Reply anuncia una alianza con Mistral AI para el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial soberanas y de nivel empresarial

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] acaba de anunciar la firma de un nuevo acuerdo de colaboración con Mistral AI, líder en inteligencia artificial, para acelerar la adopción a gran escala de soluciones de IA generativa locales, personalizables, seguras y de nivel empresarial.

Esta colaboración gira en torno a una visión compartida sobre la IA de vanguardia, diseñada para que las organizaciones adopten soluciones de inteligencia artificial al tiempo que controlan los datos, protegen la información sensible, cumplen los requisitos normativos y la implementación en infraestructuras europeas.

Combinando los modelos de IA de alto rendimiento de Mistral AI con la experiencia de Reply en el diseño y la personalización de grandes modelos de lenguaje entrenados con datos propios y específicos del sector, las organizaciones de sectores altamente regulados —p. ej. administración pública, defensa, servicios financieros, sanidad, telecomunicaciones y energía, y servicios públicos— pueden implementar soluciones de IA que se integren a la perfección con los sistemas existentes. Estas soluciones apoyan la transformación de los procesos operativos, mejoran la toma de decisiones y aportan un valor empresarial cuantificable, garantizando siempre los más elevados estándares de seguridad, la soberanía de datos y el cumplimiento normativo.

Otro de los pilares fundamentales de la colaboración entre Reply y Mistral AI es la personalización avanzada de modelos de IA. Reply se convertirá en socio en la presentación global de Mistral Forge, con lo que permitirá a sus equipos diseñar y entrenar modelos de lenguaje a gran escala sobre conjuntos de datos propios y especializados, adaptados a ámbitos complejos y con un uso intensivo de datos, y listos para su uso operativo.

Con este acuerdo, ambas empresas colaboran con la Austrian Academy of Sciences (Academia Austriaca de Ciencias) para crear un modelo de lenguaje grande personalizado para el idioma griego, que abarca textos antiguos, medievales y modernos. Este modelo está diseñado para ayudar a investigadores que trabajan con fuentes escritas en griego antiguo, proporcionando capacidades avanzadas de búsqueda y autocompletado de texto. Se ha entrenado con un corpus altamente especializado que incluye literatura en griego antiguo publicada, inscripciones y papiros digitalizados de diversas colecciones y textos griegos modernos seleccionados, tanto de fuentes académicas como de dominio público. Dentro de este marco, Reply y Mistral AI se encargan del entrenamiento y la evaluación del modelo para garantizar su precisión, fiabilidad y relevancia práctica, demostrando cómo las infraestructuras de IA soberanas y las capacidades avanzadas de personalización de modelos se pueden combinar eficazmente, incluso en ámbitos altamente especializados y con gran volumen de datos.

«Al integrar el ecosistema de Mistral AI con la experiencia de Reply en desarrollo de soluciones de IA adaptadas a procesos empresariales específicos, las organizaciones podrán implementar modelos personalizados, seguros y gobernables, diseñados para garantizar la soberanía y la protección de los datos, integrados a la perfección en los flujos de trabajo operativos existentes y escalables de forma fiable dentro de las arquitecturas empresariales», afirmó Filippo Rizzante, director técnico de Reply.

Por su parte, Marjorie Janievicz, directora de ingresos de Mistral AI, declaró: «nos congratula asociarnos con Reply. Juntos, ayudaremos a las organizaciones a implementar una IA que satisfaga sus necesidades de rendimiento, control y personalización».

Mediante esta colaboración, Reply y Mistral AI ponen sobre la mesa un entorno fiable y seguro en infraestructuras europeas, acelerando la adopción de soluciones avanzadas de IA y permitiendo que las organizaciones con estrictos requisitos normativos, de privacidad y de protección de datos aprovechen la IA generativa al máximo.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] está especializada en diseñar e implementar soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. Como red de empresas altamente especializadas, Reply ayuda a los principales grupos industriales de sectores como telecomunicaciones y medios de comunicación; industria y servicios; banca y seguros, y sector público a definir y desarrollar modelos de negocio impulsados por los nuevos paradigmas de la inteligencia artificial, la computación en la nube, los medios digitales y el Internet de las cosas. Los servicios de Reply incluyen: consultoría, integración de sistemas y servicios digitales. www.reply.com

Mistral AI

Mistral AI es una empresa pionera en inteligencia artificial generativa que ofrece al mundo las herramientas necesarias para crear y aprovechar la tecnología más transformadora de nuestro tiempo. Democratiza la IA con modelos, productos y soluciones de código abierto de alto rendimiento, optimizados y de vanguardia, así como con la infraestructura integral de Mistral Compute. Con sede en Francia y de carácter independiente, Mistral AI propone un enfoque descentralizado y transparente de la tecnología, con una fuerte presencia global en Estados Unidos, Reino Unido y Singapur. Más información en www.mistral.ai

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