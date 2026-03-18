Samsung Bioepis firma acordo de parceria com a Sandoz para até cinco candidatos a biossimilares de última geração

INCHEON, Coreia--(BUSINESS WIRE)--A Samsung Bioepis Co., Ltd. anunciou hoje que a empresa firmou um acordo global de licença, desenvolvimento e comercialização (DCA) com a Sandoz para até cinco candidatos a biossimilares em desenvolvimento pela Samsung Bioepis, incluindo o SB36, um candidato a biossimilar que tem como referência o Entyvio1 (vedolizumabe). Os demais termos do acordo permanecem confidenciais.

Sob os termos do acordo, a Samsung Bioepis será responsável pelo desenvolvimento, registro regulatório nos principais mercados e fabricação dos biossimilares, enquanto a Sandoz será responsável pela comercialização nos mercados globais, excluindo China, Hong Kong, Taiwan, Macau e República da Coreia.

“Estamos muito satisfeitos em expandir nossa parceria bem-sucedida com a Sandoz e em firmar um acordo de comercialização para múltiplos ativos biossimilares que estão em estágio inicial de desenvolvimento. O acordo representa um avanço significativo na melhoria do acesso a medicamentos biológicos para pacientes que vivem com condições debilitantes e que têm acesso limitado a tratamentos que podem transformar suas vidas”, disse Kyung-Ah Kim, presidente e CEO da Samsung Bioepis. “Na Samsung Bioepis, continuaremos a demonstrar nosso compromisso contínuo com os biossimilares, fortalecendo ainda mais nosso pipeline e ampliando sua disponibilidade para pacientes e sistemas de saúde em todas as partes do mundo.”

SB36, em desenvolvimento pré-clínico na Samsung Bioepis, faz referência ao Entyvio (vedolizumabe), que é indicado para o tratamento de pacientes adultos com doença de Crohn, colite ulcerativa e pouchite.2

O acordo amplia a parceria global entre as duas empresas para o PYZCHIVA® (ustecinumabe), estabelecida em setembro de 2023. O PYZCHIVA foi lançado pela primeira vez na Europa em julho de 2024 e nos Estados Unidos em fevereiro de 2025. Em dezembro de 2025, as empresas também assinaram um acordo para a comercialização do EPYSQLI™, um biossimilar do Soliris 3 (eculizumabe), para a região do Oriente Médio e da África.

Sobre a Samsung Bioepis Co., Ltd.

Fundada em 2012, a Samsung Bioepis é uma empresa biofarmacêutica comprometida em tornar a saúde mais acessível a todos. Por meio da inovação no desenvolvimento de produtos e de um sólido compromisso com a qualidade, a Samsung Bioepis busca se consolidar como uma das principais empresas biofarmacêuticas do mundo. Como subsidiária integral da Samsung Bioepis Holdings, a empresa continua a avançar com um amplo portfólio de candidatos biológicos, abrangendo diversas áreas terapêuticas, como imunologia, oncologia, oftalmologia, hematologia, nefrologia e endocrinologia. Para informações adicionais, visite www.samsungbioepis.com e siga-nos no LinkedIn e no X.

1 Entyvio é uma marca registrada da Takeda Pharmaceuticals. 2 European Medicines Agency (EMA). Entyvio. Summary of Product Characteristics. Disponível em: Entyvio, (DCI: vedolizumabe). Último acesso em março de 2026. 3 Soliris é uma marca registrada da Alexion Pharmaceuticals Expand

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