Lwart Environmental Solutions rozszerza wieloletnią współpracę z Rimini Street poprzez ujednolicenie wsparcia w zakresie VMware i SAP, aby odzyskać kontrolę nad procesami decyzyjnymi w sprawie licencji i dalszych działań

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), Software Support and Agentic AI ERP Company™, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, poinformował dzisiaj, że Lwart Environmental Solutions, jedna z czołowych zrównoważonych organizacji przemysłowych zajmujących się rafinacją olejów odpadowych na świecie, rozszerzyła zakres wieloletniej współpracy z Rimini Street.

Dzięki przejściu na wsparcie Rimini Street w zakresie SAP i VMware firma Lwart bezpośrednio przejęła kontrolę nad posiadanymi licencjami oprogramowania, jego aktualizacjami oraz decyzjami o związanych z nimi procesach technologicznych, rezygnując z forsowanych przez dostawców harmonogramów i unikając eskalacji kosztów. Dzięki tej decyzji firma zyskała bardziej responsywne wsparcie, obniżyła koszty operacyjne i umożliwiła swojemu działowi IT obsługę zasadniczych systemów Lwart na własnych warunkach – a tym samym skupienie uwagi na usprawnieniach operacyjnych oraz innowacjach w perspektywie długoterminowej.

Niemal dziesięć lat wsparcia opartego na zaufaniu z korzyścią w postaci stabilnej pracy oraz kosztów pod kontrolą

Lwart obsługuje jeden z najbardziej zaawansowanych ekosystemów odzysku olejów w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym na świecie i jest w stanie przetworzyć 240 mln litrów zużytego oleju z ponad połowy brazylijskich gmin. Wykorzystywane przez firmę systemy SAP i VMware leżą u podstaw jej działalności logistycznej i operacyjnej oraz służą 1100 użytkownikom, w tym 540 kierowcom ciężarówek, którzy łączą się z systemami SAP za pomocą urządzeń mobilnych w celu rejestrowania odbioru oleju i odnotowywania płatności w 3700 gminach na terytorium Brazylii.

Firma Lwart pierwotnie zwróciła się do Rimini Street, gdy presja ekonomiczna w Brazylii zmusiła ją do intensyfikacji poszukiwań sposobów ograniczenia kosztów IT bez uszczerbku dla niezawodności pracy systemów. Systemy SAP mają kluczowe znaczenie dla działalności Lwart i wszelkie przerwy w ich działaniu niezwłocznie skutkowałyby zakłóceniem zbiórki olejów odpadowych w całym kraju. W następstwie kompleksowej oceny takich kwestii, jak oczekiwany poziom jakości obsługi, korzyści, wiedza fachowa i wiarygodność, Lwart postanowiła zrezygnować ze wsparcia dostawcy i wybrać zamiast tego rozwiązanie Rimini Support™ dla SAP.

– Odkąd przeszliśmy na wsparcie systemu SAP świadczone przez Rimini Street, wszystkie nasze doświadczenia są pozytywne – powiedział Jefferson Andriotti, menedżer ds. IT i zaopatrzenia w Lwart Environmental Solutions. – Dzięki Rimini Support™ mój SAP ECC 6 pracuje stabilnie, bezpiecznie i z optymalną wydajnością, a ja nie muszę się już martwić ciągłymi aktualizacjami lub koniecznością migracji do nowej wersji SAP, tak jak niektóre inne firmy w branży. Rimini Street umożliwiła mojemu zespołowi skupienie uwagi na potrzebach klientów, partnerów oraz przyszłości firmy Lwart zamiast koncentrowania się na konieczności zaradzenia zbędnym zakłóceniom.

Lwart unika presji licencyjnej w zakresie VMware dzięki wyborowi Rimini Support™ dla VMware

Decyzję Lwart o rozszerzeniu zakresu współpracy z Rimini Street przyspieszyły niedawne zmiany w modelu licencji VMware w następstwie przejęcia firmy przez Broadcom, ponieważ zmiany te pociągają za sobą niemal trzykrotny wzrost kosztów.

– Mieliśmy dwie możliwości: albo pogodzić się z ogromnym wzrostem kosztów licencji od Broadcom, albo poszukać innej drogi – powiedział Andriotti. – Zastanawialiśmy się nad przejściem na Nutanix lub Citrix, ale skoro Rimini Street tak dobrze sprawdziła się w przypadku wsparcia systemu SAP, pomyśleliśmy, że warto skorzystać z jej usług również w zakresie VMware.

