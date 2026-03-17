Riskified lance Dispute Resolve pour Shopify afin d'accompagner les commerçants dans l'automatisation de la gestion des rétrofactures et le recouvrement des revenus perdus

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE : RSKD), acteur majeur de la lutte antifraude et de l’analyse des risques dans le e-commerce, annonce aujourd’hui le lancement de Dispute Resolve pour Shopify. Cette solution spécialisée vise à transformer le processus de gestion des rétrofacturations, souvent complexe et manuel, en un système automatisé et simplifié, permettant ainsi aux commerçants de Shopify de recouvrer leurs revenus plus efficacement avec moins d’efforts manuels.

De nombreux commerçants sont actuellement contraints de se connecter à plusieurs portails de passerelle de paiement pour consulter les rétrofacturations de paiement frauduleux et non frauduleux, de copier/coller pour rassembler manuellement les preuves convaincantes, et de créer des rapports personnalisés pour évaluer le taux de réussite. Dispute Resolve centralise les informations grâce à un tableau de bord en temps réel qui se synchronise automatiquement avec de nombreuses passerelles de paiement. Cette solution offre une visibilité instantanée sur la gestion des litiges et optimise considérablement les workflows. Elle intègre un éditeur de preuves convaincantes alimenté par l'IA qui remplit automatiquement des modèles personnalisés à partir des données des dossiers, réduisant ainsi le temps de préparation d'un litige de plus de trente minutes à seulement cinq minutes. En passant d'une gestion passive à un moteur d'exécution proactif, les commerçants peuvent désormais soumettre des preuves et accepter les rétrofacturations directement depuis la plateforme Riskified.

Le lancement de Dispute Resolve renforce l'intégration étroite entre Riskified et l'écosystème Shopify, offrant ainsi une couche de sécurité complète qui protège chaque étape du parcours client. Au-delà de la gestion des rétrofacturations, la plateforme Riskified propose aux commerçants une suite de solutions destinée à sécuriser l'intégralité du cycle de vie, de l'accès au compte et au paiement jusqu'aux réclamations après achat. Cette suite propose les services suivants : Une garantie de rétrofacturation permettant aux marchands d'approuver davantage de commandes en toute sécurité, ainsi qu'une protection des politiques, qui protège les marques des coûts croissants liés aux abus de promotions, aux reventes non autorisées et ainsi qu'aux abus de demandes de remboursement et de retour. Grâce à des modèles de machine learning adaptés au secteur et à un vaste réseau mondial de commerçants, Riskified accompagne les marques Shopify dans un développement serein tout en offrant une expérience client plus fluide et plus intelligente.

La marque audio lifestyle internationale Skullcandy est présente chez de nombreux commerçants utilisant déjà l'application Shopify Riskified pour optimiser leurs performances. Grâce aux outils automatisés et au réajustement des seuils d'approbation de Riskified, l'équipe de Skullcandy a quadruplé son chiffre d'affaires approuvé tout en maintenant un taux de rétrofacturation négligeable de 0,06 % sur une période de 12 mois.

« Nous accédons à Riskified via l'application Shopify, ce qui facilite la gestion de notre stratégie antifraude et le suivi des performances, et nous savons que l'équipe d'assistance de Riskified est toujours à l'écoute pour une résolution de problèmes constante et fiable », a déclaré Zach Belles, DSI chez Skullcandy.

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Joignez-vous à nous pour le webinaire, « Du paiement aux réclamations : comment les commerçants Shopify stoppent la fraude et augmentent leurs revenus grâce à Riskified », en direct le mercredi 25 mars 2026, ou à la demande. Découvrez comment l'intégration fluide de Riskified à Shopify aide les commerçants à augmenter les approbations, à réduire les refus injustifiés et à offrir une meilleure expérience client, et comment Skullcandy, marque leader de l'audio lifestyle, a transformé sa stratégie antifraude.

À propos de Riskified

Riskified (NYSE : RSKD) aide les entreprises à stimuler la croissance de leur activité de commerce électronique en déjouant les risques. De nombreuses grandes marques et sociétés cotées en bourse qui vendent en ligne font confiance à Riskified pour bénéficier d’une protection garantie contre les rétrofacturations, pour lutter contre la fraude et les abus de politiques à grande échelle, ainsi que pour améliorer la fidélisation de la clientèle. Développée et gérée par la plus grande équipe d’analystes des risques du commerce électronique, de scientifiques des données et de chercheurs, la plateforme de Riskified dédiée à la fraude et aux risques, alimentée par l’IA, analyse les individus qui se cachent derrière chaque interaction afin de fournir des décisions et des informations fiables en temps réel basées sur l’identité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.riskified.com.

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