴充性和抗風險能力的網路安全策略。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「TISS已成為網路安全領域的領軍企業，為關鍵基礎設施和企業系統提供安全保障。此次合作強化了我們提供整合式技術和風險解決方案的能力，從而協助客戶在快速變化的環境中實現安全防護、靈活適應和業務成長。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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