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Samsung Bioepis sigla con Sandoz un accordo di collaborazione che interesserà fino a cinque candidati biosimilari di prossima generazione

  • L'accordo riguarderà fino a cinque asset, tra cui SB36, un candidato biosimilare di Entyvio (vedolizumab), e comporterà la collaborazione per lo sviluppo e la commercializzazione in mercati globali, a eccezione di Cina, Hong Kong, Taiwan, Macao e la Repubblica di Corea
  • Samsung Bioepis continua a spianare la strada verso l'accesso a farmaci in grado di trasformare la vita tramite una pipeline di biosimilari in campo immunologico e oncologico
original Samsung Bioepis office in Songdo, Incheon, Republic of Korea

Samsung Bioepis office in Songdo, Incheon, Republic of Korea

INCHEON, Corea--(BUSINESS WIRE)--Samsung Bioepis Co., Ltd. oggi ha annunciato la sigla con Sandoz di un accordo di licenza, sviluppo e commercializzazione (DCA) globale che riguarderà fino a cinque candidati biosimilari in corso di sviluppo da parte di Samsung Bioepis, tra cui SB36, un candidato biosimilare di Entyvio1 (vedolizumab).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Anna Nayun Kim, nayun86.kim@samsung.com
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