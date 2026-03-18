Hoffmann Green accélère le déploiement de ses ciments 0% clinker en Bretagne avec la signature d’un partenariat avec Le Coq Construction

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Le Coq Construction, spécialiste du gros œuvre en construction et rénovation, renforçant ainsi son ancrage territorial en Bretagne.

Fondé en 1933 à Plaintel (Côtes-d’Armor), Le Coq Construction est un acteur reconnu du gros œuvre et de la maçonnerie générale en Bretagne. Forte de plus de 90 ans de savoir-faire et d’une forte implantation territoriale, l’entreprise intervient sur des projets de construction et de rénovation de bâtiments tertiaires, logements collectifs et maisons individuelles pour des clients publics et privés. Elle place l’exigence technique, la qualité d’exécution et la proximité avec ses partenaires au cœur de son activité.

Consciente des enjeux environnementaux de son activité, Le Coq Construction s’inscrit également dans une dynamique de transition vers des pratiques plus durables et une construction bas carbone, intégrant notamment des matériaux à plus faible impact environnemental.

Dans ce cadre, Le Coq Construction a déjà réalisé plusieurs chantiers utilisant les ciments 0 % clinker de Hoffmann Green Cement. Ces réalisations ont permis de démontrer la faisabilité technique et la qualité d’application de ces solutions innovantes, tout en contribuant à la réduction de l’empreinte carbone de ses projets. Parmi ces références figurent notamment la résidence « Terra Mera », réalisée pour le compte de Promoty, ainsi qu’un programme de 37 logements collectifs à Lannion pour Korenn Immobilier. À la suite de ces premières collaborations réussies, les deux entreprises structurent leur relation à travers la signature d’un partenariat stratégique visant à renforcer le déploiement de ciments 0 % clinker sur les futurs chantiers de l’entreprise.

Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie de Hoffmann Green visant à accélérer l’adoption de ses ciments décarbonés par les acteurs du gros œuvre, consolidant ainsi sa position d’acteur incontournable du secteur et soutenant la montée en puissance de ses volumes d’activité.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La signature de ce partenariat avec Le Coq Construction illustre la pertinence de notre stratégie de déploiement territorial et la confiance croissante des acteurs du gros œuvre dans nos solutions de ciments 0 % clinker. Après plusieurs premières réalisations concluantes, nous sommes ravis de structurer cette collaboration afin d’accélérer l’adoption de nos technologies en Bretagne. »

Mathieu STOLL et Damien LECREURER, Directeurs de Le Coq Construction, ajoutent : « L’intégration des ciments Hoffmann Green dans nos premiers chantiers a démontré leur faisabilité technique et leur qualité d’application. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre volonté de réduire l’empreinte carbone de nos réalisations tout en maintenant nos exigences de performance et de fiabilité sur les chantiers. Nous sommes heureux de poursuivre cette collaboration avec un acteur industriel engagé dans l’innovation environnementale. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE LE COQ CONSTRUCTION

Fondée en 1933 à Plaintel (Côtes-d’Armor), Le Coq Construction est une entreprise spécialisée dans les travaux de gros œuvre et de maçonnerie générale en construction et rénovation. Forte d’un savoir-faire reconnu et d’une équipe expérimentée, l’entreprise intervient sur une large typologie de projets, notamment des bâtiments tertiaires, logements collectifs, maisons individuelles et équipements publics, pour des clients publics comme privés.

Implantée historiquement en Bretagne et attachée à son territoire, Le Coq Construction s’appuie sur une organisation à taille humaine favorisant la proximité avec ses partenaires, la réactivité dans la conduite des chantiers et la qualité d’exécution des ouvrages. L’entreprise met également l’accent sur la montée en compétences de ses équipes et l’innovation dans les solutions constructives afin de répondre aux exigences techniques et environnementales des projets contemporains.

Dirigée par Mathieu Stoll, Le Coq Construction poursuit son développement en s’appuyant sur des valeurs fortes : expertise technique, engagement des équipes et ancrage local.

Pour plus d’informations : https://www.steLe Coq.fr/