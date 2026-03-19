-

ネットクラッカー、BICS向けの主要なOSSモダナイゼーション・プログラムで重要なマイルストーンを達成

グローバル・コミュニケーション・イネーブラーが長年のパートナーシップを継続、引き続き安定性を強化

マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ネットクラッカー・テクノロジーは、長年の顧客であるBICS（本社はベルギーのブリュッセル、プロキシマス・グローバル傘下の企業で世界有数のグローバル・コミュニケーション・イネーブラー）が戦略的モダナイゼーション・プログラムの一環として、既存のネットクラッカー・デジタルOSSのデプロイメント・アップグレードを行う予定であることを発表しました。この取り組みにより、ローミング、メッセージング、音声、5G、IoT IP Exchange（IPX）、データ容量といった主要なホールセール・サービスやキャリア・サービスを支えるコアOSSプラットフォームの安定性、セキュリティー、長期的なサポートが強化されます。

今回のアップグレードは、リソース・インベントリー、ディスカバリー＆リコンシリエーション、サービス・インベントリー、サービス情報管理、サービス問題管理、ネットワークの計画・設計など、ネットクラッカーのOSSプラットフォームにおける既存の全コンポーネントを対象としています。OSSプラットフォーム全体のアップグレードにより、BICSとネットクラッカーは戦略的パートナーシップにおける重要なマイルストーンを達成することになります。

「当社の成長と進化に伴い、グローバル・ローミング、メッセージング、音声、データ、そして新たに出現したIoTや5Gオファリングといった次世代サービスを提供する上で、ネットクラッカーとのパートナーシップはますます重要になっています」と、プロキシマス・グローバルのCTOであるYaunese Aazibou氏は述べています。「高性能で将来性のあるOSSプラットフォームへの移行により、現在から将来にわたって、引き続きお客様に最高の選択肢を提供するための絶好の体制が整います」

「今回の重要なアップグレードにより、BICSとネットクラッカーはその関係において、さらに重要な一歩を踏み出すことになり、同時に、最新かつ安全で高性能なOSSプラットフォームを維持するというBICSの長期的な取り組みが強化されることになります」と、ネットクラッカーのEMEA地域戦略アカウント担当シニア・バイス・プレジデントであるアレッサンドロ・コルネリは述べています。「BICSとの継続的な協力に感謝するとともに、今後も成功を重ねていけることを楽しみにしています」

ネットクラッカー・テクノロジーについて

日本電気株式会社（NEC）の完全子会社であるネットクラッカー・テクノロジーは、専門知識、文化、リソースを備え、世界中のサービスプロバイダーがデジタル経済で成功するためのビジネス変革を支援しています。当社には革新的なソリューションや価値主導型サービス、途切れることのない納入実績があり、30年以上にわたってお客様の成長と成功を可能にしてきました。5G収益化、AI、自動化、垂直産業などの主要分野における最新の技術的進歩により、当社はサービスプロバイダーの変革目標の達成、telco（テレコム企業）からtechco（テクノロジー企業）への進化、ビジネスの成長と収益性の実現を支援しています。詳細については、 www.netcracker.com をご覧ください。

プロキシマス・グローバルについて

プロキシマス・グローバルは、テレサイン、BICS、ルート・モバイルの強みを結集し、通信とデジタル・アイデンティティの未来を変革しています。当社のソリューションは、世界の最大手企業から新興ブランドに至るまで、企業のイノベーションを後押ししています。比類なきグローバルな展開力により、企業は顧客ライフサイクル全体を通じて、不正防止機能を組み込んだ魅力的な体験の創出が可能になります。音声、メッセージング、データ向けの当社のスーパー・ネットワークから5GやIoT、本人確認やインテリジェンス、パーソナライズされたオムニチャネル・エンゲージメントのためのCPaaSに至るまで、当社の包括的なソリューション・スイートは、企業やコミュニティーの繁栄を支援します。当社がカバーするサブスクライバー数は50億以上あり、年間1800億件以上の取引を保護し、1000以上の地域を結んでいます。プロキシマス・グローバルは今後も、世界中のすべての人々をつなぎ、守り、関わり続けるという約束を果たしていきます。詳細については、https://www.proximusglobal.com/をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media Contact