Bazując na zaufanej współpracy z Rimini Street i jej niezależnym od dostawcy oprogramowania modelu wsparcia, firma Lwart wybrała Rimini Support™ dla VMware, świadczone w ramach Rimini Custom™, jako zewnętrzne wsparcie oraz usługi zarządzane w zakresie szerokiego wachlarza oprogramowania dla firm, w tym systemów, których przewidziany okres eksploatacji dobiega końca. Dzięki Rimini Support dla VMware firma Lwart może obniżyć koszty utrzymania, zyskać wsparcie kluczowych systemów na wyższym poziomie oraz uniknąć forsowanych aktualizacji realizowanych tylko po to, by utrzymać pełen zakres wsparcia.

Ponadto Rimini Street zapewnia następujące korzyści:

gwarantowany 10-minutowy czas reakcji w przypadku zgłoszeń priorytetowych, obsługiwanych średnio w mniej niż 2 minuty, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku na całym świecie, zapewniając częstą komunikację i bieżące informacje aż do rozwiązania problemu;

Rimini Protect™ Advanced Hypervisor Security (AHS) wspomagane technologią Vali Cyber ® w celu ochrony przed atakami ransomware oraz innymi częstymi atakami z użyciem złośliwego oprogramowania;

w celu ochrony przed atakami ransomware oraz innymi częstymi atakami z użyciem złośliwego oprogramowania; analiza pierwotnej przyczyny w celu zapobiegania przyszłym problemom;

wsparcie licencji wieczystych bez konieczności dokonywania niezbędnych aktualizacji lub migracji.

Lwart oszczędza koszty, by wykorzystać je na innowacje procesów biznesowych

Rozszerzenie współpracy gwarantuje wysoką dostępność i stabilność operacyjną obsługiwanych przez Lwart systemów SAP i VMware przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu bieżących ogólnych kosztów IT. Ciesząc się specjalistyczną obsługą rutynowych czynności konserwacyjnych, informatycy Lwart mogą teraz skoncentrować się na modernizacji procesów realizowanych w ramach jej ogólnokrajowej sieci odbiorczej i logistycznej.

– Dzięki Rimini Street nasze środowiska SAP i VMware po prostu działają – powiedział Andriotti. – Niezawodność ta daje nam czas na doskonalenie procesów biznesowych i zacieśnienie współpracy z zespołami odpowiedzialnymi za innowacje. Znaleźliśmy partnera, któremu możemy z zaufaniem powierzyć obsługę naszych zasadniczych systemów, abyśmy sami mogli skupić się na kolejnych niezbędnych krokach naszej firmy.

– Wieloletnie partnerstwo naszej firmy z Lwart Environmental Solutions opiera się na zaufaniu, współpracy i wspólnym zaangażowaniu na rzecz osiągania wyników – powiedziała Edenize Maron, dyrektorka generalna Rimini Street na region Ameryk. – Zapewniając niezawodne, istotne wsparcie w zakresie środowisk wirtualizacji SAP ERP i VMware, umożliwiamy Lwart przeznaczenie zasobów kadrowych, czasu i środków finansowych na rozwój prowadzonej działalności. Jesteśmy dumni z możliwości wspierania jej dalszego rozwoju i wiodącej roli w jednym z obszarów gospodarki o obiegu zamkniętym, a przede wszystkim z możliwości wsparcia misji Lwart, jaką jest ochrona zasobów naturalnych i kształtowanie świata bardziej wrażliwego na kwestie środowiskowe w służbie wszystkich jego mieszkańców.

Poznaj wszystkie szczegóły współpracy z Rimini Street, która zapewnia firmie Lwart stabilną pracę systemów VMware i SAP.

