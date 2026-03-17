NuORDER by Lightspeed kondigt een partnerschap met Boozt aan om door data geïnformeerd kopen te bevorderen teneinde groei aan te drijven

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--NuORDER by Lightspeed kondigt een nieuwe strategische relatie aan met Boozt, een vooraanstaande Scandinavische digitale retailer, om meer koopinformatie in haar activiteiten te integreren en om NuORDER’s continue groei in Europese markten te ondersteunen. De samenwerking vervangt gefragmenteerde spreadsheets en handmatige workflows door een gecentraliseerd platform dat assortimenten, orders en productgegevens verbindt om de zichtbaarheid in Boozt’s koopproces te verhogen. Dankzij de verbeterde transparantie worden meer geïnformeerde assortimentbeslissingen, nauwere samenwerking met groothandelsmerkenpartners en relevantere productaanbiedingen voor klanten mogelijk.

Boozt zal het platform van NuORDER gebruiken om assortimenten, orders en productgegevens te verbinden in één enkel, eengemaakt systeem, om zo meer structuur in het koopproces te brengen, duplicatie te verminderen en winstgevende groei te ondersteunen. Met Boozt werken zal NuORDER helpen om sterkere connecties met merken in de regio tot stand te brengen en dieper inzicht in Europese merchandisingvoorkeuren te verwerven.

“Boozt Group is enthousiast om met NuORDER samen te werken nu we ons digitaal groothandelsecosysteem verder versterken,” verklaart Evelyne Durhuus Daugberg, Buying Director van Boozt Group. “Door verder te bouwen op de sterke grondslag die we al hebben, helpt NuORDER ons om efficiënter te werken, zowel intern als samen met onze merkenpartners, door assortimenten, orders en productgegevens in één gedeeld platform te verbinden. Vroege toegang tot gestructureerde gegevens in het koopproces maakt een proactievere planning, scherpere assortimentbeslissingen en betere prognose in verschillende markten mogelijk. Dit partnerschap ondersteunt onze ambitie om een meer geconnecteerde, door gegevens aangestuurde manier van werken op schaal te brengen die voor partners en klanten waarde creëert.”

“Koopbeslissingen bepalen de klantervaring lang voordat een product live gaat,” verklaart Chris Akrimi, vicevoorzitter Supplier Network & B2B GTM van NuORDER by Lightspeed. “Voor technology-first e-commerce retailers zoals Boozt is het vermogen om assortimenten af te stemmen op de shoppinggewoonten van klanten een krachtig voordeel. Ons partnerschap weerspiegelt een gedeeld engagement om koopinformatie aan te wenden op manieren die assortimenten versterken en de klantervaring relevanter maken. Naarmate NuORDER in Europa verder uitbreidt, helpen samenwerkingen zoals deze om retailers te steunen zodat zij met meer duidelijkheid en betere controle door complexe multimarktoperaties kunnen navigeren.”

Dankzij dit partnerschap zal Boozt een duidelijker zicht op haar volledige assortiment krijgen, zodat teams meer strategische beslissingen kunnen nemen over productenmix en allocatie in verschillende markten. Dankzij een grotere zichtbaarheid in de volledige productenmix kan een retailer snel op verschuivingen in klantvoorkeuren reageren. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat Boozt aan klanten een relevantere selectie van producten kan voorstellen, wat de shoppingervaring op elk raakpunt verbetert.

Voor NuORDER markeert het partnerschap met Boozt een mijlpaal in haar Europese uitbreiding. De samenwerking met een vooraanstaande Scandinavische digitale retailer benadrukt het vermogen van het platform om e-commerce retailers van topniveau te ondersteunen terwijl ook de complexiteiten van grensoverschrijdende transacties worden beheerd, waaronder verschillende valuta's en geospecifieke koopbehoeften. NuORDER is goed geplaatst om ook andere digitale retailers te helpen om in Europa en daarbuiten op efficiënte wijze op schaal te komen.

Over NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed is een toonaangevend B2B-handelsplatform voor de aankoop en verkoop voor groothandelaars. NuORDER biedt een volledig assortiment van handelsoplossingen die zijn ontworpen om de manier waarop merken hun producten verkopen overal ter wereld te stroomlijnen en tegelijkertijd detailhandelaren inzichten te verschaffen om betere aankoopbeslissingen te nemen. Vandaag transformeren meer dan 4000 merken en meer dan 100.000 geverifieerde detailhandelaren hun groothandelsactiviteiten met NuORDER. Lightspeed nam NuORDER over in 2021.

Door de bedrijven te steunen die de ruggengraat van de wereldeconomie vormen, helpt het one-stop handelsplatform van Lightspeed handelaars te innoveren om te vereenvoudigen, op schaal te komen en uitzonderlijke klantenervaringen te bieden. De cloudhandelsoplossing van Lightspeed transformeert online en fysieke activiteiten, multichannel-verkoop, uitbreiding naar nieuwe locaties, internationale betalingen, financiële oplossingen en verbinding met leveranciersnetwerken.

Lightspeed werd in 2005 opgericht in Montréal, Canada. Het is tweevoudig beursgenoteerd, op de New York Stock Exchange (NYSE: LSPD) en op de Toronto Stock Exchange (TSX: LSPD). Met teams in Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Stille Oceaan, staat het bedrijf ten dienste van retail, horeca en golfbedrijven in meer dan 100 landen.

