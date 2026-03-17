Après 8 ans et différents projets PLM, l’italien IWT poursuit sa collaboration avec Aras pour renforcer sa continuité numérique et soutenir ses projets de croissance

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Aras, l'un des principaux fournisseurs de solutions numériques pour la gestion du cycle de vie des produits (PLM), annonce que IWT, spécialiste mondial de la conception, de la fabrication et de l'installation de systèmes de lavage pour les industries pharmaceutiques et des sciences de la vie, étend son utilisation de la plateforme PLM Aras Innovator®. Depuis son démarrage en 2018, ce projet démontre comment l’intégration sur le long terme de la gestion de données produits en constante évolution peut stimuler les performances industrielles.

D’un PLM centré sur la CAD à une plateforme produit à l’échelle de l’entreprise entière

Avant Aras Innovator, IWT s'appuyait sur un système PLM traditionnel, centré sur la CAD et soutenu par des processus semi-manuels pour synchroniser les données entre l'ingénierie, l'ERP et la fabrication. La gestion des modifications techniques manquait de workflows formels, la classification des pièces était limitée et la gestion des documents était fragmentée. Ces défis se sont renforcés à mesure qu'IWT se développait rapidement sur un marché pharmaceutique hautement réglementé.

Pour remédier à ces problèmes, IWT a lancé un programme de transformation visant à faire d'Aras Innovator la plateforme de référence pour la gestion et la gouvernance des données produit, tout en fournissant aux ingénieurs des processus à la fois structurés et flexibles.

Une mise en œuvre progressive et maitrisée

Aras Innovator a été mis en service en 2019, et les équipes de conception ont pu reprendre leurs activités normales en seulement deux semaines, suivies peu après par les équipes d’'ingénierie industrielle. Dès la première année, 25 000 pièces ont pu être commercialisées avec des données produit enrichies et une plus grande flexibilité dans la gestion des nomenclatures, sans aucune charge de travail supplémentaire pour les équipes d'ingénierie.

Depuis, IWT a progressivement étendu son utilisation d'Aras Innovator en fonction des priorités commerciales :

2019 : Workflows d’ingénierie et gestion ECO

2021 : Gestion des données de projet pour répondre aux exigences de conformité liées à la croissance du secteur pharmaceutique

2022 : Gestion des pièces de rechange et des kits de maintenance pour les équipements hautement personnalisés

2025 : Gestion des devis, de la demande du client à la tarification

Parmi les prochaines étapes actuellement à l'étude, IWT réfléchit à la mise en œuvre d'un jumeau numérique pour faciliter la surveillance des équipements de post-production. La gestion des variantes Aras a par ailleurs déjà été testée avec succès, et son déploiement est prévu pour 2026.

Aujourd'hui, 80 % des employés d'IWT utilisent Aras Innovator comme principal point d'accès aux informations produits, avec 150 contributeurs directs de la plateforme. Avec un tel niveau d'adoption, Aras Innovator est passée d'une solution d'ingénierie à une infrastructure globale de gestion des produits à l'échelle de l'entreprise toute entière.

Des bénéfices tangibles et à long terme

Avec Aras Innovator au cœur de son écosystème de données produit, IWT a considérablement amélioré la qualité, la cohérence et l'accessibilité de ses données dans toute l'organisation. Les retouches causées par les divergences de données ont pratiquement disparu, les priorités ECO sont désormais gérées en temps réel en fonction des besoins de l'entreprise, et les demandes d'informations internes ont diminué, les utilisateurs ayant désormais un accès direct à des données produit fiables.

La flexibilité low-code d'Aras a permis à IWT d'adapter environ 20 % des fonctionnalités afin de répondre à des besoins commerciaux spécifiques, sans pour autant compliquer l’utilisation de la solution, et en conservant les atouts des fonctionnalités standardisées.

« Après huit ans de projets successifs avec Aras, nous sommes désormais beaucoup plus conscients au sein d’IWT de l'importance stratégique de disposer de données produit centralisées, interconnectées et sans duplication.

Nous sommes convaincus que la continuité numérique améliore la qualité de nos données et soutient notre performance globale. »

Maurizio Cosolo, Directeur des opérations, IWT