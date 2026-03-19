Bentley Systems annonce l'édition 2026 de l'événement Year in Infrastructure et des YII Awards, qui récompensent les usages les plus innovants des logiciels d'ingénierie des infrastructures

EXTON, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (NASDAQ : BSY), entreprise spécialisée dans les logiciels d'ingénierie pour les infrastructures, a annoncé aujourd'hui l'ouverture des soumissions pour l'événement Year in Infrastructure et le programme YII Awards, qui récompensent l'innovation numérique dans la conception, la construction et l'exploitation des infrastructures à l'aide des logiciels Bentley. Les soumissions seront acceptées jusqu'au 3 mai, à 23 h 59 EDT.

« À l'origine, les prix Bentley récompensaient les concepteurs qui utilisaient la technologie 3D pour gagner en efficacité », a déclaré Monica Schnitger, fondatrice, présidente et Principal Analyst chez Schnitger Corporation. « Désormais, ils évaluent la manière dont des projets d'envergure créent et exploitent de riches actifs de données pour générer de la valeur tout au long du cycle de vie d'un projet, depuis les premières décisions financières jusqu'à la conception et à la construction. »

Au cours des deux dernières décennies, plus de 5 500 projets d'infrastructure parmi les plus importants au monde ont participé au programme de prix de Bentley. Parmi les précédents lauréats figurent des projets emblématiques, dont le jumeau numérique destiné à la surveillance structurelle de la basilique Saint-Pierre, au Vatican ; le canal Seine-Nord Europe, en France ; le tunnel Thames Tideway, au Royaume-Uni ; Siemensstadt Square, en Allemagne ; l'aéroport de Sydney, en Australie ; le Fairmont Udaipur Palace, en Inde ; la ligne ferroviaire à grande vitesse Pékin-Zhangjiakou, en Chine ; la ligne de métro Ontario, au Canada ; et EchoWater, l'une des plus grandes installations de recyclage des eaux agricoles des États-Unis. Ces projets montrent comment l'innovation numérique produit un impact mesurable sur les plans économique, environnemental et sociétal.

« Partout dans le monde, les professionnels des infrastructures s'appuient sur les logiciels Bentley pour concevoir, construire et exploiter des infrastructures plus résilientes, efficaces et durables », a déclaré Cate Lochead, Chief Marketing Officer chez Bentley Systems. « Les YII Awards célèbrent les résultats concrets obtenus par des équipes qui innovent dans des domaines tels que la conception fondée sur les données du terrain, les données connectées et l'IA. Il est important de promouvoir ce travail comme une bonne pratique, car ces réalisations établissent une nouvelle référence de ce qu'il est possible d'accomplir dans l'ensemble de l'écosystème des infrastructures. »

Les candidatures sont évaluées par des jurys indépendants composés d'experts du secteur, sur la base du niveau d'avancement numérique et de résultats quantifiables, notamment les gains d'efficacité, la maîtrise des coûts, la résilience et la durabilité.

Les YII Awards 2026 récompensent l'excellence sur l'ensemble du spectre des disciplines et des innovations liées aux infrastructures, avec des catégories telles que : ponts et tunnels ; villes et installations ; construction ; production énergétique ; modélisation géospatiale et de la réalité ; réalisation de projet ; réseaux ferroviaires et transports ; routes et autoroutes ; ingénierie structurelle ; modélisation et analyse de la subsurface ; transmission et distribution ; et gestion de l'eau et des eaux usées. Les projets finalistes font avancer la profession grâce à des récits de projet détaillés, à des playbooks numériques et à des présentations partagés dans le cadre du programme de prix.

Détails de soumission :

Ouverture : le 18 mars 2026

: le 18 mars 2026 Clôture : le 3 mai 2026 à 23 h 59 EDT

: le 3 mai 2026 à 23 h 59 EDT Éligibilité : projets de toute taille et à tout stade utilisant les logiciels Bentley

: projets de toute taille et à tout stade utilisant les logiciels Bentley Finalistes et lauréats : les finalistes seront annoncés en août 2026. Ils seront invités à présenter leurs projets lors de l'événement Year in Infrastructure à Singapour, les 6 et 7 octobre, où les lauréats de chaque catégorie seront dévoilés.

Pour plus d'informations ou pour soumettre un projet, rendez-vous sur Awards | The Year in Infrastructure | Bentley Systems.

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À propos de Bentley Systems

Partout dans le monde, les professionnels des infrastructures s'appuient sur les logiciels de Bentley Systems pour les aider à concevoir, construire et exploiter des infrastructures plus performantes et plus résistantes pour les transports, l'eau, l'énergie, les villes, etc. Fondé en 1984 par des ingénieurs pour des ingénieurs, Bentley est le partenaire privilégié des bureaux d'études et des propriétaires-exploitants du monde entier, avec des logiciels qui couvrent les disciplines d'ingénierie, les secteurs industriels et toutes les phases du cycle de vie des infrastructures. Grâce à nos solutions de jumelage numérique, nous aidons les professionnels de l'infrastructure à exploiter toute la valeur de leurs données pour transformer la réalisation des projets et la performance des actifs.

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