Anita Karvé
Netcracker Technology
MediaGroup@Netcracker.com

Industry:

Netcracker Technology

Release Versions
EnglishJapanese

Contacts

Media Contact

Anita Karvé
Netcracker Technology
MediaGroup@Netcracker.com

More News From Netcracker Technology

ネットクラッカー、革新的なITモダナイゼーションプログラムにおいてビバコムとの長期パートナーシップを延長

マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ネットクラッカー・テクノロジーは、ブルガリアの大手通信事業者ビバコムが、現在進行中のITモダナイゼーション・プログラムのために、ネットクラッカーとの長期パートナーシップを延長したことを発表しました。ブルガリア全土のお客様にモバイル、ブロードバンド、ビデオサービスを提供するビバコムは、スケーラビリティとシステム性能の向上、およびすべてのB2C・B2B顧客を対象としたポストペイドモバイルおよび固定回線事業のさらなる高度化を目指す中で、Netcracker Revenue Managementプラットフォームの最新バージョンへのアップグレードを行います。 ビバコムの見込み顧客獲得から請求までの一連のプロセス（リード・ツー・キャッシュ）全体を自動化するクラウドネイティブなNetcracker Digital BSSスイートの一部であるNetcracker Revenue Managementにより、ビバコムはパフォーマンスとコスト効率の向上を実現し、課金、請求書発行、その他すべての収益関連プロセスにお...

ネットクラッカー、次世代のテレコム企業のイノベーションに焦点を当てたTMフォーラムの東京イベントをヴァージンメディアO2、NECとともに主導

マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ネットクラッカー・テクノロジーは、1月28日（水）にヒルトン東京お台場で開催されるTMフォーラムツアーにおいて、当社の取引先であるヴァージンメディアO2および親会社のNECの幹部とともに、オープニングキーノートパネルを含むパネルディスカッションに参加することを発表しました。本イベントのスポンサーであるネットクラッカーは、Netcracker Agentic AI Solution、Netcracker Digital BSS、Intelligent Operations Automationをはじめとする革新的な製品・ソリューション群により、通信事業者がAI駆動型トランスフォーメーションを実現し、デジタルエコシステムで成功するために以下の方法でサポートをすることをアピールします。 デジタルワールドにおける収益化を再定義します 自動化されたカスタマージャーニーおよびB2Bカスタマージャーニーを管理することで、顧客体験に革命を起こします パートナーエコシステムを支援することで新たな通信事業および通...

Tモバイルがクラウド・プラットフォームにおけるネットクラッカーとの長期パートナーシップを拡大、デジタルファースト・サービスの促進へ

マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ネットクラッカー・テクノロジーは、Tモバイルがネットクラッカーの実績あるデジタル・プラットフォームをクラウドに移行させるために両社の提携関係を拡大した、との発表を行いました。これにより、Tモバイルはパートナー企業や顧客に新たなレベルのスピードやスケール、柔軟性を提供できるようになります。 この動きは、Tモバイル・ホールセールとネットクラッカーとの間の長年にわたる協業の成功を基盤としており、急速に変化する市場におけるホールセール顧客による新たな提供の開始・適応・収益化を可能にします。クラウドネイティブ・プラットフォームへの移行により、Tモバイルは実行実績のあるデジタル基盤を提供し、パートナー企業が新たな収益源をより迅速・安全に実現できるよう支援します。 ネットクラッカーのデジタルBSS/OSSおよびクラウド・ソリューションのポートフォリオは、Tモバイルにオンボーディングの簡素化、業務の効率化、デジタルファーストのビジネス・モデル実現のためのツールを提供します。顧客はサービス立ち上げサイクルを数か...
Back to Newsroom