NuORDER by Lightspeed annonce un partenariat avec Boozt pour dynamiser les achats orientés données afin de stimuler la croissance

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--NuORDER by Lightspeed annonce un nouveau partenariat stratégique avec Boozt, un important distributeur numérique nordique, afin d'intégrer davantage d'informations sur ses achats et soutenir la croissance continue de NuORDER sur les marchés européens. Cette collaboration remplace les feuilles de calcul ventilées et les workflows manuels par une plateforme centralisée qui relie les assortiments, commandes et données produits, améliorant ainsi la visibilité du processus d'achat de Boozt. Cette plus grande transparence permet des prises de décisions plus éclairées sur l'assortiment, une collaboration plus étroite avec les marques partenaires grossistes et une offre de produits plus pertinente pour les clients.

Boozt utilisera la plateforme NuORDER pour centraliser ses assortiments, commandes et données produits au sein d'un système unique, afin d'optimiser le processus d'achat, réduire les doublons et favoriser une croissance rentable. Ce partenariat avec Boozt permettra à NuORDER de consolider ses liens avec les marques de la région et d'avoir une connaissance plus approfondie des préférences des consommateurs européens en merchandising.

« Boozt Group est très heureux de s'associer à NuORDER pour continuer à renforcer son écosystème de vente en gros numérique », a déclaré Evelyne Durhuus Daugberg, directrice des achats de Boozt Group. « Reposant sur nos solides fondations existantes, NuORDER nous aide à travailler plus efficacement, en interne comme avec nos marques partenaires, en centralisant les assortiments, commandes et données produits sur une plateforme unique. L'accès anticipé aux données structurées dès le début du processus d'achat permet une planification plus proactive, des décisions d'assortiment plus pertinentes et de meilleures prévisions sur les différents marchés. Ce partenariat s'inscrit dans l'ambition de notre développement d'un mode de travail plus connecté et orienté données, créateur de valeur pour nos partenaires comme pour nos clients. »

« Les décisions d'achat façonnent l'expérience client bien en amont de la mise en ligne d'un produit », explique Chris Akrimi, vice-président du réseau de fournisseurs et de la stratégie de commercialisation B2B chez NuORDER by Lightspeed. « Pour les e-commerçants à la pointe de la technologie comme Boozt, la capacité d'adapter les assortiments aux habitudes d'achat des clients est un atout majeur. Notre partenariat témoigne d'un engagement commun à exploiter les données d'achat afin d'optimiser les assortiments et rendre l'expérience client plus pertinente. Alors que NuORDER poursuit son expansion en Europe, des collaborations comme celle-ci nous permettent d'accompagner les distributeurs dans la gestion d'opérations complexes sur plusieurs marchés, en offrant une meilleure visibilité et davantage de contrôle. »

Grâce à ce partenariat, Boozt bénéficiera d'une vision plus claire sur son assortiment complet, permettant ainsi à ses équipes de prendre des décisions plus stratégiques concernant la composition et la répartition des produits sur les différents marchés. Cette meilleure visibilité permettra au distributeur d'être plus réactif face à l'évolution des préférences des clients. Ces améliorations permettront à Boozt de proposer à ses clients une sélection de produits plus pertinente, optimisant ainsi leur expérience d'achat à chaque interaction.

Pour NuORDER, le partenariat avec Boozt marque une étape importante de son expansion européenne. Collaborer avec un acteur majeur du commerce numérique nordique illustre la capacité de la plateforme à accompagner les principaux détaillants en ligne, tout en gérant la complexité des opérations transfrontalières, notamment la gestion de plusieurs devises et les spécificités géographiques des achats. NuORDER est ainsi en mesure d'accompagner un plus grand nombre de détaillants en ligne à se développer efficacement en Europe et au-delà.

Pour plus d'informations à propos de NuORDER by Lightspeed, veuillez consulter www.nuorder.com.

À propos de NuORDER de Lightspeed

NuORDER de Lightspeed est une plateforme de commerce B2B de premier plan qui assure les achats et les ventes en gros. NuORDER propose une gamme complète de solutions commerciales conçues pour simplifier la manière dont les marques vendent leurs produits à travers le monde, tout en fournissant aux détaillants les informations nécessaires pour prendre de meilleures décisions d'achat. Aujourd'hui, plus de 4 000 marques et plus de 100 000 détaillants utilisent NuORDER pour modifier leurs opérations de vente en gros. Lightspeed a acquis NuORDER en 2021.

En soutenant les entreprises qui sont l'épine dorsale de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover pour simplifier, développer et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution de commerce en ligne de Lightspeed transforme et unifie les opérations en ligne et physiques, les ventes multicanales, l'expansion vers de nouveaux sites, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Grâce à ses équipes réparties en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, l'entreprise propose ses services aux entreprises des secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et du golf dans plus de 100 pays.

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Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des informations et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), y compris des renseignements concernant les offres de produits et les partenariats de Lightspeed. Les énoncés prospectifs sont de nature prévisionnelle, dépendent d’événements ou de conditions futurs ou s’y rapportent, et sont identifiés par des termes comme « expression du futur », « prévoit », « anticipe », « a l’intention de », « planifie », « croit », « estime », ou d’autres expressions similaires se rapportant à des faits qui ne sont pas de nature historique. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent intrinsèquement de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus, y compris des facteurs économiques. Plusieurs risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, y compris, entre autres, les facteurs de risque identifiés dans notre plus récent rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d’exploitation, à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, ainsi que dans d’autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la U.S. Securities and Exchange Commission, lesquels sont disponibles dans nos profils sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d’examiner attentivement ces facteurs et d’autres éléments avant de prendre toute décision relative aux actions à droit de vote subalterne de Lightspeed, et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué ne constituent pas des garanties de rendement futur et, bien qu’ils soient fondés sur certaines hypothèses jugées raisonnables par Lightspeed, les événements et résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Sauf si la loi applicable l’exige expressément, Lightspeed ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

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