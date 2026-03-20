SIMCON onthult ’s werelds eerste Large Engineering Model voor kunststofspuitgieten

AKEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--SIMCON heeft vandaag aangekondigd dat het de Cadmould AI Solver lanceert, ’s werelds eerste Large Engineering Model voor spuitgieten. Deze nieuwe, op transformers gebaseerde architectuur is ontwikkeld in samenwerking met Emmi AI en levert simulatieresultaten die tot wel 1000 keer sneller zijn dan die van traditionele numerieke solvers.

De lange rekentijden in het verleden vormden een obstakel voor ingenieurs. Dit beperkte het aantal ontwerpvarianten dat zij tijdens het ontwikkelingsproces in de praktijk konden onderzoeken. De Cadmould AI Solver doorbreekt deze barrière omdat het ingenieurs binnen enkele seconden directe feedback geeft over vulpatronen, druk en temperatuur. Simulaties die vroeger uren in beslag namen, duren nu maar enkele seconden. Hierdoor kunnen ingenieurs veel meer ontwerpvarianten in de vroege ontwikkelingsfase onderzoeken.

