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SLB OneSubsea获得深水开发一体化EPC合同

此次签约扩充了OneSubsea的项目储备，并巩固其标准化系统设计优势

original SLB OneSubsea将提供标准化水下生产技术，包括双电潜水泵(ESP)、气举和注气卧式采油树、管汇、连接器和控制系统，以及安装和调试支持。

SLB OneSubsea将提供标准化水下生产技术，包括双电潜水泵(ESP)、气举和注气卧式采油树、管汇、连接器和控制系统，以及安装和调试支持。

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，旗下合资企业OneSubsea™已获得China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)授予的多井一体化工程、生产和施工(EPC)合同。该合同涵盖20口井，内容包括为南海深水开平18-1油田开发项目提供一体化水下生产系统。

根据合同，SLB OneSubsea将提供标准化水下生产技术，包括双电潜水泵(ESP)、气举和注气卧式采油树、管汇、连接器和控制系统，以及安装和调试支持。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“此次签约凸显了我们标准化水下系统的持续应用，以及它们在复杂多井项目中可实现的效率提升。通过应用成熟的设计并与区域合作伙伴紧密合作，我们能够帮助CNOOC简化执行流程并支持高效交付。”

SLB OneSubsea的标准化和简化水下架构旨在降低系统复杂度、提升运营效率，并支持未来油田扩建。一体化交付模式还有助于压缩安装工期，尽可能减少海上作业船舶需求。

项目执行将依托与区域合作伙伴的协作，支持本土制造和供应链能力建设，助力高效交付，并为未来水下开发项目提供连续性保障。

要点

  • CNOOC授予SLB OneSubsea多井EPC合同，为南海开平18-1油田提供一体化水下生产系统。
  • 本项目采用标准化水下生产技术，助力提升运营效率。
  • 交付工作将联合区域合作伙伴并采用本土制造，支持项目高效执行。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推动新的海底时代，利用数字和技术创新来优化客户的石油和天然气生产，实现海底作业的脱碳，并释放海底解决方案的巨大潜力，以加速能源转型。OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支持的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有1万名员工。如需了解更多信息，请访问 onesubsea.com

关于前瞻性声明的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性声明”，即关于未来的声明，而不是关于过去事件的声明。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性声明涉及不同程度上不确定的事项。例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发现和环境问题的目标、计划和预测的声明；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些声明存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法认识到由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括解决全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新表格10-K、10-Q和8-K中详细说明的其它风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性声明中反映的结果存在重大差异。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。无论是由于新的信息、未来事件或是其它原因，SLB不承担任何公开更新或修订此类声明的意图或义务。

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