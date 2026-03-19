Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich Cybersicherheit durch die Zusammenarbeit mit Trillium Information Security Systems

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting baut seine Kompetenzen in den Bereichen Technologie und Risikomanagement durch eine Kooperationsvereinbarung mit Trillium Information Security Systems (TISS), einem Unternehmen für Cybersicherheit, weiter aus.

Mit Niederlassungen in Kanada und Pakistan bietet TISS umfassende Cybersicherheitslösungen für Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und dem öffentlichen Sektor an. Das Team des Unternehmens bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, darunter Sicherheitsbewertungen, Managed Security Operations, Red-Team-Dienstleistungen, digitale Forensik und Incident Response sowie GRC-Beratung. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung bietet TISS anpassungsfähige, auf Informationen basierende Sicherheitslösungen, die Kunden dabei unterstützen, sich auf sich ständig weiterentwickelnde Cyberbedrohungen einzustellen und darauf zu reagieren.

„Bei TISS setzen wir uns dafür ein, ein sichereres digitales Umfeld zu schaffen, indem wir Unternehmen in die Lage versetzen, sicher und vertrauensvoll zu agieren“, sagte Mahir Mohsin Sheikh, CEO von TISS. „Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ermöglicht es uns, unser fundiertes technisches Fachwissen mit einem globalen Beratungsrahmen zu verbinden, sodass Kunden weltweit proaktive, skalierbare und widerstandsfähige Cybersicherheitsstrategien entwickeln können.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „TISS hat sich als führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit etabliert und sorgt für den Schutz kritischer Infrastrukturen und Unternehmenssysteme.“ „Unsere Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, ganzheitliche Technologie- und Risikolösungen anzubieten, die unseren Kunden helfen, sich in einem sich rasch wandelnden Umfeld zu schützen, anzupassen und zu wachsen.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.