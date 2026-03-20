Hilton anuncia un acuerdo de exclusividad con YOTEL para ampliar su presencia global en el segmento de estilo de vida

MCLEAN (Virginia) y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Hilton (NYSE: HLT) anuncia que ha firmado un acuerdo de exclusividad con YOTEL que ofrecerá a los huéspedes una nueva opción de alojamiento dentro de la creciente cartera global de este líder del sector hotelero. Con hoteles de gran eficiencia en mercados urbanos, YOTEL ha sido pionera a la hora de satisfacer las necesidades cambiantes de los huéspedes a través de estancias que destacan por un diseño inteligente de las habitaciones y por ingeniosas funciones tecnológicas.

El acuerdo de franquicia con YOTEL amplía la red de Hilton, satisfaciendo una necesidad específica de los clientes en el creciente segmento de estilo de vida, de manera coherente con su modelo probado de activos ligeros. YOTEL seguirá gestionando y licenciando su marca de forma independiente en 23 hoteles repartidos por 10 países, con el objetivo de triplicar con creces su cartera en los próximos años.

YOTEL será la primera marca en incorporarse a la recién creada Select by Hilton. La flamante Select by Hilton está pensada para convertirse en una marca que ofrezca nuevas formas de alojamiento a los huéspedes, con la confianza y las ventajas que esperan de Hilton. Las marcas hoteleras consolidadas y de alta calidad que se unan a Select by Hilton conservarán su propia identidad y gestión de marca, pero también se vincularán al galardonado programa de fidelidad Hilton Honors y disfrutarán de las ventajas de las plataformas tecnológicas y de distribución de primer nivel de Hilton.

Lanzada en Londres en 2007, YOTEL ha extendido su innovadora marca a hoteles en mercados clave como Nueva York, Tokio, Ámsterdam, Glasgow y Singapur con habitaciones de diseños inteligentes y eficientes que cuentan con la YOTEL SmartBed™, que puede transformarse de una cama plana a un sofá con solo tocar un botón, y características tecnológicas vanguardistas como el almacenamiento automatizado de equipaje.

“La incorporación de YOTEL a la red de Hilton es el último ejemplo de nuestro compromiso con un crecimiento eficiente en términos de capital, a través de una relación que complementa nuestra cartera de marcas actual y ofrece a los huéspedes nuevas formas de alojarse en Hilton, cuidadosamente diseñadas y elegantes, en ciudades clave de todo el mundo”, declaró Christian Charnaux, vicepresidente ejecutivo y director de desarrollo de Hilton. “Este acuerdo refuerza aún más nuestro efecto de red al conectar una marca independiente tan apreciada como YOTEL con la potente red Hilton Honors y su sistema de distribución comercial, al tiempo que preserva todo lo que aporta singularidad a la marca”.

La marca Hilton aumenta la visibilidad y la demanda de YOTEL sin alterar la experiencia que define a la marca YOTEL, que seguirá operando con la misma calidad, diseño inteligente y estilo de servicio.

“Hilton aporta a nuestra marca y a nuestro negocio una red de distribución global y un programa de fidelización inigualable”, destacó Phil Andreopoulos, director ejecutivo de YOTEL. “La relación de YOTEL con Hilton nos permite ampliar nuestro alcance sin dejar de ser fieles a nuestra esencia. Lo que cambia para YOTEL es el acceso, y no la identidad, de una forma que requiere poca inversión de capital y es escalable”.

Una vez integrados en la red de Hilton, los miembros de Hilton Honors que se alojen en los establecimientos YOTEL participantes disfrutarán de las ventajas de Hilton Honors, el galardonado programa de fidelización de huéspedes de las marcas de clase mundial de Hilton. Los casi 250 millones de miembros de Hilton Honors que reservan directamente a través de los canales preferidos de Hilton tienen acceso a ventajas instantáneas y a tecnología sin contacto exclusivamente a través de la aplicación Hilton Honors, líder en el sector.

Según las previsiones, los primeros hoteles estarán disponibles para su reserva a través de los canales de Hilton a finales de 2026.

