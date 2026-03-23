SIMCON dévoile le premier modèle d’ingénierie de grande taille au monde pour le moulage par injection plastique

AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--SIMCON a annoncé aujourd’hui le lancement de Cadmould AI Solver, le premier grand modèle d’ingénierie (LEM) au monde dédié au moulage par injection. Développée en collaboration avec Emmi AI, cette nouvelle architecture basée sur un modèle de type Transformer (ou modèle auto-attentif) fournit des résultats de simulation jusqu’à 1 000 fois plus rapides que les solveurs numériques traditionnels.

Jusqu’à présent, les temps de calcul constituait un frein, limitant le nombre de variantes de conception que les ingénieurs pouvaient réellement explorer au cours du processus de développement. Cadmould AI Solver brise cette barrière en fournissant aux ingénieurs, en quelques secondes seulement, des résultats instantanées sur le remplissage, la pression et la température. Ce qui prenait autrefois des heures pour chaque simulation ne prend désormais plus que quelques secondes, permettant aux ingénieurs d’explorer un nombre bien plus important de conceptions alternatives lors des premières phases de développement.

Fait important à noter, la nouvelle technologie d’IA est conçue pour compléter, et non pour remplacer les solveurs numériques traditionnels. Dans ce nouveau paradigme, les ingénieurs utilisent Cadmould AI Solver dès les premières étapes pour explorer rapidement l’espace des solutions et déterminer la fenêtre de processus optimale. Une fois la conception idéale identifiée, le solveur numérique classique intégré à Cadmould Flex est utilisé pour effectuer la validation finale de très haute précision nécessaire à la validation de la fabrication.

« Depuis des décennies, le secteur s’était résigné à l’idée que la simulation haute-fidélité nécessitait des heures de calcul », a déclaré Bastiaan Oud, PDG de SIMCON. « En lançant Cadmould AI Solver, nous offrons aux ingénieurs une boussole ultrarapide à utiliser pendant la phase de conception itérative, tandis que Cadmould Flex reste la référence pour la validation finale. Ensemble, ces deux outils créent un flux de travail de bout en bout à la fois incroyablement rapide et fiable. »

S’appuyant sur une architecture de réseau neuronal de type transformeur et formé à partir de centaines de téraoctets de données, l’AI Solver fait preuve d’une capacité de généralisation géométrique impressionnante. Il prédit avec précision les comportements physiques complexes ainsi que l’écoulement pour de nouvelles topologies de pièces inédites, sans nécessiter de réentraînement du modèle.

Pour marquer cet événement important, SIMCON a lancé un aperçu interactif et gratuit du résultat de ses recherches, accessible directement via un navigateur web.

Parallèlement, l’entreprise invite les professionnels qui le souhaitent à postuler pour participer à son Programme Partenaire. Conçu pour les entreprises industrielles, ce programme offre aux partenaires un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités – telles que la prévision du retrait et du gauchissement – dès leur mise à disposition. Les partenaires pourront évaluer l’outil AI Solver sur leurs propres géométries, en étroite collaboration avec l’équipe d’ingénieurs de SIMCON, et leurs retours d’expérience alimenteront directement la feuille de route du produit.

À propos de SIMCON

Fondée en Allemagne, SIMCON est une société de logiciels spécialisée dans les solutions de simulation et d’optimisation du moulage par injection. Depuis plus de 30 ans, SIMCON accompagne les leaders mondiaux de la plasturgie. SIMCON collabore avec des milliers de clients issus d’industries telles que l’automobile, l’aéronautique, l’électronique grand public et le secteur médical, afin d’améliorer la rentabilité, la qualité et la rapidité de leurs projets de moulage par injection plastique.

À propos d’EMMI AI

Emmi AI développe une couche de simulation physique pour l’ingénierie industrielle. Fondée en 2024, l’entreprise met au point des modèles d’ingénierie à grande échelle (LEM), basés sur l’IA et universellement applicables, destinés aux activités de fabrication dans les secteurs de l’aéronautique, de l’énergie, des semi-conducteurs, de l’automobile et de la chimie. Emmi AI permet d’accélérer les itérations dans les workflows d’ingénierie de production, notamment dans les domaines de la dynamique des fluides, de la multiphysique et de la mécanique des solides.

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