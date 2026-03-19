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Andersen Consulting携手Trillium Information Security Systems升级网络安全服务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与网络安全公司Trillium Information Security Systems (TISS)签订合作协议，进一步强化自身的技术和风险管理能力。

TISS在加拿大和巴基斯坦开展业务，为金融服务、电信和公共部门的各类机构提供全方位网络安全解决方案。该公司的团队提供范围广泛的服务，包括安全评估、托管式安全运营、红队服务、数字取证与事件响应，以及治理、风险与合规(GRC)咨询服务。凭借近二十年的行业经验，TISS打造了适应性强、由情报驱动的防御体系，助力客户预判并应对不断演变的网络威胁。

TISS首席执行官Mahir Mohsin Sheikh表示：“在TISS，我们始终致力于打造更安全的数字环境，赋能各类机构安全、自信地开展业务。与Andersen Consulting的合作让我们能够将深厚的技术专长与全球化的咨询框架相结合，助力全球客户打造具备前瞻性、可扩展性和抗风险能力的网络安全战略。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“TISS已成为网络安全领域的领军企业，为关键基础设施和企业系统保驾护航。此次合作强化了我们提供一体化技术和风险解决方案的能力，从而助力客户在快速变化的环境中实现安全防护、灵活适应和业务增长。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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