Acerca de Hilton

Hilton (NYSE: HLT) es una empresa hotelera líder a nivel mundial con una cartera de 27 marcas de primera clase que comprende más de 9100 propiedades y más de 1,3 millones de habitaciones en 143 países y territorios. Dedicada a cumplir su visión fundacional de llenar la tierra con la luz y la calidez de la hospitalidad, Hilton ha recibido a más de 4000 millones de huéspedes en sus más de 100 años de historia. Hilto, que ha sido nombrada la “Mejor empresa para trabajar del mundo” por Great Place to Work y Fortune, tiene como objetivo crear la mejor cultura para sus 500 000 empleados en todo el mundo. Hilton ha introducido mejoras tecnológicas líderes en el sector para optimizar la experiencia de los huéspedes, como Digital Key Share, ascensos de categoría de habitación automáticos y gratuitos, y la posibilidad de reservar habitaciones contiguas confirmadas. A través del galardonado programa de fidelización Hilton Honors, los casi 250 millones de miembros de Hilton Honors que reservan directamente con Hilton pueden ganar puntos por estancias en hoteles y experiencias que el dinero no puede comprar. Con la Hilton Honors app gratuita, los huéspedes pueden reservar su estancia, seleccionar su habitación, registrarse, abrir la puerta con una llave digital y hacer el check-out, todo desde su smartphone. Visite stories.hilton.com para obtener más información y conéctese con Hilton en Facebook, X, LinkedIn, Instagram y YouTube.

Acerca de YOTEL

YOTEL es un grupo hotelero internacional que cuenta con 23 establecimientos en ubicaciones muy cotizadas. YOTEL existe para que los huéspedes duerman mejor, se desplacen más rápido y disfruten más del destino. Desde ciudades vibrantes hasta aeropuertos bulliciosos, YOTEL promete el lujo del tiempo, el acceso a lugares excepcionales y la diversión del descubrimiento. En cada estancia.

Con sede en Londres, la cartera del grupo consta de tres marcas: YOTEL (hoteles en el centro de la ciudad), YOTELPAD (opción de estancia prolongada) y YOTELAIR (hoteles de aeropuerto). YOTEL está presente en ciudades de todo el mundo, entre ellas Ámsterdam, Boston, Edimburgo, Ginebra, Glasgow, Londres, Manchester, Miami, Nueva York, Oporto, San Francisco, Singapur, Tokio y Washington D. C., así como en los aeropuertos de Londres-Gatwick, Ámsterdam-Schiphol, París-Charles de Gaulle, Estambul y Singapur-Changi. Las próximas aperturas incluyen Kuala Lumpur (2026), Atenas (2027), Belfast (2028), Lisboa (2028) y NEOM (2029).

Entre los principales accionistas de YOTEL se encuentran el Grupo Talal Jassim Al-Bahar, United Investment Portugal y Kuwait Real Estate Company (AQARAT).

YOTEL nació de la mano de Simon Woodroffe OBE, fundador de YO!, quien se inspiró en la experiencia de viajar en primera clase y trasladó esa filosofía, ese lenguaje y ese diseño a habitaciones pequeñas pero de un diseño exquisito. www.yo.co.uk. www.yotel.com

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de lo dispuesto en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y en la Sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, en su versión modificada. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con nuestras expectativas respecto al desempeño de nuestro negocio, resultados futuros y otras declaraciones que no son hechos históricos. En algunos casos, estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como “perspectiva”, “cree”, “espera”, “prevé”, “potencial”, “continúa”, “puede”, “hará”, “debería”, “podría”, “busca”, “proyecta”, “predice”, “pretende”, “planea”, “estima”, “anticipa” o la versión negativa de estos términos u otras palabras comparables. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, los riesgos inherentes al sector hotelero; factores macroeconómicos fuera de nuestro control, como la inflación, los cambios en las tasas de interés, los desafíos debidos a la escasez de mano de obra o a disputas y a interrupciones en la cadena de suministro; la pérdida de personal clave de la alta dirección; la competencia por los huéspedes de los hoteles y por los contratos de gestión y franquicia; los riesgos relacionados con hacer negocios con propietarios de hoteles externos; el rendimiento de nuestros sistemas de tecnología de la información; el crecimiento de los canales de reserva ajenos a nuestro sistema; los riesgos de operar fuera de los Estados Unidos; los riesgos asociados a conflictos geopolíticos; la incertidumbre derivada de las tendencias políticas estadounidenses y mundiales, los aranceles y otras políticas, incluidas las posibles barreras a los viajes, el comercio y la inmigración, así como otros acontecimientos geopolíticos; y nuestro endeudamiento. Se pueden encontrar factores adicionales que podrían hacer que nuestros resultados difieran de forma sustancial de los descritos en las declaraciones prospectivas en la sección titulada “Parte I—Punto 1A. Factores de riesgo” de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025, que se ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) y está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Dichos factores pueden actualizarse periódicamente en nuestros informes presentados ante la SEC. En consecuencia, existen o existirán factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran en gran medida de los indicados en estas declaraciones. Estos factores no deben interpretarse como exhaustivos y deben leerse junto con las demás advertencias incluidas en el presente y en nuestros informes presentados ante la SEC. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro tipo, salvo que lo exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.