Dowiedz się, jak Rimini Street zapewnia kierownikom działów IT możliwość swobodnego decydowania o preferowanych modelach licencyjnych, momencie dokonania aktualizacji i kształcie długoterminowej strategii w zakresie platform.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest sprawdzonym, zaufanym globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania o krytycznym znaczeniu dla firm, usług zarządzanych oraz innowacyjnych rozwiązań opartych na AI typu agent w dziedzinie ERP, a także wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma podpisała tysiące umów w sprawie świadczenia usług IT z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune Global 100, Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji, które wybrały metodologię Rimini Smart Path™, aby uzyskać lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „zakłada”, „wierzy”, „budżet”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognoza”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „perspektywy”, „planuje”, „możliwe”, „cel”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „odzwierciedla”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. zdolność spółki do pozyskania lub utrzymania klientów, lub sprzedaży dodatkowych produktów lub usług na rzecz dotychczasowych klientów; zdolność spółki do osiągnięcia i utrzymania odpowiedniej stopy wzrostu przychodów; koszty uzyskania przychodu, w tym zmiany kosztów związanych z wysiłkami spółki na rzecz rozwoju oraz wyniki wszelkich wysiłków związanych z zarządzaniem kosztami w celu dostosowania ich do bieżących oczekiwań w zakresie przychodów oraz rozwoju oferty spółki; skutki nasilenia intensywnej konkurencji w branży oraz zdolność spółki do skutecznego konkurowania na rynku; zdolność spółki do skutecznego edukowania rynku na temat zalet świadczonego przez nią wsparcia oraz oferowanych usług zarządzanych w zakresie oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz do sprzedaży produktów i usług składających się na portfel rozwiązań „Rimini Smart Path™”, w tym między innymi rozwiązań ERP opartych na agentowej AI; zamiary spółki co do modelu cen i oczekiwania w zakresie oszczędności klientów w przypadku korzystania z oferty innych dostawców; rozwój panoramy produktów do zarządzania oprogramowaniem ERP i świadczenia wsparcia w tym zakresie dla klientów oraz potencjalnych klientów; szacowana wielkość całkowitego potencjalnego rynku; wpływ sezonowych trendów na wyniki działalności spółki, w tym na cykle przedłużeń umów dotyczących wsparcia świadczonego przez dostawców oprogramowania i usług zarządzanych; wpływ działań dostawców oprogramowania dla firm w zakresie sprzedaży aktualizacji lub migracji do wersji ich oprogramowania w chmurze na wyniki działalności spółki; zdolność spółki do zwiększenia skali działalności w odpowiednim tempie, by wyjść naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów, lub odpowiedniego zmniejszenia kosztów w reakcji na zmiany zapotrzebowania ze strony klientów; ryzyko wynikające z wdrażania technologii sztucznej inteligencji („AI”) w produktach i usługach spółki oraz wszelkie niedoskonałości związane z technologiami AI wykorzystywanymi przez spółkę lub jej dostawców zewnętrznych i usługodawców; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i poprawy wizerunku marki; ciągły wpływ przestrzegania warunków ugody zawartej z Oracle w lipcu 2025 r. oraz zdolność spółki do ich przestrzegania; wycofywanie usług wsparcia w zakresie oprogramowania Oracle PeopleSoft oraz wpływ na przyszłe okresowe przychody i koszty ponoszone w związku z tymi wysiłkami; utratę co najmniej jednego członka kadry kierowniczej oraz zdolność spółki do przyciągnięcia i zatrzymania dodatkowych wykwalifikowanych pracowników technicznych, handlowych i marketingowych; zdolność spółki do rozwoju potencjału marketingowego i handlowego; zdolność spółki do uniknięcia zakłóceń lub spadku wydajności w zakresie oferowanych usług oraz wpływ wszelkich takich zakłóceń lub problemów w zakresie wydajności na działalność spółki; zdolność spółki do zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami oraz zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych i prywatności; oczekiwania spółki co do nowej oferty produktów, innowacyjnych rozwiązań, partnerstw i programów sojuszy oraz zdolność spółki do nawiązania i utrzymania partnerstw o znaczeniu strategicznym; zdolność spółki do rozwoju działalności na arenie międzynarodowej oraz ryzyko związane z prowadzeniem działalności w skali ogólnoświatowej; wpływ trendów makroekonomicznych, w tym inflacji i zmian kursów wymiany walut, a także ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, prawnych i politycznych mających wpływ na branżę, w której spółka prowadzi działalność, oraz na branże, w których prowadzą działalność jej klienci; zdolność spółki do uzyskania znaczących środków dzięki prowadzonej działalności lub pozyskania dodatkowych środków niezbędnych do finansowania i rozwoju działalności oraz inwestowania w nowe usługi i produkty; biznesplan spółki oraz jej zdolność do skutecznego pozyskania inwestycji rozwojowych i innych powiązanych inwestycji oraz do zarządzania nimi; ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność spółki do dokładnego przewidywania wskaźników utrzymania; zdolność spółki do ochrony praw własności intelektualnej; zdolność spółki do utrzymania efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej; zmiany przepisów, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki; koszty należności celnych, w tym należności celnych w świetle ceł nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych i potencjalnych handlowych środków odwetowych ze strony odnośnych krajów; zdolność spółki do wypracowania korzyści ze strat netto z działalności operacyjnej; wszelki negatywny wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym („ESG”) na reputację lub działalność spółki oraz jej narażenie na dodatkowe koszty lub ryzyko wynikające ze sprawozdawczości w tych kwestiach; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z zaciągniętym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; zmienność cen akcji spółki; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; zdolność spółki do utrzymania dobrych relacji z rządem Stanów Zjednoczonych i rządami innych państw oraz do pozyskania nowych umów z podmiotami/agencjami państwowymi; wystąpienie klęsk mogących zakłócić działalność spółki lub jej aktualnych i potencjalnych klientów; przyszłe przejęcia dodatkowych firm lub inwestycje w takie firmy, produkty, subskrypcje lub technologie; oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K z dnia 19 lutego 2026 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany lub prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2026 Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logo Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, i – o ile nie wskazano inaczej – spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.