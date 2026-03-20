SIMCON revela o primeiro grande modelo de engenharia do mundo para moldagem por injeção de plástico

AACHEN, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A SIMCON anunciou hoje o lançamento do Cadmould AI Solver, o primeiro grande modelo de engenharia do mundo para moldagem por injeção. Codesenvolvido com a Emmi AI, a nova arquitetura baseada em transformadores fornece resultados de simulação até 1000 vezes mais rápido do que os solucionadores numéricos tradicionais.

Historicamente, os longos tempos de computação atuam como gargalos, limitando o número de variações de design que os engenheiros podem explorar de forma prática durante o processo de desenvolvimento. O Cadmould AI Solver quebra essa barreira fornecendo aos engenheiros feedback constante sobre padrão de preenchimento, pressão e temperatura em segundos. O que antes requeria horas por simulação agora leva segundos, permitindo que os engenheiros explorem ordens de magnitude, mais alternativas de design, durante o início do desenvolvimento.

Crucialmente, a nova tecnologia de IA foi criada para complementar, não substituir, os solucionadores numéricos tradicionais. Nesse novo paradigma, os engenheiros usam o Cadmould AI Solver nos estágios iniciais para explorar rapidamente o espaço da solução e reduzir a janela de processo ideal. Assim que o design ideal é identificado, o solucionador numérico clássico dentro do Cadmould Flex é usado para realizar a máxima validação da mais alta precisão requerida para a aprovação final para fabricação.

"Há décadas, o setor aceita que a simulação de alta fidelidade requer horas de computação", afirmou Bastiaan Oud, CEO da SIMCON. "Ao introduzir o Cadmould AI Solver, estamos dando aos engenheiros uma bússola em alta velocidade para usarem durante a fase iterativa de design, enquanto o Cadmould Flex segue sendo o mapa definitivo para validação final. Juntos, eles criam um fluxo de trabalho de ponta a ponta que é tanto incrivelmente rápido quanto confiável".

Construído com base em uma arquitetura de rede neural baseada em transformadores e treinada com centenas de terabytes de dados, o AI Solver demonstra uma verdadeira generalização geométrica. Ele prevê com precisão comportamentos físicos complexos e padrões de preenchimento para novas topologias de peças nunca vistas sem precisar retreinar o modelo.

Para celebrar o marco, a SIMCON lançou uma pré-visualização de pesquisa gratuita e interativa, acessível diretamente através do navagador da web.

Simultaneamente, a empresa está convidando os profissionais interessados a se inscreverem no seu programa de parceria. Criado para empresas industriais, o programa dá aos parceiros acesso prioritário aos recursos a serem lançados, como previsão de encolhimento e empenamento, à medida que se disponibilizam. Os parceiros comparam o AI Solver com suas próprias geometrias, em troca estreita com a equipe de engenharia da SIMCON, e seu feedback informa diretamente o plano de ação para os produtos.

Sobre a SIMCON

A SIMCON, fundada na Alemanha, é uma empresa de software especializada em simulação de moldagem por injeção e soluções de otimização. Há mais de 30 anos, a SIMCON suporta os líderes de moldagem por injeção de plástico globalmente. A SIMCON trabalha com milhares de clientes de setores como automotivo, aeroespacial, eletrônicos de consumo e médico, para melhorar o custo, a qualidade e a velocidade dos seus projetos de moldagem por injeção de plástico.

Sobre a EMMI AI

A Emmi AI está construindo a camada de simulação física para engenharia industrial. Fundada em 2024, a empresa desenvolve grandes modelos de engenharia de simulação física impulsionada por IA e universalmente aplicável para fabricação nos setores aeroespacial, de energia, semicondutores, automotivo e químico. A Emmi AI está levando iteração mais rápida aos fluxos de trabalho de engenharia de produção em dinâmica de fluido, multifísica e mecânica de estado sólido.

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