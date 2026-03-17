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1500 millones de mujeres no se someten a pruebas preventivas imprescindibles, a pesar del aumento de las tasas de detección a nivel internacional

La quinta edición del Hologic Global Women’s Health Index revela que más de la mitad de las mujeres de todo el mundo no se sometieron a pruebas de detección de enfermedades importantes durante el último año

Hologic y Gallup reúnen a expertos para debatir cómo reducir las desigualdades en el acceso a las pruebas de detección

Hologic Global Women's Health Index Fifth Edition

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX), empresa líder internacional en salud de la mujer, ha publicado hoy unos datos que revelan que, aunque las pruebas de detección de algunas enfermedades han aumentado entre las mujeres de todo el mundo, sigue existiendo una gran brecha en materia de cribado. Más de la mitad de las mujeres y niñas de 15 años o más, lo que supone aproximadamente 1 500 millones de mujeres, no se sometieron a pruebas de detección de cáncer, hipertensión, diabetes o infecciones de transmisión sexual (ITS) durante el último año.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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