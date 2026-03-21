Andersen Consulting styrker sit cybersikkerhedstilbud gennem samarbejde med Trillium Information Security Systems

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udbygger sine kompetencer inden for teknologi og risikostyring gennem en samarbejdsaftale med Trillium Information Security Systems (TISS), et cybersikkerhedsfirma.

Med en tilstedeværelse i Canada og Pakistan leverer TISS omfattende cybersikkerhedsløsninger til organisationer inden for finans, telekommunikation og den offentlige sektor. Virksomhedens team tilbyder et bredt udvalg af ydelser, herunder sikkerhedsvurderinger, managed security operations, red team-tjenester, digital efterforskning og hændelsesrespons samt GRC-rådgivning. Med næsten to årtiers erfaring leverer TISS adaptive, efterretningsdrevne forsvarsmekanismer, der hjælper kunder med at forudse og reagere på cybertrusler, der er i konstant udvikling.

"Hos TISS arbejder vi på at skabe et mere sikkert digitalt miljø ved at give organisationer mulighed for at operere sikkert og med selvtillid," udtalte Mahir Mohsin Sheikh, administrerende direktør for TISS. "Vores samarbejde med Andersen Consulting giver os mulighed for at kombinere vores stærke tekniske ekspertise med en global konsulentramme, hvilket gør det muligt for kunder over hele verden at opbygge cybersikkerhedsstrategier, der er proaktive, skalerbare og robuste."

Global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen, Mark L. Vorsatz, tilføjede: "TISS har etableret sig som en markedsleder inden for cybersikkerhed, der beskytter kritisk infrastruktur og virksomhedssystemer. Vores samarbejde styrker vores evne til at levere holistiske teknologi- og risikoløsninger, der hjælper kunder med at beskytte, tilpasse og udvikle sig i et miljø i hastig forandring."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for consulting, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer globalt.

