希爾頓宣布與YOTEL達成獨家協議，共同拓展生活風格業務的全球佈局

維吉尼亞州，麥克連 & 倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 希爾頓 (Hilton, NYSE: HLT) 今天宣布與YOTEL達成獨家協議，這所產業先驅的全球飯店組合規模日趨壯大，如今再度為賓客獻上另一種旅宿選擇。YOTEL主攻都會區市場的高效飯店，率先發展出標榜智慧客房設計和科技賦能精巧設施的住宿體驗，滿足賓客不斷變化的需求。

與YOTEL簽訂特許經營協議可拓展希爾頓的網絡，以一種經證實有效的「輕資本」模式滿足生活風格飯店細分市場日益成長的獨特客戶需求。YOTEL將繼續獨立管理其品牌，並授予座落於10個國家的23家飯店品牌特許經營權。其目標是在未來幾年內將飯店組合規模擴大到三倍以上。

YOTEL將是新成立的「希爾頓精選」(Select by Hilton) 系列第一個品牌。「希爾頓精選」的目標是發展為一個開創全新住宿體驗的品牌，同時延續希爾頓引以為榮的信譽、口碑及專屬禮遇。業務穩定的高品質飯店加入「希爾頓精選」不但可以保留自身的獨特品牌形象與管理體系，還可以加入屢獲殊榮的「希爾頓榮譽客會」(Hilton Honors) 忠誠計劃，並盡享希爾頓一流經銷與技術平台所帶來的各項優勢。

成立於2007年的YOTEL已將其創新品牌拓展到紐約、東京、阿姆斯特丹、格拉斯哥和新加坡等重要市場的飯店。YOTEL的客房設計智慧高效，不僅配有只需輕觸按鈕即可將臥床收起為沙發的招牌「YOTEL SmartBed™」，還有自動行李寄存等一系列先進科技設施。

「我們追求資本高效成長，YOTEL加入希爾頓網絡再次印證了這份決心。這項合作關係不僅與我們既有的品牌組合相互輝映，還能讓我們在全球各大主要城市的精華地段為賓客提供設計獨具匠心、風格時尚前衛的全新希爾頓入住體驗。」希爾頓執行副總裁兼開發長Christian Charnaux說，「這份協議將YOTEL這樣廣受歡迎的獨立品牌納入強大的「希爾頓榮譽客會」網絡及商業經銷體系，進一步強化我們的網絡效應，同時也保留該品牌獨一無二的特質。」

希爾頓品牌提升YOTEL的知名度與市場需求，但不影響YOTEL標榜的獨特體驗。YOTEL將繼續秉承一貫的高品質、智慧化設計及待客風格為賓客服務。

「希爾頓為我們的品牌與業務帶來無人可比的全球經銷網及忠誠顧客。」YOTEL執行長Phil Andreopoulos說，「YOTEL與希爾頓建立關係，在忠於自我的同時拓展商業版圖。對YOTEL而言，這項合作以一種輕資本、具擴大潛力的方式改變我們觸及客群的辦法，但又不改變我們的自我認同。」

YOTEL正式加入希爾頓網絡之後，「希爾頓榮譽客會」會員如入住合作的YOTEL飯店即可享受「希爾頓榮譽客會」所提供的各項禮遇——這項屢獲殊榮的賓客忠誠度計劃專為希爾頓旗下世界級品牌而打造。近2.5億「希爾頓榮譽客會」會員若直接利用希爾頓官方管道訂房，便可透過領先同業的「希爾頓榮譽客會」應用程式獨享即時禮遇以及非接觸式科技服務。

預計第一家YOTEL飯店可在2026年稍晚在希爾頓官方管道開放訂房。

關於Hilton

馳名國際的飯店企業希爾頓 (Hilton, NYSE: HLT) 旗下飯店組合由27個世界一流品牌組成，在全球143個國家和地區擁有近9100家飯店和130多萬間客房。希爾頓致力實現「讓世界充滿陽光和溫暖，讓賓客感受到熱情好客」的創始願景，在一百多年的發展歷程中熱情迎接40多億賓客。希爾頓在《財星》雜誌「全球最佳職場」百強評選中居冠，有志為全球50萬名團隊成員打造最佳工作文化。希爾頓推出包括電子房卡分享 (Digital Key Share)、免費客房自動升級、直訂連通房等多項領先同業的科技服務，完善賓客體驗。將近2.5億直接向希爾頓訂房的客會會員經由「希爾頓榮譽客會」這項屢屢獲獎肯定的賓客忠誠度計畫可享積分兌換住宿，獲得金錢無法換取的體驗。賓客可使用免費的「希爾頓榮譽客會」應用程式在智慧型手機上輕鬆完成訂房、選擇房型、登記入住、數位鑰匙解鎖房門以及退房等工作。如欲瞭解更多資訊，請造訪stories.hilton.com，並在Facebook、X、LinkedIn、Instagram和YouTube追蹤希爾頓的最新動向。

