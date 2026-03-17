1500 millones de mujeres no se someten a pruebas preventivas imprescindibles, a pesar del aumento de las tasas de detección a nivel internacional

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX), empresa líder internacional en salud de la mujer, ha publicado hoy unos datos que revelan que, aunque las pruebas de detección de algunas enfermedades han aumentado entre las mujeres de todo el mundo, sigue existiendo una gran brecha en materia de cribado. Más de la mitad de las mujeres y niñas de 15 años o más, lo que supone aproximadamente 1 500 millones de mujeres, no se sometieron a pruebas de detección de cáncer, hipertensión, diabetes o infecciones de transmisión sexual (ITS) durante el último año.

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