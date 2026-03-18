Samsung Bioepis conclut un partenariat stratégique avec Sandoz portant sur cinq candidats biosimilaires de nouvelle génération

INCHEON, Corée--(BUSINESS WIRE)--Samsung Bioepis Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord mondial de licence, de développement et de commercialisation (DCA) avec Sandoz, portant sur un maximum de cinq candidats biosimilaires actuellement en développement au sein de Samsung Bioepis, dont SB36, un candidat biosimilaire ayant pour produit de référence Entyvio1 (vedolizumab). Les autres modalités de l’accord demeurent confidentielles.

Aux termes de l’accord, Samsung Bioepis sera responsable du développement, des démarches d’enregistrement réglementaire sur les principaux marchés ainsi que de la fabrication des biosimilaires, tandis que Sandoz assurera leur commercialisation à l’échelle mondiale, à l’exception de la Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Macao et de la République de Corée.

« Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat fructueux avec Sandoz et de conclure un accord de commercialisation portant sur plusieurs candidats biosimilaires actuellement en phase de développement précoce. Cet accord marque une avancée importante dans l’amélioration de l’accès aux médicaments biologiques pour les patients atteints de maladies invalidantes, qui disposent encore d’un accès limité à des traitements susceptibles de transformer leur vie », a déclaré Kyung-Ah Kim, présidente-directrice générale de Samsung Bioepis. « Chez Samsung Bioepis, nous continuerons à affirmer notre engagement durable en faveur des biosimilaires en renforçant notre portefeuille de produits et en élargissant leur disponibilité, au bénéfice des patients et des systèmes de santé à travers le monde », a-t-elle ajouté.

SB36, actuellement en développement préclinique chez Samsung Bioepis, est un candidat biosimilaire ayant pour produit de référence Entyvio (vedolizumab), indiqué dans le traitement des patients adultes atteints de la maladie de Crohn, de colite ulcéreuse et de pouchite.2

Cet accord s’inscrit dans la continuité du partenariat mondial conclu entre les deux sociétés en septembre 2023 pour PYZCHIVA® (ustekinumab). PYZCHIVA a été lancé pour la première fois en Europe en juillet 2024, puis aux États-Unis en février 2025. En décembre 2025, les deux entreprises ont également signé un accord portant sur la commercialisation d’EPYSQLI™, biosimilaire de Soliris3 (éculizumab), dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

À propos de Samsung Bioepis Co., Ltd.

Fondée en 2012, Samsung Bioepis est une société biopharmaceutique engagée en faveur d’un accès équitable aux soins de santé. Grâce à l’innovation dans le développement de ses produits et à un engagement constant en matière de qualité, Samsung Bioepis ambitionne de devenir un acteur mondial de référence dans le domaine biopharmaceutique. Filiale détenue à 100 % par Samsung Epis Holdings, l’entreprise poursuit le développement d’un vaste portefeuille de candidats biologiques couvrant un large éventail d’aires thérapeutiques, notamment l’immunologie, l’oncologie, l’ophtalmologie, l’hématologie, la néphrologie et l’endocrinologie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.samsungbioepis.com et suivez-nous sur LinkedIn et X .

1 Entyvio est une marque déposée de Takeda Pharmaceuticals 2 Agence européenne des médicaments (EMA). Entyvio. Résumé des caractéristiques du produit (RCP). Disponible à l’adresse suivante : Entyvio, INN-vedolizumab. Dernière consultation : mars 2026 3 Soliris est une marque déposée d'Alexion Pharmaceuticals Expand

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