關於YOTEL

全球性飯店集團YOTEL旗下擁有23座分佈於熱門地段的飯店。YOTEL竭力幫助賓客鬆心好眠、高效出遊，並盡情體驗目的地的種種風情。無論是在遊客如織的都會中心、還是熙來攘往的航站機場，YOTEL都為您獻上充裕的時間、絕佳的地段，以及探索的樂趣。

該集團總部位於倫敦，旗下飯店組合包括三個品牌：YOTEL（市中心飯店）、YOTELPAD（長住型飯店）以及YOTELAIR（機場飯店）。YOTEL的業務遍佈全球各大城市，包括阿姆斯特丹、波士頓、愛丁堡、日內瓦、格拉斯哥、倫敦、曼徹斯特、邁阿密、紐約、波爾圖、舊金山、新加坡、東京和華盛頓特區；並進駐倫敦蓋特威克、阿姆斯特丹史基浦、巴黎戴高樂、伊斯坦堡和新加坡樟宜等機場。積極籌備中的新飯店位於吉隆坡（2026年）、雅典（2027年）、貝爾法斯特（2028年）、里斯本（2028年）以及未來之城（NEOM，2029年）。

YOTEL的主要股東有：Talal Jassim Al-Bahar集團、United Investment Portugal以及Kuwait Real Estate Company (AQARAT)。

YOTEL由「YO!」創辦人Simon Woodroffe（OBE勳章得主）創立。他從頭等艙旅行體驗中汲取靈感，並將那種概念、語彙及設計風格轉化為一間間雖精巧雅緻的客房。www.yo.co.uk。www.yotel.com

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合經修訂的《1933年證券法》第27A節及經修訂的《1934年證券交易法》第21E節所定義的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於：關於我們對業務表現、未來績效及其他非歷史性事件之預期的陳述。在某些情況下，您可以從諸如「展望」、「相信」、「預期」、「預測」、「潛在」、「持續」、「可能」、「將」、「應當」、「能夠」、「尋求」、「規劃」、「預言」、「打算」、「計畫」、「估計」、「預期」等字詞，或是這些字詞的否定形式和其他比較字詞來識別前瞻性陳述。這類前瞻性陳述可能因各類風險和不確定性而改變，包括但不限於：飯店業固有的風險；我們無法控制的宏觀經濟因素（例如通貨膨脹、利率變動、勞力短缺或勞資糾紛，以及供應鏈中斷）；重要高層人員的流失；爭取飯店客源以及管理和特許經營合同的競爭；與第三方飯店業主推展業務的風險；本公司資訊科技系統的功能表現；本公司系統以外的訂房管道成長；在美國境外開展業務的風險；與地緣政治衝突相關的風險；美國及全球政治趨勢、關稅及其他政策（包括可能對旅行、貿易和移民構成的潛在障礙，以及其他地緣政治事件）所帶來的不確定性；以及我們的債務狀況。其他可能導致實際業績與前瞻性陳述中所描述的業績有重大差異的因素請詳見我們向美國證券交易委員會 (SEC) 呈遞的截至2025年12月31日止財年Form 10-K年度報告中題為「第一部分—第1A項：風險因素」（Part I—ItemFactor 1A. Risk) 的內容。這份文件可在SEC網站： www.sec.gov 上查閱。這類因素可能會在我們定期向SEC呈遞的文件中不時更新。因此目前存在或未來將出現一些重要因素，可能導致實際結果或成果與本新聞稿中所述內容有重大差異。這些因素並不完盡，而本新聞稿應與我們向SEC呈遞的文件中納入的其他警示性聲明一併閱讀。除非法律另有規定，我們不承擔任何公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論其原因出於新資訊、未來事態發展或其他因素。

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