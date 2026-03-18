Sub-Q Bionics anuncia un acuerdo de licencia para mejorar la atención del linfedema

STILLWATER, Minn. & TEL AVIV, Israel--(BUSINESS WIRE)--Sub‑Q Bionics, una empresa de dispositivos médicos que desarrolla un innovador sistema implantable de drenaje linfático diseñado para ayudar a los pacientes con linfedema a controlar mejor sus síntomas, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de licencia con la Mayo Clinic.

En virtud de este acuerdo, Sub-Q Bionics ha obtenido una licencia de la Mayo Clinic para utilizar sus conocimientos clínicos en materia de cirugía reconstructiva y linfática. Como parte de esta colaboración, el Dr. Vahe Fahradyan, cirujano plástico y reconstructivo especializado en cirugía linfática, tiene previsto colaborar con Sub-Q Bionics en calidad de colaborador clínico para respaldar las actividades de desarrollo que la empresa lleva a cabo actualmente.

El linfedema es una afección crónica provocada por un drenaje linfático deficiente que puede provocar hinchazón persistente, molestias y una movilidad reducida.

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