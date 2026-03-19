-

Andersen Consulting zwiększa ofertę w zakresie cyberbezpieczeństwa wraz z nawiązaniem współpracy z firmą Trillium Information Security Systems

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia zdolności w dziedzinie technologii i zarządzania ryzykiem, zawierając umowę o współpracy z firmą Trillium Information Security Systems (TISS) specjalizującą się w rozwiązaniach w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

TISS, która prowadzi działalność w Kanadzie oraz Pakistanie, dostarcza kompleksowe rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na rzecz organizacji z branży usług finansowych, telekomunikacji oraz sektora publicznego. Zespół firmy oferuje szeroki wachlarz usług, w tym w zakresie ocen stanu bezpieczeństwa, zarządzanej obsługi zabezpieczeń, obrony przed atakami, informatyki śledczej i reagowania na incydenty, a także doradztwa w dziedzinie zarządzania, ryzyka i zgodności z przepisami (ang. GRC). TISS, która może się poszczycić niemal dwudziestoletnim doświadczeniem, zapewnia adaptacyjne metody obrony oparte na danych, które pomagają klientom przewidywać ewoluujące cyberzagrożenia oraz skutecznie na nie reagować.

– TISS dąży do stworzenia bezpieczniejszego środowiska cyfrowego, wspierając organizacje w bezpiecznym prowadzeniu działalności bez obaw – powiedział Mahir Mohsin Sheikh, dyrektor generalny TISS. – Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy połączyć gruntowną wiedzę fachową dotyczącą kwestii technicznych z globalnymi ramami konsultingowymi, aby wspierać klientów z całego świata w opracowywaniu strategii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa zapewniających proaktywne działanie, możliwość zwiększenia skali oraz wypracowanie odporności.

– Firma TISS cieszy się pozycją lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zabezpieczeń infrastruktury krytycznej i firmowych systemów. Nawiązana współpraca zwiększa nasze zdolności w zakresie dostarczania całościowych rozwiązań technologicznych i związanych z eliminowaniem ryzyka, które pomagają klientom chronić zasoby, przystosowywać się do zagrożeń i rozwijać się w szybko zmieniających się warunkach otoczenia – dodał globalny prezes i dyrektor generalny Andersen, Mark L. Vorsatz.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Back to Newsroom