Samsung Bioepis sigla con Sandoz un accordo di collaborazione che interesserà fino a cinque candidati biosimilari di prossima generazione

INCHEON, Corea--(BUSINESS WIRE)--Samsung Bioepis Co., Ltd. oggi ha annunciato la sigla con Sandoz di un accordo di licenza, sviluppo e commercializzazione (DCA) globale che riguarderà fino a cinque candidati biosimilari in corso di sviluppo da parte di Samsung Bioepis, tra cui SB36, un candidato biosimilare di Entyvio1 (vedolizumab).

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