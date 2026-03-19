アンダーセン・コンサルティング、Trillium Information Security Systemsとの協業を通じてサイバーセキュリティー分野の提供内容を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、サイバーセキュリティー企業であるTrillium Information Security Systems（TISS）との協業契約を通じて、テクノロジーおよびリスク管理の能力を強化します。

カナダとパキスタンで事業を展開するTISSは、金融サービス、通信、公共部門の各分野にわたる組織に対して、包括的なサイバーセキュリティー・ソリューションを提供しています。同社のチームは、セキュリティー評価、マネージド・セキュリティー・オペレーション、レッドチーム・サービス、デジタル・フォレンジック＆インシデント対応、GRCアドバイザリーなど、幅広いサービスを提供しています。約20年にわたる実績を有するTISSは、インテリジェンス主導の適応型防御を提供し、進化し続けるサイバー脅威の予測と対応を支援します。

TISSのCEOであるマヒール・モーシン・シェイク氏は、次のように述べています。「TISSでは、組織が安全かつ自信を持って事業を運営できるよう支援することで、より安全なデジタル環境の構築に取り組んでいます。アンダーセン・コンサルティングとの協業により、当社の高度な技術的専門性とグローバルなコンサルティングフレームワークを融合させることが可能となり、世界中のクライアントが、プロアクティブでスケーラブルかつ強靭なサイバーセキュリティー戦略を構築できるようになります。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボーサッツは、次のように述べています。「TISSは、重要インフラや企業システムを保護するサイバーセキュリティー分野のリーダーとしての地位を確立しています。今回の協業により、急速に変化する環境の中で、顧客が保護し、適応し、成長することを支援する、包括的なテクノロジーおよびリスク・ソリューションを提供する当社の能力が一層強化されます。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。当社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーに関する世界水準のノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

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