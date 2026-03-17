1,5 milliard de femmes privées d’examens préventifs essentiels malgré une légère hausse des taux de dépistage à l’échelle mondiale

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Hologic, Inc. (Nasdaq : HOLX), leader mondial de la santé des femmes, a publié aujourd’hui des données indiquant que, si le recours au dépistage de certaines pathologies progresse à l’échelle mondiale, un déficit majeur en la matière persiste. En effet, plus de la moitié des femmes et des filles de 15 ans et plus, soit environ 1,5 milliard de personnes, n’ont pas bénéficié d’un dépistage du cancer, de l’hypertension artérielle, du diabète ou des infections sexuellement transmissibles (IST) au cours de l’année écoulée.

Ces données sont issues de la cinquième édition de l'Indice mondial de la santé des femmes de Hologic, élaborée en partenariat avec Gallup. Basé sur une enquête annuelle menée auprès de 145 000 personnes dans 144 pays et territoires, cet indice évalue et suit les progrès réalisés en matière de santé et de bien-être des femmes à l'échelle mondiale.

Les données cumulées sur cinq ans de l’Indice montrent que la proportion de femmes ayant bénéficié d’un dépistage pour des pathologies évitables majeures a progressé dans certains pays. Toutefois, à l’échelle mondiale, les taux de dépistage demeurent à un niveau inacceptable et les avancées restent limitées. Plus précisément, au cours de la cinquième année :

13 % des femmes dans le monde ont déclaré avoir bénéficié d’un dépistage, quel qu’il soit, au cours des 12 derniers mois (soit une hausse d’un point par rapport à la première année).

39 % des femmes avaient bénéficié d’un dépistage de l’hypertension artérielle (soit une hausse de six points par rapport à la première année).

24 % des femmes avaient bénéficié d’un dépistage du diabète (soit une hausse de cinq points par rapport à la première année).

10 % des femmes avaient bénéficié d’un dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) (soit une baisse d’un point par rapport à la première année).

« Il est encourageant de constater, dans les données de l'indice de cette année, la progression nécessaire des taux de dépistage préventif. Toutefois, nous ne devons pas confondre progrès et réussite », a déclaré Stephen P. MacMillan, président-directeur général de Hologic. « Alors que 1,5 milliard de femmes sont toujours privées de dépistages potentiellement vitaux, les besoins en matière de santé des femmes sont plus urgents que jamais. Nous disposons désormais de cinq années de données qui montrent ce qui fonctionne ; il nous appartient à présent de transformer ces enseignements et ces échanges en actions concrètes », a-t-il ajouté.

Au-delà des dépistages médicaux, l’Indice met en lumière des enseignements majeurs concernant plusieurs dimensions de la santé des femmes. Voici les plus marquants :

La santé physique des femmes continue de se dégrader. Un tiers des femmes déclarent souffrir quotidiennement de douleurs physiques et près d'une sur quatre indique être confrontée à des problèmes de santé suffisamment graves pour perturber ses activités quotidiennes.

Un tiers des femmes déclarent souffrir quotidiennement de douleurs physiques et près d'une sur quatre indique être confrontée à des problèmes de santé suffisamment graves pour perturber ses activités quotidiennes. Des niveaux élevés d’inquiétude et de tristesse continuent de peser sur la santé émotionnelle des femmes. Au cours de la cinquième année, une proportion plus élevée de femmes a déclaré se sentir inquiète (42 %) et triste (28 %) qu'au cours de la première année, ce qui témoigne d'une aggravation des expériences émotionnelles négatives avec le temps.

Au cours de la cinquième année, une proportion plus élevée de femmes a déclaré se sentir inquiète (42 %) et triste (28 %) qu'au cours de la première année, ce qui témoigne d'une aggravation des expériences émotionnelles négatives avec le temps. Près d’un milliard de femmes déclarent ne pas se sentir en sécurité lorsqu’elles marchent seules la nuit. Deux tiers des femmes (67 %) déclarent se sentir en sécurité lorsqu'elles se promènent seules la nuit dans leur quartier, ce qui constitue un nouveau record. Cependant, près d'un milliard de femmes ne se sentent toujours pas en sécurité.

Deux tiers des femmes (67 %) déclarent se sentir en sécurité lorsqu'elles se promènent seules la nuit dans leur quartier, ce qui constitue un nouveau record. Cependant, près d'un milliard de femmes ne se sentent toujours pas en sécurité. Un milliard de femmes peinent à subvenir à leurs besoins essentiels. Près de quatre femmes sur dix ont déclaré avoir été confrontées, au cours de l’année écoulée, à des périodes où elles ne pouvaient pas se permettre d’acheter de la nourriture, et près d’une sur trois a éprouvé des difficultés à assumer ses dépenses de logement.

L’indice convertit les réponses des femmes à des questions portant sur cinq dimensions de la santé en un score unique compris entre 0 (niveau le plus faible) et 100 (niveau le plus élevé). À l’échelle mondiale, le score atteint 54 sur 100 lors de la cinquième année, soit le même résultat qu'au début de l'étude, ce qui indique qu'aucune amélioration globale de la santé des femmes n'a été enregistrée ces dernières années. Au niveau national, les progrès sont contrastés : depuis la première année, les scores ont progressé dans 28 pays et reculé dans 10. Les résultats de la cinquième année s’échelonnent d’un maximum de 69 points à Taïwan (en tête du classement mondial pour la cinquième année consécutive) à un minimum de 32 points au Tchad. En tant que base de données pluriannuelle, représentative à l’échelle mondiale et centrée sur les expériences de santé déclarées par les femmes, l’indice offre aux décideurs une base factuelle solide pour orienter leurs politiques et leurs actions. Pour accélérer les progrès en matière de santé des femmes, il préconise :

Un engagement mondial en faveur de l’élargissement de l’accès au dépistage précoce, en particulier pour les pathologies qui touchent de manière disproportionnée les femmes.

Élaborer des stratégies nationales dédiées à la santé des femmes, définissant un parcours de santé et de bien-être tout au long de la vie.

Combler les lacunes de la recherche concernant les pathologies qui touchent de manière disproportionnée les femmes ou qui les affectent différemment.

Des experts mondiaux de la santé débattent des stratégies permettant de pallier le déficit de dépistage

L’indice sera officiellement présenté aujourd’hui lors d’un événement organisé par Hologic et accueilli au siège mondial de Gallup, à Washington, D.C. Des experts de la santé des femmes, des défenseurs du dépistage et des représentants du secteur sont attendus pour marquer les cinq ans de l’indice et examiner les défis sanitaires auxquels les femmes sont confrontées à travers le monde, notamment les inégalités d’accès au dépistage.

Parmi les intervenants figurent la Dre Mia Keeys, directrice de la santé mondiale et de l’innovation chez Hologic ; Jody Hoyos, présidente-directrice générale de la Prevent Cancer Foundation ; Ritu Sharma, directrice des politiques mondiales chez CARE USA ; ainsi que Janet Fleischman, consultante indépendante en santé mondiale et en égalité des sexes et collaboratrice senior non résidente au Centre de politique de santé mondiale du CSIS.

Pour plus d'informations et pour télécharger le rapport complet, rendez-vous sur WomensHealthIndex.com.

À propos de Hologic, Inc.

Hologic, Inc. est un leader mondial dans le domaine de la santé des femmes. L'entreprise conçoit des technologies médicales innovantes pour améliorer le dépistage, le diagnostic et le traitement des pathologies, et faire progresser les standards de soins dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hologic.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram et YouTube.

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SOURCE : Hologic, Inc.

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